El romántico viaje de Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya a Tailandia: sus 'tours' y visitas a restaurantes de lujo

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en una una imagen de las redes sociales. Instagram

Adriana Abascal (55 años) y Manuel Filiberto de Saboya (53) han hecho las maletas y han puesto rumbo a Bangkok, en Tailandia, donde disfrutan de unas románticas vacaciones.

La empresaria y exmodelo mexicana y el jefe de la Casa de Saboya se han trasladado al país del sudeste asiático apenas unos días después de celebrar juntos, y en compañía de un grupo de amigos, el 55 cumpleaños de ella.

Durante su estancia en el país del sudeste asiático, la pareja ha tenido ocasión de visitar los lugares más emblemáticos de la capital, así como algunos de los establecimientos culinarios más exclusivos.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, durante sus vacaciones en Tailandia. Instagram

Visitas a lugares de interés

Uno de los espacios que han recorrido juntos es el templo What Pho, especialmente conocido por tener en su interior al gran Buda Reclinado que, con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia.

Asimismo, han visitado el Gran Palacio Real de Bangkok, un enorme recinto entre muros blancos, con varias edificaciones en su interior, que sirvió como residencia real para la dinastía tailandesa durante dos siglos, hasta 1925.

Entre los principales atractivos abiertos al público destaca el Wat Phra Kaew, conocido popularmente como el Templo del Buda Esmeralda, debido a una pequeña figura de Buda (de apenas 45 centímetros) fabricada en jade verde y motivos dorados.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya han compartido en sus respectivas redes sociales imágenes de su viaje a Tailandia. Instagram

Manuel, "un ser extraordinario"

Al otro lado del río Chao Phraya, el Wat Arun, más conocido como Templo del Amanecer, ha cerrado el triángulo de sus visitasturísticas en Bangkok.

Desde este lugar, que destaca por su empinada y preciosa estupa central, ambos han posado juntos en imágenes que han publicado a través de Stories en Instagram.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya han compartido imágenes de su viaje en sus respectivas redes sociales. En ellas se han mostrado sonrientes y visiblemente felices.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Y es que, ya lo confesó la mexicana recientemente. Su historia de amor con el royal italiano va viento en popa. Al hablar de él, lo describe como "un ser humano extraordinario, dotado de grandes cualidades".

Así lo explicó la fundadora de la firma de calzado Skorpios en una entrevista con la revista mexicana Quién.

"Entre nosotros hay un respeto y una admiración mutuos que lo impregna todo, así como una complicidad que hace que las cosas más sencillas y las más grandiosas vivan con la misma intensidad", ha destacado.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, durante su viaje a Bangkok, en Tailandia. Instagram

"Aprecio su naturalidad"

"Con él, disfruto tanto yendo a la panadería o al supermercado como asistiendo a una gala de la Orden Dinástica de la Casa de Saboya en Italia o a un evento oficial en el Parlamento de Roma", han sido sus palabras al describir a su pareja.

Otra de las cualidades que destaca del italiano es su sencillez: "Aprecio enormemente su naturalidad".

No cabe duda de que su idilio los hace estar viviendo una etapa especialmente dulce. La relación entre ellos se conoció a principios de enero de 2025.

Su primera aparición pública como pareja fue en el desfile de la diseñadora Rocío Peralta en Sevilla. Desde entonces han aparecido juntos en diversos eventos.

Y aunque inicialmente llevaron la relación con la mayor discreción posible, tras oficializarla no esconden lo que sienten el uno por el otro.

El chef italiano Umberto Bombana, en Cannubi, su restaurante de Bangkok. Instagram

Restaurante italiano de lujo

En estos meses de relación, ambos han descubierto que tienen muchas pasiones en común. Una de ellas es la gastronomía. Por eso han visitado uno de los locales de referencia de Bangkok, que ha abierto sus puertas el pasado mes de octubre.

Se trata del restaurante del chef italiano Umberto Bombana,situado en 98 Rama IV Rd, Silom, Bangrak, en la capital.

El establecimiento se llama Cannubi de Umberto Bombana,y destaca por su ambiente refinado y moderno, con atención al detalle en cada plato y un enfoque en productos italianos de temporada, especialmente la trufa blanca.

El negocio del prestigioso chef, al que la pareja ha agradecido sus servicios en las redes, ofrece alta cocina italiana y a pesar de su reciente apertura ya se ha convertido en un punto de referencia culinario en la ciudad.​

El menú, diseñado por el propio chef Bombana y el chef ejecutivo Andrea Susto, incluye clásicos como pastas caseras, mariscos y carnes de primer nivel. Todo ello acompañado por una selección curada de vinos italianos y globales.

El precio estimado de un menú degustación en Cannubi de Umberto Bombana oscila entre 4.000 y 6.000 bahts, lo que equivale a aproximadamente entre 100 a 150 euros por persona.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en la gala de la Orden Dinástica de la Real Casa de Saboya. Instagram

Los tres matrimonios de Adriana

Cabe recordar cuál fue la última gran cita de la pareja entre la alta sociedad. Hace apenas unos días celebraron, junto a un nutrido grupo de amigos, el 55 cumpleaños de la empresaria.

A finales del pasado mes de septiembre, Adriana Abascal acompañó al pretendiente al trono italiano a la entrega de las Órdenes Dinásticas de la Casa de Saboya. Una ceremonia que tuvo lugar en Roma, entre la basílica de San Juan de Letrán y el Panteón, y tras la cual se celebró una gran cena de gala.

Manuel, príncipe de Venecia y Piamonte, es hijo de Víctor Manuel de Saboya (hijo del último rey de Italia, Umberto II) y Marina Doria.

Está separado de la actriz francesa Clotilde Courau (56), con la que contrajo matrimonio el 25 de septiembre de 2003. Ambos son padres de dos hijas: Vittoria Cristina (21) y Luisa de Saboya (19).

Adriana Abascal, por su parte, se ha casado tres veces.​ Su primer marido fue el magnate de la televisión mexicana Emilio Azcárraga, 40 años mayor que ella, y fallecido en 1997.

Su segundo marido fue el empresario español Juan Villalonga, con el que tuvo tres hijos: Paulina (25), Diego (21) y Jimena (18).​

Su tercer matrimonio fue con el empresario francés Emmanuel Schreder; del que se separó en enero de 2022.