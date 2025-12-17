Michelle Obama, emocionada, confiesa que iba a ver a Rob Reiner y su mujer la noche que fueron encontrados sin vida

Michelle Obama, junto a Rob Reiner y su mujer, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Cuatro días han transcurrido ya de la trágica muerte de Rob Reiner. Este pasado domingo, 13 de diciembre, el director de cine y su mujer, Michele Singer, eran encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles.

El matrimonio, presuntamente, fue asesinado por su hijo Nick (32 años). Así, de la noche a la mañana, Rob y Michele fueron privados de su propia vida, sin tener siquiera la oportunidad de despedirse de sus seres queridos.

Este pasado lunes, 15 de diciembre, Michelle Obama (61) se sentaba en el programa de Jimmy Kimmel (58). Frente al afamado presentador, se sinceró, emocionada, sobre su estrecha relación con el director de cine y su esposa.

"Les conocemos desde hace muchos, muchos años y se suponía que les íbamos a ver esa noche... y nos dieron la noticia", afirmó la exprimera dama de Estados Unidos en el formato televisivo.

La escritora no dudó en aprovechar su entrevista en el programa de Jimmy Kimmel para hacer alusión al comentario que Donald Trump (79) había realizado sobre el malogrado matrimonio.

El presidente de Estados Unidos, cabe recordar, dijo que Reiner "falleció, junto con su esposa, aparentemente debido a la ira que causó en otros debido a su masiva, inquebrantable y incurable aflicción con una enfermedad llamada Trump Derangement Syndrome -síndrome de desequilibrio por Trump-".

Rob Reiner y su mujer, Michele, en un acto en Los Ángeles en 2019. Gtres

En respuesta a esto, Michelle Obama aseguró: "Permítanme decir esto: a diferencia de algunas personas, Rob y Michele Reiner son de las personas más decentes y valientes que jamás hayan conocido. No están trastornados ni locos".

Y añadió: "Siempre han sido personas apasionadas que, en una época en la que no abunda la valentía, estaban dispuestas a poner sus acciones al servicio de lo que les importaba. Y se preocupaban por su familia. Y se preocupaban por este país. Y se preocupaban por la justicia y la equidad. Y esa es la verdad. Los conozco".

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

Tras la muerte de los Reiner, Barack Obama (64) emitió un comunicado en X -anteriormente Twitter-.

"Michelle y yo estamos desolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos dieron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla".

Los hechos

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en películas como Cuando Harry conoció a Sally o actuando en The Wolf of Wall Street fue encontrado muerto el pasado domingo,14 de diciembre, en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

Rob Reiner y su hijo Nick en una entrevista juntos. Getty Images

El matrimonio fue encontrado por una de sus hijas, Romy (28), quien llamó a las autoridades. Poco después fue detenido Nick Reiner, el mediano de sus vástagos.

Al cierre de este artículo, el joven es considerado "responsable" del crimen y afrontará dos cargos por homicidio y posible cadena perpetua o pena de muerte.