9 claves para entender el turbio escándalo que empaña a John Travolta, acusado de comprar óvulos a la nieta de Elvis Presley

En Hollywood no ganan para escándalos. Si no tenían ya suficientes disgustos con la muerte del matrimonio formado por Rob y Michelle Reiner presuntamente acuchillados a mano de su hijo, Nick, ahora, una nueva celebridad está en el punto de mira. Se trata de John Travolta (71 años).

El mítico protagonista de filmes como Pulp Fiction (1994), Grease (1978) o Saturday Night Fever (1977) está en el foco mediático. ¿El motivo? Las acusaciones que se vierten sobre él en una demanda relacionada con la familia Presley.

En el documento judicial se alega que el actor utilizó óvulos donados por Riley Keough (36), nieta de Elvis Presley, para concebir a su hijo menor, Benjamin (15). De ser ciertas tales informaciones, el hijo de Travolta sería supuestamente el bisnieto biológico de Elvis Presley. Y la nieta de la leyenda de la música sería, por tanto, la madre biológica de su vástago.

El culebrón judicial, con ADN de por medio, pone en duda si la sangre que corre por las venas del joven procede del mismísimo rey del Rock & Roll. Y todo por un tema de dinero. Y es que el escándalo que ha generado revuelo en redes y medios de todo el mundo no es una acusación directa contra Travolta. Forma parte de un litigio por la herencia de Lisa Marie, fallecida hace dos años.

John Travolta contrajo matrimonio con Kelly Preston en 1991. La actriz perdió la vida en 2020 como consecuencia de un cáncer de mama. GTRES

1. La polémica demanda

Tan insólita noticia ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Ahora se cuestiona el origen de la paternidad del hijo menor del actor. El joven es uno de los tres descendientes que tuvo el intérprete con su difunta esposa, Kelly Preston.



Según la controvertida demanda, el artista y su mujer habrían utilizado óvulos donados por la nieta del cantante y compositor de Nashville para concebir a su hijo Benjamin al haber donado supuestamente óvulos al matrimonio.

El asunto despierta un interés máximo, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En cuestión de horas, todo el mundo se pregunta si son ciertas o no las afirmaciones. ¿Es posible que alguien tan famoso -y adinerado- como John Travolta, haya decidido comprar óvulos a la nieta de Elvis para tener descendencia?

La teoría consta en un pleito completamente ajeno al actor. Las alegaciones se recogen en la demanda por incumplimiento de contrato presentada en Florida por Brigitte Kruse, exsocia de Priscilla Presley (80).

En su escrito argumenta que Priscilla, viuda de Elvis Presley, sería la abuela biológica del hijo de Travolta, ya que Riley, hija de Lisa Marie Presley, donó sus óvulos tras la trágica muerte de uno de sus vástagos, hace 16 años. Curiosamente, su hijo menor tiene 15 años.

2. La trágica muerte de su hijo Jett

Cabe recordar que, en el año 2009, a John Travolta le tocó superar el golpe más duro que alguien pueda recibir: la muerte de un hijo.

El estadounidense vio morir a su hijo mayor, Jett, cuando el joven, que padecía la enfermedad de Kawasaki, contaba con apenas 16 años. Su fallecimiento tuvo lugar tras sufrir un ataque de convulsiones y golpearse la cabeza durante unas vacaciones familiares en Bahamas.​

Un año después de tan dolorosa pérdida, John Travolta y su mujer dieron la bienvenida al benjamín de la casa: el pequeño Benjamin Travolta, al que cariñosamente llaman Ben. El joven nació el 23 de noviembre de 2010.

Una década después de aumentar la familia, en 2020, murió su mujer, Kelly Preston. La actriz llevaba dos años recibiendo tratamiento contra un cáncer de mama que llevaron en secreto. Desde entonces el de Nueva Jersey ha reducido de manera considerable sus apariciones públicas. Y también su ritmo de trabajo.

John Travolta, con Kelly Preston, en París, en 2012. GTRES

3. Las tragedias de Travolta

Los fallecimientos de su hijo Jett y su esposa no son las únicas grandes pérdidas en la vida de John Travolta. El 27 de marzo de 1977 murió su primera pareja, la actriz Diana Hyland.

Ambos se conocieron en 1976 rodando el telefilme The Boy in the Plastic Bubble, en el que ella interpretaba a la madre del personaje del actor. Comenzaron una relación romántica ese año y estuvieron juntos cerca de un año, hasta la muerte de ella. Travolta ha asegurado que estuvo con ella en sus últimos momentos y que fue uno de los grandes amores de su vida.

Un año después de aquel revés, Travolta se quedó sin su madre, Helen Cecilia Burke Travolta murió el 3 de diciembre de 1978. Da la casualidad de que ambas perdieron la vida por culpa del cáncer de mama.

4. Quién es Riley Keough

Según el documento judicial que ha destapado las informaciones, inicialmente habría sido la propia Lisa Marie Presley quien donó sus óvulos para que Travolta y Preston, que entonces tenía 48 años, pudieran tener otro hijo tras su tragedia familiar.

Al parecer, posteriormente habrían optado por utilizar los de Riley debido a los problemas de adicción de la hija de Elvis, fallecida el 13 de enero de 2023 a causa de una obstrucción intestinal en Los Ángeles (Estados Unidos).

Así, gracias a la "aportación" de Riley, la estrella de Hollywood y su mujer pudieron dar la bienvenida a Ben Travolta, en noviembre de 2010.

Además del apellido Travolta, el nombre de Riley Keough copa todos los titulares. Pero, ¿quién es y a qué se dedica la nieta de Elvis y Priscilla Presley? En España es una auténtica desconocida, pero en su país natal es toda una celebrity.

Nació el 29 de mayo de 1989 en Santa Mónica, California. Y su nombre completo Danielle Riley Keough. Es una de los dos hijos que tuvo Lisa Marie Presley con su primer marido, el músico Danny Keough (61). Actualmente desarrolla su actividad profesional como actriz, productora y exmodelo.

Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar el enorme parecido físico que guarda con su abuelo. No cabe duda alguna: de él ha heredado los ojos azules y expresivos, la piel nívea, la nariz recta y la mandíbula marcada.

Incluso tiene el mismo aire sensual de su abuelo, ese que hacía desmayar a millones de jovencitas en las décadas de los 60 y los 70 con solo mover sus carnosos labios y contonear las caderas con éxitos como Burning Love, Suspicious Minds o Jailhouse Rock, entre otros tantos.

Riley Keough tiene tres hermanos. El mayor, Benjamin Storm Keough, se suicidó en 2020. Por su parte, las gemelas Harper y Finley Lockwood, nacidas el 7 de octubre de 2008, son fruto del cuarto matrimonio de Lisa Marie con Michael Lockwood (64).

La estadounidense dio sus primeros pasos en la industria del show business siendo apenas una adolescente. Primero empezó como modelo. Trabajó para marcas como Dior, Mango o David Yurman antes de centrarse en la interpretación.​

Como actriz, se ha hecho conocida por papeles en películas como The Runaways, Magic Mike, Mad Max: Fury Road, American Honey y por protagonizar la serie Daisy Jones & The Six. También ha producido y codirigido la película War Pony, premiada en Cannes.​

En el terreno sentimental, está casada desde 2015 con el especialista y actor Ben Smith-Petersen (34),con el que tiene una hija a la que han puesto el sugerente nombre de Tupelo Storm.

Tras la muerte de su madre, hace dos años, Keough se ha convertido en heredera de parte del patrimonio de Elvis Presley, incluida la gestión de Graceland, lo que la sitúa como propietaria de un patrimonio estimado de 20 millones de dólares.

Un apunte importante: aunque su nombre queda en el centro de las acusaciones, Riley Keough no sería parte directa en el proceso judicial.

Michael Jackson y Lisa Marie Presley en un evento en Neverland. Gtres

5. El papel de Lisa Marie Presley

La denuncia que implica ahora a la familia de John Travolta asegura que el matrimonio se acercó a los Presley en 2010, un año después de la muerte de su hijo Jett. Sostienen que este estaba buscando "salvar su carrera". Y, al parecer, también a su familia. Por ello pidió ayuda a la hija de Elvis Presley para tener otro hijo más.

Un dato anecdótico en esta trama es que John Travolta mantuvo una relación estrecha con Lisa Marie Presley a través de la Cienciología y llegó a actuar como mediador en disputas previas por la herencia de Elvis.

Lisa Marie y Travolta se conocieron en los años 80 en el entorno de esta comunidad religiosa. A lo largo de los años mantuvieron un vínculo de mucha confianza.

Lisa Marie Presley, con el guitarrista y productor Michael Lockwood, el último de sus maridos, en 2015. GTRES

6. La implicación del exmarido de Lisa Marie

Como suele suceder en este tipo de entramados judiciales, made in USA, siempre existe la figura de un topo. Alguien que habla de más y señala con el dedo acusador. En este caso, podría tratarse de alguien de la familia.

En el documento judicial se hace referencia repetidamente al exmarido de Lisa Marie, Michael Lockwood, padre de sus gemelas Harper y Finley, de 17 años, como la supuesta fuente que ha filtrado varias de las afirmaciones.

Tal y como recoge la denuncia, Lockwood detalló que Travolta tanteó a Lisa Marie en 2010, tras la muerte de su hijo Jett. "Lockwood afirmó que Travolta dijo que ya no quería usar los óvulos de Lisa Marie porque no querían 'óvulos con heroína' y orquestaron un acuerdo, en el que Riley Keough le dio sus óvulos a Travolta, para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo, Ben Travolta", recoge el expediente.

Al parecer, Riley Keough habría recibido entre 10.000 y 20.000 dólares por donar sus óvulos. Además, el documento detalla que los hijos de Lisa Marie estaban "en la indigencia financiera". Esto habría motivado la decisión de comercializar con los óvulos de Riley.

Según adelanta el diario británico Daily Mail, el guitarrista y productor musical ha negado rotundamente tener conocimiento de las acusaciones que se le imputan. "Suena descabellado", ha sentenciado. "No he oído nada al respecto".

7. Brigitte Kruse, la 'enemiga' e impulsora de la demanda

No es posible comprender a santo de qué viene esta controvertida demanda en Estados Unidos sin saber quién es Brigitte Kruse. Esta mujer, subastadora y empresaria, fue socia o colaboradora empresarial de Priscilla Presley en diversos proyectos. Algunos de ellos están relacionados con la explotación comercial del legado de Elvis.

Durante años se entendieron a las mil maravillas. Ambas obtenían beneficios de sus acuerdos en común. Pero relación entre ellas terminó en un grave conflicto legal.​

En 2024, Priscilla Presley la demandó, junto con Kevin Fialko y otros socios, por fraude, abuso financiero y maltrato a persona mayor, acusándolos de manipularla para controlar su dinero y patrimonio tras la muerte de Lisa Marie Presley.​

En 2025, Kruse y Fialko respondieron con una contrademanda por incumplimiento de contrato por unos 50 millones de dólares. Además de las reclamaciones económicas, en su reclamación judicial introducen las polémicas alegaciones sobre supuestas donaciones de óvulos dentro de la familia Presley... que implican también a John Travolta y Riley Keough.

Priscilla Presley en un acto público en septiembre de 2023. Getty Images

8. La respuesta de Priscilla Presley

Las alegaciones de la demanda que ha puesto patas arribas la sosegada vida familiar de John Travolta se presentan como parte de una supuesta estrategia de presión o chantaje contra la matriarca del clan Presley.

Los abogados de Priscilla Presley no han tardado en hacer declaraciones a los medios. Y han calificado de "escandalosa" y "sin relación con el caso principal" este tema.

"Brigitte y sus co-conspiradores han demostrado que no hay ningún listón demasiado bajo, ninguna línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia", sostienen sus representantes legales.

"Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con el caso" dicen. Su nieta Riley, por cierto, no ha hecho declaraciones sobre estas presuntas donaciones.

John Travolta se emocionó al recordar a las estrellas fallecidas en los últimos meses. Efe

9. El silencio de John Travolta

Tampoco John Travolta ni su familia han hecho declaraciones públicas confirmando nada sobre la supuesta venta de óvulos a la nieta de Elvis Presley.

Tras la muerte de Kelly Preston, el actor anunció que se tomaría un descanso para centrarse en sus hijos, Ella Bleu (25) y Ben (15). Poco a poco ha ido aceptando algún proyecto, como la película Ed, rodada este año en Atlanta.​ Pero no hace demasiadas incursiones en la vida pública.

A pesar de mantener un perfil bajo, y apesar del chaparrón mediático y judicial que pesa sobre él, sigue siendo uno de los actores más admirados y consolidados de la industria del cine.