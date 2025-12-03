¿Qué está pasando con la herencia de Shannen Doherty? Los acuerdos "incumplidos" por su exmarido y cómo es su vida

Shannen Doherty, durante una gala en Los Ángeles en 2018.

El 13 de julio de 2024 se apagaba para siempre una de las actrices más aclamadas de finales de los 90. Aquel día perdía la vida Shannen Doherty. La icónica e incomparable Prue Halliwell de Embrujadas fallecía tras años luchando contra un cáncer que se diseminó.

Su muerte dejaba un legado televisivo que a día de hoy aún sigue siendo recordado. También sumió en la más profunda tristeza a amigos y familiares.

Además, casualidades o no de la vida, tan solo un día antes de morir, Doherty firmó el acuerdo de divorcio con Kurt Iswarienko (51 años), poniendo fin a más de una década de relación.

Entre las disposiciones del escrito se encontraban la venta de la millonaria mansión que poseía Shannen en Texas y la distribución de las ganancias netas a partes iguales entre sus herederos.

La actriz, cabe recordar, murió sin hijos. Aunque nunca ha trascendido el listado oficial de beneficiarios, es Christopher Cortazzo, su mejor amigo, quien ha administrado la herencia de la malograda Shannen Doherty.

Precisamente, ha sido él quien, más de un año después de la muerte de la intérprete, ha denunciado varios "incumplimientos" de la herencia por parte del exmarido de Doherty.

Según la información que maneja People, Cortazzo ha alegado que Kurt Iswarienko no ha sido fiel a diversas obligaciones monetarias incluidas en el acuerdo de divorcio que la expareja firmó.

Shannen Doherty en una imagen reciente de Instagram.

La demanda recoge que Iswarienko se ha negado a poner en venta la casa que la actriz poseía en la localidad de Dripping Springs, en Texas. Además, ha rechazado devolver los bienes personales de Shannen, incumpliendo una vez más una disposición del acuerdo de divorcio.

Por si esto no fuera poco, a día de hoy, el exmarido de Doherty no ha entregado copias de todas las fotografías de la actriz cuando tenía como fecha límite el 1 de septiembre de 2024. Tampoco ha comprado la parte de un avión propiedad de Shannen, como él mismo prometió.

Se le reclaman, además, posesiones como obras de arte, una camioneta Ford modelo 1979 y dos Range Rover -uno de 2007 y otro de 2019-.

A pesar de que son varios los acuerdos que el fotógrafo no ha cumplido durante este tiempo, lo cierto es que, afortunadamente, no todo ha sido negativo en lo que respecta a la herencia de Shannen.

El pasado mes de agosto, según reveló el propio Chris Cortazzo en su perfil de Instagram, su vivienda millonaria de Malibú salió al mercado por 9,5 millones de dólares.

La suerte de residencia está formada por detalles modernistas combinados con estancias rústicas características de la ciudad de California.

La vida actual de Kurt Iswarienko

Un año y medio después del fallecimiento de Shannen Doherty, la vida de su exmarido ha estado plenamente centrada en su trabajo como fotógrafo.

Atesora poco más de 40.000 seguidores en su perfil de Instagram -entre los que se encuentran Orlando Bloom (48) y Cindy Crawford (59)-, donde la mayor parte de sus publicaciones se encuentran relacionadas con su labor artística. De hecho, aquí vincula un enlace que redirige a su propia página web.

Quien fuera marido de la célebre Shannen se define en su plataforma como fotógrafo y director de retratos estadounidense. Además, adjunta una entrevista concedida para el pódcast Leica Stories, en el que repasó el pasado mes de marzo su trayectoria profesional. En ningún momento, eso sí, se sinceró sobre su relación con la actriz.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko en un evento en 2016. Gtres

17 son los meses exactos que han transcurrido desde que la intérprete pereciera a causa de su cáncer. No obstante, lo cierto es que su esencia ha permanecido intacta gracias a la labor de su entorno más íntimo.

Su íntima amiga, Holly Marie Combs (51) -Piper Halliwell, en Embrujadas-, cuenta a día de hoy con su propio podcast, The House ef Halliwell. "Ella me ayudó a conseguir mi papel en la serie. Fue como una especie de negociación con los productores", reveló la actriz.

Unos meses atrás, con motivo del primer aniversario de la muerte de Shannen, Combs le dedicó un emotivo post en Instagram. "Ha pasado un año, pero para mí ha sido un minuto. Sigues iluminando el camino de muchos. Y muchos te extrañan", escribió Holly Marie junto a unas fotografías de su íntima amiga.

Shannen, una vida de desgracias

Los últimos meses de vida de Shannen Doherty estuvieron fuertemente marcados por su delicado estado de salud y la tormentosa relación con Kurt Iswarienko.

Previo a su divorcio del fotógrafo, la intérprete ya había puesto fin a dos relaciones anteriores. Antes estuvo casada con el jugador del baloncesto Ashley Hamilton y con el jugador de póquer profesional Rick Salomon.

Tres sólidas relaciones tuvo la inconfundible Prue Halliwell de Embrujadas. Con ninguno de ellos tuvo descendencia, algo por lo que luchó hasta el final de sus días.

Y es que llegó a rechazar un medicamento para frenar el cáncer que padecía con el objetivo de poder quedarse embarazada en algún momento.

No tuvo hijos, pero el mero hecho de que sus papeles se recuerden con tanta emoción es el atisbo de que nunca habrá nadie igual a Shannen Doherty.