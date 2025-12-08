Katy Perry hace oficial su amor con Justin Trudeau en las redes: o de cómo el amor entre artista y político (casi siempre) triunfa

Sus fotos besándose apasionadamente en la cubierta de un yate de lujo confirmaron los rumores. Su reciente aparición conjunta en París, el pasado octubre, supuso su presentación 'en sociedad'. Y toda una declaración de intenciones. Su visita al Crazy Horse Paris fue una especie de comunicado no verbal. Un 'sí, estamos juntos y que el mundo nos mire'.

Ahora, el viaje que han realizado juntos a Japón supone la oficialización definitiva de su romance. Justin Trudeau (53 años) y Katy Perry (41) están enamorados. Tanto, que no prodigan su amor a los cuatro vientos.

A su paso por el país del sol naciente, al que se han trasladado dentro de parte de la gira mundial de la artista, The Lifetimes Tour, se han dejado ver muy acaramelados comiendo sushi. "Tokyo Times de gira y más", ha destacado la estadounidense en las redes sociales. Todo ello con una larga ristra de emoticonos: una sonrisa, un árbol de Navidad, un ramo de flores y, cómo no, un corazón.

La estampa ha provocado auténtica fascinación. La ovación colectiva a su nuevo affaire se traduce en más de 316.000 likes en apenas 24 horas. El mundo entero ha caído rendido a los encantos de esta nueva pareja.

Viaje 'oficial' en Japón

La estrella del pop internacional mira embelesada a su novio en un post de Instagram. Pero el suyo no es un novio cualquiera: es el exprimer ministro de Canadá. El político, líder del Partido Liberal entre 2013 y 2025, fue mandatario del país norteamericano desde el año 2015 hasta el 14 de marzo de 2025.

Es precisamente por ser quien es Trudeau por lo que ambos se mueven más allá de los círculos habituales para una cantante de pop. A principios de esta semana, ambos han posado junto al exprimer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa, Yuko. Un gran amigo de Trudeau de sus tiempos como presidente.

"Es genial verte (Fumio Kishida). Katy y yo estábamos muy contentos de tener la oportunidad de sentarnos contigo y Yuko", escribía el político en su cuenta de X.

Justin Trudeau y Kary Perry, con el expresidente de Japón Fumio Kishida, y su esposa, Yuko. Redes sociales.

Político y artista: ¿la unión perfecta?

La imagen del que fuera gobernante de Canadá con el ídolo musical resulta tan icónica como en su día lo fue el romance extramarital entre el presidente número 35 de Estados Unidos, John F. Kennedy, y la actriz Marilyn Monroe.

Ese que nos regaló un instante tan mítico y sensual como el Happy Birthday, Mr. President que cantó la estrella de Hollywood el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden, durante una gala para celebrar su 45 cumpleaños (diez días antes de su fecha real).

Enrique Peña Nieto junto a la reina Letizia y su exmujer, Angélica Rivera, en noviembre de 2017. Gtres

O la de el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (59), con la actriz de telenovelas Angélica Rivera (56). Dotados ambos de un enorme atractivo físico, encarnaron la imagen de la pareja perfecta durante nueve años. Hasta que se separaron, en 2019.

Otro ejemplo perfecto del combo sentimental 'presidente y estrella' lo tenemos más cerca de nuestras fronteras, en el país vecino. Es el caso del matrimonio entre Nicolas Sarkozy (70 ) y la cantante Carla Bruni (57).

Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.

Ella ha sido su apoyo más firme tras ser condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita y financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero libio.

El que fuera presidente de Francia disfruta ahora de la libertad condicional que le fue concedido tras pasar 20 días en la cárcel de La Santé. Las lágrimas de una doliente Bruni antes de que se llevaran a su marido entre rejas dieron la vuelta al mundo.

Y es que ver a una aclamada intérprete rota en llanto ante la idea de ver a su marido entre rejas no deja de tener tintes casi cinematográficos. Pero esa es otra historia.

Volviendo al tema que nos atañe: la del profesional del servicio público in love con una estrella nivel mundial. No cabe duda de que la unión sentimental entre un político y una actriz o cantante siempre ha despertado pasiones.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en un fotomontaje junto a 'Mi Gitana'.

Si no, que se lo digan a Isabel Pantoja (69). Su idilio con un político local, Julián Muñoz, no pudo salir peor.

Su vínculo le costó una condena a dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Pero copó todas las portadas de las revistas del corazón. A muchos les encantaba verlos juntos. La erótica del poder encandilada al hechizo de una tonadillera.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (ratificada después por el Tribunal Supremo), la cantante ayudó a blanquear dinero ilícito obtenido por el exalcalde de Marbella, mediante sus sociedades y actividades empresariales.

Por ello acabó en un presidio, protagonizando así uno de los capítulos más oscuros de su vida después de quedar viuda tras la trágica muerte de Paquirri en 1984.

No correrán esa suerte ni Katy Perry ni Justin Trudeau. Porque, citando a la mítica canción de Julio Iglesias (82), el exministro de Canadá no es ningún truhan. "Es un trudeau, es un señor", podría decirse.

Katy Perry y Justin Trudeau han celebrado el 41 cumpleaños de la cantante en París. Montaje de EL ESPAÑOL.

La infancia acomodada de Trudeau

El político, tal y como recuerda él mismo en sus memorias, Common ground (2014), viene de una casta de abolengo. Llegó al mundo en una familia de gente bien.

En su libro narra cómo fue su infancia privilegiada, aunque marcada por la separación de sus padres en 1977 y los problemas de salud de su madre, afectada de trastorno bipolar. Tras esta separación, su padre fue quien obtuvo la custodia de los tres hijos.

Nacido en Ottawa, el 25 de diciembre de 1971 (dentro de poco cumplirá 54 años), su padre, Pierre Trudeau, también fue primer ministro de Canadá.

Su madre, por su parte, es Margaret Sinclair, escritora, actriz, fotógrafa e hija de quien fuera ministro de Pesca, canadiense James Sinclair. La vocación política, por tanto, la lleva en el ADN.

Perry, hija de pastores

La historia personal de Katy no es tan idílica. Ella misma ha declarado que "no tuvo infancia" por la educación restrictiva y extremadamente conservadora que recibió de sus padres, Maurice Keith Hudson y Mary Christine Perry, ambos nacidos en 1947 y pastores pentecostales.

Sus progenitores pasaron de ser hippies a convertirse al cristianismo. Al parecer, "encontraron a Dios" durante la era del movimiento de la contracultura. Como adulta, ha tomado distancia de esta crianza fundamentalista y ha explorado caminos muy distintos.

Esto explica la tensión familiar que causó su éxito I Kissed a Girl (2008), en el que habla de besar a una chica. Su madre, que supuestamente tuvo una relación con el legendario músico Jimi Hendrix en su juventud, le dijo que su single "promovía la homosexualidad" y le causaba vergüenza.

La vocalista, que comenzó su formación musical a los nueve años cantando en el ministerio de sus padres, grabó su primer álbum a los 16 años: un disco de música góspel titulado Katy Hudson (2001).

Katy Perry y Justin Trudeau, en las redes sociales. @katyperry

Inseparables

Parece claro que ambos tienen algo en común. Aunque proceden de universos antagónicos, han tenido infancias de lo más intensas. No se han aburrido.

La historia de amor entre ellos salió a la luz pública el pasado 29 de julio, unos cuatro meses después de dimitir como primer ministro. El político y la cantante fueron vistos en un restaurante de Montreal, lo que desató especulaciones en los medios sobre una posible relación.

Apenas unas semanas después, el pasado 25 de octubre, ambos confirmaron su relación al hacer su primera aparición pública juntos durante la celebración del 41 cumpleaños de Perry en la capital de Francia.

Desde entonces son inseparables. Tanto monta, monta tanto. Él la acompaña a cada destino de su tour mundial. Y encantado de la vida. Atrás han quedado los sofocones de su periodo como mandatario.

Justin Trudeau, con su exmujer, Sophie Grégoire, con la que tiene tres hijos. GTRES

Separado desde 2023

Entre ellos, el escándalo SNC-Lavalin, en 2019, cuando se le acusó de presionar indebidamente a la entonces Ministra de Justicia y Fiscal General, Jody Wilson-Raybould, para que interfiriera en un caso criminal contra un gigante de la ingeniería canadiense acusada de sobornos en Libia.

Otras controversias: las fotografías que salieron a la luz durante la campaña de reelección de 2019, en las que se le veía en una fiesta de disfraces con la cara pintada de negro, algo considerado racista.

O cuando, hace más de 10 años, aceptó unas vacaciones familiares privadas en la isla privada en las Bahamas del Aga Khan IV (líder espiritual de los musulmanes ismaelitas nizaríes), cuya fundación recibe fondos del gobierno canadiense. Se le acusó, por tanto, de violar una ley federal.

Justin Trudeau contrajo matrimonio con Sophie Gregoire en 2005. GTRES

Padre de tres hijos

En el plano personal, Trudeau anunció su separación en 2023 de Sophie Grégoire después de 18 años de matrimonio. Con la presentadora de televisión y profesora de yoga tuvo tres hijos en común: Ella-Grace Margaret, Hadrien Grégoire, y Louis.

Al comunicar su ruptura se convirtió en el primer Primer Ministro en separarse durante su mandato... desde que lo hiciera su propio padre, Pierre Trudeau.

En lo que respecta a Katy Perry, hasta hace muy poco ha estado al lado del actor Orlando Bloom (48). Su historia duró nueve años y tienen una hija en común, Daisy Dove. El pasado verano se conoció la noticia de la ruptura.

Hasta la fecha, ni Perry ni Trudeau han hecho declaraciones públicas sobre su relación. Aunque, a tenor de las fotos y el vídeo que han compartido de su estancia en Japón, ni falta que hace. Caídita de pestaña por aquí. Bocadito de sushi por allá.

Las imágenes hablan por sí solas. Ella, que lleva años siendo una reina sobre los escenarios, ya es también la 'primera dama' en el corazón de Trudeau.

Ahora tiene más motivos que nunca para cantar, con más poderío que antes, Roar, el popular single sobre un rugido que la ha hecho famosa en todo el planeta. Y que la sigue llevando por distintos destinos del mundo acompañada de su flamante, -y ya oficialísimo-, novio.