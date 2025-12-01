William Levy no logra vender su mansión de Florida tras bajar tres veces el precio inicial: pide 2,5 millones menos que en julio

El pasado julio, 15 meses después de terminar definitivamente su historia de amor, William Levy (45 años) y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez (46), pusieron en venta la impresionante mansión en la que vivían con sus dos hijos, Christopher (19) y Kailey (15), en una de las zonas más exclusivas del estado de Florida.

Una exclusiva propiedad en Southwest Ranches, construida en el año 2020, que se ofrecía a través de una conocida inmobiliaria de lujo por nueve millones de dólares (poco más de siete millones y medio de euros). Hoy, cinco meses después, la cifra es otra.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez no han conseguido vender la casa y han bajado drásticamente su precio, en un intento de salir de ella más pronto que tarde.

Vista panorámica de la casa de William Levy en Florida. Realtor

Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la mansión sigue colgando el cartel de 'se vende', pero por 6.495.000 de dólares (poco más de seis millones de euros). Es decir, casi 2.505.000 menos que la cifra que se fijó el 1 de julio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la expareja reduce el precio de la que fuera su vivienda familiar. El 25 de julio, la mansión bajó su cifra un millón de dólares. El 25 de agosto, un mes más tarde, el precio bajó un millón más.

El último cambio se produjo el pasado octubre, cuando se fijó en 6.496.000 dólares, valor que se mantiene a día de hoy.

La propiedad se encuentra Southwest Ranches, al sur de Florida, siendo una de sus comunidades más exclusivas de este Estado. Allí, de hecho, también han comprado casa conocidas figuras mundiales como la modelo Gisele Bündchen (45).

Diferentes espacios de la casa de William Levy. Realtor

La casa cuenta con poco más de 750 metros cuadrados. Tiene dos plantas, en las que se distribuyen seis espaciosos dormitorios y siete baños. Además, varios salones y diferentes espacios recreativos.

Desde la entrada principal se accede al salón más grande de la propiedad, todavía de William Levy y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez. Un espacio común que conecta con la cocina, equipada con los electrodomésticos más exclusivos y de estética moderna.

En la misma planta, próximo al jardín con piscina, William Levy destinó un espacio para los videojuegos. También cuenta con un despacho y gimnasio equipado.

Los dormitorios se encuentran en el segundo piso, que además, tiene su propio salón con acceso a la terraza y una sala de cine.

La casa de William Levy en Florida. Realtor

El atractivo principal de la vivienda es su espacio exterior, con un impresionante jardín rodeado de árboles, que no sólo se concibe como un espacio de relax. Además de la piscina con solárium, tiene una pista de baloncesto y amplios espacios para llevar a cabo rutinas deportivas al aire libre.

Cabe recordar que William Levy se negaba a vender la propiedad, de acuerdo con la información difundida hace cinco meses en El Gordo y La Flaca, el conocido programa de la cadena estadounidense Univisión. El actor quería que la vivienda le quedara a sus hijos como patrimonio. Sin embargo, no logró llegar a un acuerdo con su exmujer y la mansión salió al mercado inmobiliario.

El divorcio

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron en abril de 2024 tras dos décadas de una tormentosa relación con idas y venidas. Además, dos hijos en común.

Su historia de amor estuvo marcada por los rumores de infidelidad tras ser padres de su primer hijo, Christopher, teniendo como protagonistas a las actrices Maite Perroni (42) -cuyo affaire quedó en rumores- y Jacky Bracamontes (45).

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

En aquel momento, incluso, el actor y Gutiérrez se tomaron un tiempo. Eso sí, no duró demasiado. Se reconciliaron y dieron la bienvenida a su segunda hija, Kailey.

La casa de los escándalos

La separación definitiva tuvo lugar en abril de 2024 tras una serie de informaciones que pusieron en entredicho el comportamiento del protagonista de Café con aroma de mujer.

Todo comenzó el 28 de octubre de 2023, cuando un agente se personó en la casa de Florida de la que buscan deshacerse. La policía llegó tras una ruidosa discusión entre ambos que, presuntamente, se produjo después de una noche de fiesta en la que el cubano había bebido más de la cuenta.

El siguiente episodio tuvo lugar en enero de 2024, cuando William Levy llegó a la vivienda con una actitud errática y, siempre según la versión de Elizabeth Gutiérrez, con un arma. Ella y su hija habrían salido corriendo de la casa para esconderse.

Dos meses después, el 2 de marzo de 2024, tuvo lugar un tercer episodio que se convirtió en el desencadenante de la mayor polémica entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

La expareja del actor y su hija, Kailey, junto a dos sobrinas de la también actriz, llegaron a la residencia familiar, donde ya no vivían tras la separación. Su hija intentó entrar en la habitación del artista, aunque sin éxito, porque escuchó la voz de una mujer. Finalmente, tiró la puerta y aseguró haber visto las piernas de una presunta amante.

La escena terminó con la policía en el domicilio. Elizabeth pidió a los agentes que sacasen a la mujer que estaba con William Levy en la casa, mientras que Kailey aseguraba que su padre le había empujado.