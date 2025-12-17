Nick, el hijo de Rob Reiner, afrontará dos cargos por homicidio y posible cadena perpetua o pena de muerte

Nick (32 años), el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, enfrenta cargos por homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, ha informado este pasado martes, 16 de diciembre, que su oficina acusará a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona.

Además de los homicidios, como ha señalado el fiscal, también se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes.

Rob Reiner y su hijo Nick en una imagen de archivo. Getty Images

"Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza", ha explicado Hochman.

También ha señalado que, al tomar la decisión, se tendrán en cuenta los pensamientos y deseos de la familia, un procedimiento habitual en casos de este tipo.

La presión ahora está sobre el Departamento del Forense de Los Ángeles que tendrá que revelar la hora de las muertes. La Policía, de momento, no ha querido especular sobre la forma del deceso.

El fiscal ha destacado que los cargos imputados al hijo de Reiner no eran pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial que aprobará los cargos.

Cabe recordar que el hijo mediano de la pareja fue detenido la noche del pasado domingo, 14 de diciembre, sin incidentes.

"No había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo", ha detallado Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles.

Rob Reiner en el Festival de Cine de Cannes 2022. Gtres

Según lo previsto, los cargos contra Nick Reiner se habrían presentado en la noche de este martes, sin embargo, no han trascendido.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en películas como Cuando Harry conoció a Sally o actuando en The Wolf of Wall Street fue encontrado muerto el pasado domingo,14 de diciembre, en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

El matrimonio fue encontrado por una de sus hijas, Romy, quien llamó a las autoridades.

En una rueda de prensa, el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, también ha señalado que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se enteró del hecho a través de una solicitud del Departamento de Bomberos de la ciudad, que fue el primer cuerpo en acudir al lugar.

Rob Reiner junto a su mujer y sus hijos en una gala en Nueva York en el año 2014. Gtres

Poco después fue detenido Nick Reiner, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel de Twin Towers y se le considera en riesgo de suicidio, por lo que ha sido puesto bajo vigilancia especial, según ha informado una fuente policial al periódico Los Angeles Times.

Las horas previas al crimen

En las últimas horas también se ha pronunciado una persona cercana a la familia Reiner, proporcionando un relato detallado de las horas previas y posteriores al hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su residencia de Los Ángeles, según ha informado el New York Times.

La fuente citada por el medio estadounidense, que ha hablado bajo condición de anonimato, ha descrito los eventos desde el momento en que una masajista llegó a la casa sin obtener respuesta hasta el descubrimiento de los cuerpos por parte de la hija de la pareja.

Rob Reiner junto a su mujer Michele Singer en una imagen de 2018. Reuters

Según el New York Times, la masajista, al no encontrar respuesta en la puerta, llamó a Romy Reiner, quien ingresó en la casa y encontró a su padre muerto, lo que desencadenó la llamada de emergencia que alertó a los servicios.

Esta fuente ha señalado que la familia tenía planes para esa misma noche y que la llegada de la masajista fue uno de los primeros indicios de que algo estaba mal.

La persona citada por el diario ha afirmado que en las semanas anteriores nada hacía pensar que Nick Reiner fuera capaz de violencia extrema, y que la familia estaba habituada a gestionar juntos los problemas, incluido el largo historial de adicción del hijo.

El relato también ha incluido detalles sobre una fiesta navideña la noche anterior, a la que asistieron Rob y Michele Reiner junto a su hijo Nick, en la que este último habría mostrado un comportamiento errático y protagonizado una discusión con su padre.

No obstante, la fuente citada por el New York Times ha negado que fuera una confrontación especialmente intensa.

Por otro lado ha indicado que, tras el hallazgo del cuerpo del padre, Romy Reiner no vio el de su madre y se enteró de su muerte por parte de los paramédicos que llegaron al lugar. Las autoridades no encontraron a Nick en la casa y lo detuvieron esa misma noche en otra zona de Los Ángeles.