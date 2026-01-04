Brigitte Bardot era "insufrible": así recordaba Teresa Gimpera, ya fallecida, a la actriz francesa con la que rodó en España

La llegada a España en el verano de 1971 de Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, dos de las mujeres más bellas del cine, provocó uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del cine en suelo patrio.

Ambas rodaron en Burgos y la Comunidad de Madrid un western titulado Las petroleras, el primero en ser protagonizado por mujeres.

Al ser una coproducción entre Italia, Francia, España e Inglaterra, el cupo patrio lo cubrió otra de las intérpretes más bellas de la gran pantalla, Teresa Gimpera.

Desgraciadamente, las tres ya han fallecido. Gimpera, en julio de 2024 a los 87 años, Claudia Cardinale en septiembre de 2025 a los 87 años; y Brigitte Bardot en diciembre de 2025 a los 91 años.

Teresa Gimpera, imagen de archivo. E.P

Un año antes de que Teresa Gimpera muriera en Barcelona mantuvo una conversación con EL ESPAÑOL donde repasaba el valor de la belleza en el cine.

"Empecé como modelo y gracias a mi fotogenia, porque nunca me he considerado guapa, Gonzalo Suárez me dio mi primera oportunidad en el cine con Fata Morgana”, comentó.

Y añadió: "Después de haber hecho decenas de películas y tras fundar una escuela de modelos en Barcelona siempre les inculqué a mis alumnas que ser guapa no era suficiente para triunfar. Ese atributo había que compensarlo con cultura, inteligencia y saber estar".

Departió sobre algunos de los rodajes más importantes de su carrera donde tuvo que compartir plano con los rostros más hermosos del cine. Surgieron, obviamente, Tuset Street (1968) con Sara Montiel y Las petroleras (1971).

Este fin de semana se cumple una semana de la desaparición de Bardot, el mito francés por antonomasia. Por este motivo resulta de importancia recuperar lo que Teresa Gimpera explicó sobre aquel rodaje en tierras españolas.

Brigitte Bardot, en una imagen de 1960. GTRES

Bardot, "insufrible" e "inaguantable"

"¡Madre mía, fue demasiado insufrible, inaguantable! Se lo tenía demasiado creído. Obviamente era una de las mujeres más hermosas del mundo, pero debía tener una gran inseguridad en sí misma, ya que no llevaba bien compartir plano conmigo. Quería controlarlo todo. Revisaba todos los planos", aseguró.

Profundizó: "En la película yo daba vida a su hermana y se aseguró de que mi rostro se viera lo menos posible. De hecho, si ves Las petroleras te darás cuenta que en el único primer plano en el que aparezco salgo bizca".

"A Bardot le encantó y exigió que se metiera ese fotograma porque ella había firmado un contrato en Francia por el que había que enaltecer su imagen por encima del resto de actrices", destaca.

A Teresa nunca le ha importado esa lucha de egos por ver quién era la más guapa. En este sentido, la musa de la Gauche Divine siempre fue una mujer tremendamente segura de sí misma, sabía lo que quería y lo conseguía.

Teresa Gimpera, en una imagen de archivo. GTRES

Gimpera y Bardot, rivales

En un momento de la conversación desveló un secreto del rodaje y nuevamente empezó a reírse: "En un determinado momento del rodaje, nuestros caballos tenían que subir una cuesta bastante empinada, por lo que los animales cada vez trotaban con más fuerza y ella empezó a tener tanto miedo que gritaba 'mère, mère' (mamá, mamá, en francés), así que le tuvieron que poner una especie de vigilantes que no salen en pantalla para que se sintiera segura".

Tenían que subir una cuesta: "Ella tenía mucho más miedo que yo, porque mientras ascendíamos los caballos tenían trotaban con más fuerza y no paraba de gritar ‘mamá, mamá’, así que le pusieron unos vigilantes escondidos. En cambio, con Claudia, nos hicimos muy amigas".

Ursula Andress.

Amistad con Ursula Andress

Quién sí le ha profesado un gran cariño a Brigitte Bardot durante bastantes décadas es Ursula Andress, que en marzo llega a los 90.

Alguien cercano a la primera chica Bond comentó a EL ESPAÑOL que la musa francesa se "convirtió como en una segunda madre para Ursula ya que la acogió en su casa de la Costa Azul cuando tuvo ciertos problemas con su novio. En todo momento Brigitte estuvo pendiente de ella y le ayudó mucho a labrarse un futuro en el cine".

En este sentido, la protagonista de Y Dios creó a la mujer (1956) sí dio muestras de su seguridad, como así lo ha transmitido Ursula a lo largo de su vida.

Porque, aunque nadie se lo crea, ella fue quien recomendó a Hollywood a una desconocida Raquel Welch -fallecida en 2023 a los 82 años- para protagonizar Hace un millón de años (1966) que la convirtió en un mito sexual imperecedero.