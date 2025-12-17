El médico que suministró ketamina y otras drogas a Matthew Perry es condenado a 8 meses de arresto domiciliario

Mark Chávez, uno de los médicos involucrados en el caso de la muerte de Matthew Perry, ha sido sentenciado este pasado martes, 16 de diciembre, a ocho meses de arresto domiciliario tras declararse culpable de conspirar para distribuir la ketamina que causó el fallecimiento del actor, en octubre de 2023.

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett ha sentenciado al médico a ocho meses de arresto domiciliario y le ha ordenado realizar 300 horas de servicio comunitario, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El doctor Chávez, uno de los cinco involucrados en el fallecimiento del actor, ya había reconocido en 2023 haber suministrado al intérprete de Friends la ketamina que le provocó la muerte por sobredosis.

Un año después, en octubre de 2024, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

Todos tenemos un amigo como Chandler, el eterno personaje al que solo pudo interpretar Mathew Perry

Dos médicos implicados

Tras una serie de arrestos y después de una negociación con el FBI, Chávez admitió el pasado año que obtuvo fraudulentamente la ketamina. Y que posteriormente vendió esta droga a otro de los médicos implicados en el caso, Salvador Plasencia.

Fue este quien finalmente entregó los estupefacientes a Matthew Perry semanas antes de que falleciera por sobredosis.

La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que Salvador Plasencia contactó a Mark Chávez para que este consiguiera la ketamina a través de la clínica que el médico de origen hispanoamericano tenía en San Diego (California).

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su vivienda, en el exclusivo barrio de Pacific Palisades de Los Ángeles. Los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo. Tenía 54 años.

El informe de la autopsia reveló que la causa de su deceso fue los efectos agudos de la ketamina. Sufrió una sobredosis de esta sustancia, que provocó su fallecimiento por ahogamiento en el agua.

El doctor Salvador Plasencia en un tribunal federal en Los Ángeles el pasado 3 de diciembre de 2025. EFE

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a un total de cinco personas, incluidos dos médicos y el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina.

La Fiscalía sostiene que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse". Los cinco han aceptado acuerdos de culpabilidad.

Chávez es el segundo condenado por la muerte del actor. Plasencia fue condenado a principios del presente mes a 30 meses de prisión, tras aceptar que distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y a Iwamasa entre los meses de septiembre y octubre de 2023.

La sentencia incluye la obligación de pagar una multa de 5.600 dólares, unos 4.800 euros.

Iwamasa, quien admitió haber inyectado la droga al actor, y el traficante de drogas Erik Fleming, están a la espera de conocer la sentencia, el próximo mes de enero.

Jasveen Sangha, conocida como 'reina de la ketamina' y la última en admitir la culpabilidad en relación al fallecimiento del actor, tiene programada su condena en febrero próximo.

El actor, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022).