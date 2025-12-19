Infiel, divorciado, magnate 'crypto', 5 hijos y una fortuna de 300 millones: así es Donald Jr., el rebelde hijo mayor de Trump

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson, el pasado mes de abril en Doral, Miami (Estados Unidos). GTRES

Suenan campanas de boda en la Casa Blanca. El pasado lunes, 15 de diciembre, el presidente Donald Trump (79) anunció en una recepción navideña que su hijo mayor, Donald Jr. (47) su pareja, Bettina Anderson (39), están comprometidos.

La noticia ha corrido como la pólvora en la prensa internacional. Próximamente, el primogénito del Presidente de Estados Unidos contraerá matrimonio con la mujer de sus sueños. Una conocida socialité e influencer procedente de una familia acomodada, y afincada en Palm Beach (Florida).

"Normalmente no me quedo sin palabras, porque suelo despotricar y desvariar muy bien", aseguró el hijo del mandatario, durante el anuncio. "Quiero agradecerle a Bettina por esa palabra: 'Sí'".

Donald Trump Jr. anunció el pasado lunes, 15 de diciembre, su compromiso con la 'socialité' Bettina Anderson. GTRES

"El amor de mi vida"

Su prometida también confesaba su felicidad: "Este ha sido el fin de semana más inolvidable. Me caso con el amor de mi vida y me siento la chica más afortunada del mundo. Gracias".

Pero para popularidad, la del flamante novio. Nacido el 31 de diciembre de 1977 en Nueva York, Donald Trump Jr. es el primer hijo que tuvo Donald Trump con su primera mujer, Ivana Trump, de la que se divorció en 1992 y que falleció el 14 de julio de 2022, a los 73 años.

En su currículum personal atesora tantas experiencias sentimentales como dólares en su cuenta bancaria. Empresario, inversor y figura mediática, su principal ocupación es estar al frente del conglomerado familiar.

Actualmente, junto a su hermana Ivanka (44) y su hermano Eric (41), ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization. También se dedica al activismo político conservador en Estados Unidos.​

Donald Trump Jr., con su exmujer, Vanessa Trump. GTRES

13 años casado con Vanessa Trump

En materia amorosa, cabe destacar su matrimonio con la exmodelo Vanessa Haydon, más conocida como Vanessa Trump (47). Estuvieron juntos durante 13 años, desde 2005 cuando formalizaron su relación hasta su divorcio, en 2018.

La expareja comparte cinco hijos: Kai Madison (18), -de quien dicen es la nieta favorita de Trump, Donald John III (16), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13), y Chloe Sophia (11).

Hasta entonces, el empresario solía aparecer, mayoritariamente, en la prensa financiera y política. Las cosas cambiaron a raíz de su romance con Kimberly Guilfoyle (56). Con ella vivió un affaire tan tórrido como mediático.

Donald Trump Jr., con su expareja, Kimberly Guilfoyle, en 2020. GTRES

Compromiso con una figura de Fox News

Ella, una conocida abogada, fiscal y toda una personalidad en la televisión estadounidense (fue presentadora de Fox News), trabajó también con asesora del presidente de Estados Unidos. El romance fue retransmitido casi en tiempo real por la prensa rosa y sensacionalista del país.

Empezaron a salir en la primavera de 2018, pocos meses después de que Vanessa Trump presentara la demanda de divorcio. Se comprometieron en 2020 y se mantuvieron prometidos varios años.

Parecían hechos el uno para el otro. Guapos, ricos, famosos y con la política como pasión común. Pero, a finales de 2024, diversos medios como Page Six y People destaparon que Donald Trump Jr. estaba saliendo con su actual pareja, Bettina Anderson.

El diario británico Daily Mail publicó imágenes de la pareja disfrutando de un paseo de la mano por Palm Beach, cuando él aún estaba oficialmente comprometido con Kimberly Guilfoyle. La polémica estaba servida. ¿Acaso fue infiel a Guilfoyle? Podría ser. Ya tenía antecedentes.

Donald Trump Jr. mantuvo una relación extramatrimonial con la cantante Aubrey O'Day. GTRES

Su 'affaire' extramarital

Nunca hubo duda, en cambio, de fue de su relación extramatrimonial con la cantante Aubrey O’Day, exintegrante del grupo femenino Danity Kane y concursante de varios realities.

Entre los programas de televisión en los que participó la joven, cabe citar Celebrity apprentice, secuela de The Apprentice, programas que presentó Donald Trump padre en la NBC. También participó en la 18 temporada de la versión británica de Gran Hermano.

Ambos se conocieron, precisamente, en un plató de televisión. Donald Trump Jr. colaboró en varias ocasiones como asesor de invitados y juez del citado programa The Apprentice, cuyo premio consistía en lograr unos 250.000 dólares y un contrato para poder dirigir una de las empresas del actual Presidente de Estados Unidos.

En 2011, cuando su exesposa estaba embarazada de su tercer hijo, Donald Trump Jr. mantuvo un idilio con Kane. Al parecer, su esposa descubrió correos entre ambos.

Con la ayuda de sus respectivas familias lograron superar la crisis. Y siguieron adelante. Aún tendrían dos hijos más. Pero el deterioro del matrimonio entonces resultó evidente.

Donald Trump con su hijo mayor, Donald Trump Jr., en una imagen de 2013. GTRES

Empresario de éxito

En lo relativo a los negocios, Donald Trump Jr. no ha dado menos vueltas... El pasado mes de agosto fundó con su hermano Eric Trump una sociedad destinada a buscar objetivos de fusión en las nuevas tecnologías, la salud o la logística.

También cuenta con una participación en American Bitcoin, una empresa de minería de criptomonedas fundada en marzo de 2025 junto con su hermano Eric Trump (41).

Según Forbes, su fortuna se ha multiplicado por seis en poco más de un año. El citado medio estima que el hijo mayor del Presidente de Estados Unidos tiene un patrimonio aproximado de 300 millones de dólares, seis veces más que en noviembre de 2024, cuando tenía un patrimonio de 50 millones. Tan jugoso pelotazo se lo debe a las criptomonedas.

Promotor de la llamada 'economía anti-woke', se asoció con la sociedad de capital riesgo 1789 Capital. También forma parte de los consejos de administración de Public Square (mercado online anti-woke y antiaborto), del comerciante de armas online GrabAGun, así como de Truth Social.

Preparación no le falta. Ha estudiado en la Universidad de Pensilvania y en la Escuela de negocios Wharton de Filadelfia, con las cuales ha logrado obtener un título de grado Bachelor of Science en Economía. Domina el francés. Y, por influencia de su madre, checoestadounidense, habla fluidamente checo.

Donald Trump Jr., en una imagen de archivo. GTRES

Rebelde... y polémico

Conocido por su perfil combativo y su intensa actividad en los medios de comunicación, Donald Trump Jr. tiene fama de rebelde. Es, sin duda alguna, una de las figuras que más ruido hace dentro del clan. Y la más polémica también.

Uno de sus momentos más controvertidos tuvo lugar cuando circuló un vídeo suyo en las redes sociales en el que, supuestamente, aparecía drogándose.

Dicho vídeo se difundió en X, TikTok e Instagram el pasado mes de enero. Y se hizo viral. Jamás se confirmó que realizara nada ilícito. Pero fueron muchos los mensajes que aseguraban que se drogaba "en plena ceremonia" de investidura de su padre.

Más allá de su activismo político, su vida personal suele ser objeto de atención. Desde la vuelta de su padre a la Casa Blanca, sus apariciones públicas son cada vez más frecuentes. Del Presidente no solo ha heredado su pasión por amasar dinero: también su discurso tosco, provocador y sin filtros.

Dicen quienes le conocen que es un hombre disciplinado. Capaz de levantarse a las 4:40 de la madrugada en un día intenso de trabajo. O de encadenar compromisos, uno detrás de otro, en jornadas maratonianas de trabajo.

Con ademanes muy parecidos a los de Trump, en actos y mítines suele mostrarse enérgico: gesticula de manera exagerada, sube con frecuencia el volumen de la voz, tene un sentido del humor agresivo y hace constantes guiños culturales y sociales de la derecha 'trumpista' estadounidense.

Tiger Woods lleva meses saliendo con Vanessa Trump, exmujer de Donald Trump Jr. Montaje de EL ESPAÑOL.

Su exmujer sale con Tiger Woods

Mientras Donald Trump Jr. planea su boda con Bettina Anderson, su exmujer es feliz al lado del jugador de golf Tiger Woods (49 años).

Tras meses de rumores, el pasado mes de marzo, el deportista confirmaba el romance en sus redes sociales. A través de un post publicado en su perfil de Instagram, el deportista se sinceraba sobre el dulce momento que atraviesa a Vanessa Trump.

"El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado. Esperamos con ansias nuestro viaje juntos. Por el momento, agradeceríamos privacidad para todos nuestros seres queridos", escribía junto a dos imágenes al lado de la exmodelo.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson han anunciado su compromiso matrimonial. GTRES

Tercer compromiso, segunda boda

Tras su compromiso fallido con Kimberly Guilfoyle, Donald Trump Jr., parece convencido de que, esta vez sí, sus planes de boda van a salir a la perfección.

La primera vez que se vio al primogénito de Donald Trump y su actual pareja fue en un brunch que tuvo lugar en agosto de 2024. En ese momento, él todavía estaba comprometido con Guilfoyle.

Un mes después, el 29 de septiembre de ese año, su exnovia recibió una importante misión por parte de su padre. El Presidente de Estados Unidos la nombró Embajadora de Estados Unidos en Grecia. Es la primera mujer que ocupa ese puesto.

Tras tan llamativo movimiento en el universo Trump, el 'heredero' del imperio se ha dejado ver junto a su nueva ilusión. En diciembre de 2024 se les vio en Palm Beach, Florida. También estuvo con ella en la celebración familiar de Nochevieja en la mansión de Mar-a-Lago.

Donald Trump, con su mujer, Melania, y sus hijos Eric, Lara, Ivanka, Donald Trump Jr. y Barron en la 60ª Investidura Presidencial, en Washington D.C., el 20 de enero de 2025. GTRES

Presentación oficial

El flechazo entre ellos fue tan fuerte que Bettina Anderson acompañó a Donald Jr. en la toma de posesión presidencial de su padre, el 20 de enero de 2025.

Aquel acto, en el que Trump estuvo rodeado de su esposa, Melania Trump (55), y sus cinco hijos (Eric, Lara, Ivanka, Donald y Barron), fue más que una presentación internacional,e institucional, de su historia de amor. Fue la confirmación oficial de que la cosa iba en serio.

Pocos días después, la prensa estadounidense ya hablaba de planes de matrimonio. Según deslizó una fuente de la pareja a People: "Bettina parece ideal para él".

Hija de banquero y filántropos

Bettina Anderson es la hija de los filántropos Harry Loy Anderson Jr. e Inger Anderson. Su padre, ya fallecido, fue un destacado banquero y empresario, conocido por convertirse en el presidente de banco más joven de Estados Unidos. En 1970, con solo 26 años, asumió la presidencia de Worth Avenue National Bank.

A lo largo de su vida, su progenitor apoyó diversas causas benéficas y culturales en Palm Beach. Las más destacadas: la Cruz Roja americana, donde fue miembro del consejo nacional de gobernadores y presidente, la Historical Society de Palm Beach County, la Palm Beach Atlantic University, la fundación Hanley-Hazelden, el museo Holocaust Memorial o entidades como YMCA, United Way y Boy Scouts, entre otras.

Siguiendo los pasos de su acomodada familia, la prometida de Donald Trump Jr. apoya numerosas entidades sin ánimo de lucro en Estados Unidos.

Anderson: "Soy ama de casa"

Actualmente es defensora de la fundación de salud mental de Audrey Gruss, Hope for Depression Research Foundation, que financia la investigación médica relacionada con la depresión.

Asimismo, es una de las impulsoras del Proyecto Paraíso, una iniciativa de conservación en Florida. También colabora con la Coalición de Alfabetización del Condado de Palm Beach.

"Soy solo la típica madre ama de casa", dice de sí misma en su perfil de Instagram, donde la siguen 110.000 followers. Aunque aclara: "Solo que no hago tareas domésticas… ni tengo marido… ni tengo hijos".

No, ella no cocina, ni lava, ni plancha. Ni falta que le hace. Dentro de poco se convertirá en la 'primera dama' en la vida de Donald Trump Jr. Solo falta por conocer cuándo y dónde será la que promete ser la gran boda del próximo año en Norteamérica.