Richard Gere y Alejandra Silva vuelven a España: la fecha y el proyecto que les hace regresar

Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) regresarán a España tras su marcha a Estados Unidos. La pareja, que se había mudado a la Península Ibérica con la intención de vivir allí durante los próximos años, anunció hace unas semanas su vuelta al país americano, truncando temporalmente su deseo de permanecer en territorio español.

A pesar de ello, la conexión con España seguirá siendo patente en la familia Gere, sobre todo por las raíces de Alejandra Silva y por las ganas de ambos de pasar tiempo cerca de sus seres queridos y de disfrutar del entorno que tanto valoran.

Aunque todavía no se ha fijado una fecha de regreso definitiva, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que la pareja volverá próximamente a la capital española.

El motivo de su visita está ligado a un proyecto audiovisual de carácter solidario en favor de la Fundación HogarSí, una iniciativa con la que Richard y Alejandra participan activamente desde hace años, y que busca concienciar sobre situaciones de vulnerabilidad social.

La vida de los Gere transcurre entre Estados Unidos y España, dos lugares en los que sus hijos se sienten cómodos y donde resulta más sencillo combinar trabajo y vida familiar.

Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que la pareja había regresado a EE.UU. por compromisos profesionales de Richard Gere. Ahora, tras estas noticias, el matrimonio vuelve a Madrid para un evento muy especial, que marcará su regreso a la vida pública española.

Alejandra Silva y Richard Gere, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Richard y Alejandra estarán en la capital el próximo lunes, 24 de noviembre, con una cita en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad: la Plaza del Callao, en pleno centro de Madrid.

El motivo de este regreso es la premiere del documental Lo que nadie quiere ver, un proyecto solidario impulsado por la pareja en favor de la Fundación HogarSí. Este documental busca visibilizar situaciones difíciles y concienciar sobre la importancia del compromiso social, un tema que la pareja defiende con pasión.

La empresa encargada de la gestión del evento ha confirmado la presencia de Richard y Alejandra, que viajarán desde Estados Unidos para la ocasión.

EL ESPAÑOL también ha podido confirmar que la pareja posará ante los medios entre las 19:00 y las 20:00 horas. Durante el evento, los invitados y la pareja pasarán por el photocall y, acto seguido, tendrá lugar la proyección del documental, que promete ser uno de los momentos más destacados de la agenda cultural de la ciudad.

'Lo que nadie quiere ver', un documental de Richard y Alejandra Gere.

Con este regreso, Richard Gere y Alejandra Silva no solo retoman su vínculo con España, sino que vuelven a mostrar públicamente su compromiso con causas solidarias y su intención de equilibrar su vida familiar entre ambos continentes, siempre conectados con sus raíces y sus valores.

El año en España

Richard Gere y Alejandra Silva han pasado un año residiendo en España, sobre todo en Madrid, antes de regresar a Estados Unidos en octubre de 2025. Durante ese tiempo, la pareja combinó actos públicos con una vida doméstica tranquila.

Sus apariciones fueron constantes y bien recibidas. La estancia se planteó como un periodo de equilibrio entre trabajo, compromiso social y familia.

A lo largo de esos meses, acudieron a eventos culturales y mediáticos, como los Premios Goya, donde Gere recibió el Goya Internacional por su trayectoria.

También asistieron a diferentes alfombras rojas juntos. El actor disfrutó de conciertos, entre ellos uno de Rozalén. Incluso aceptaron la invitación de Antonio Banderas (65) para visitar Málaga.

Richard Gere y Alejandra Silva en un acto en Madrid el pasado junio. Gtres

Su implicación en causas sociales fue igualmente significativa, colaborando con ONG como Hogar Sí y Open Arms.

Mostraron un firme apoyo a proyectos medioambientales en Madrid y Barcelona. Participaron en iniciativas benéficas de forma activa. Todo ello reforzó la imagen solidaria que ambos han defendido durante años.

En su vida más privada, se centraron en la familia y en disfrutar de la cultura española. Pasaron gran parte del tiempo reformando su casa de La Moraleja y viajando por distintas regiones del país.

Sus hijos estuvieron escolarizados en España durante ese periodo. Aunque breve, su estancia dejó una clara huella en el panorama social y solidario nacional.