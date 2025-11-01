Heidi Klum, reina de Halloween con su disfraz de 2025: una Medusa que ha requerido casi 10 horas de preparación

Si hay una reina indiscutible del Halloween en el mundo de la moda, esa es Heidi Klum (51 años). Desde hace más de dos décadas, la modelo alemana ha convertido su fiesta anual en Nueva York en un auténtico espectáculo de creatividad, transformación y exceso.

Todos los 31 de octubre, su disfraz se convierte en tendencia mundial, consolidando su estatus como la gran maestra del disfraz en el universo de las celebrities.

Este año, su nueva puesta en escena de 2025 ha sorprendido a todos. Se ha ataviado de Medusa. Un monstruoso atuendo con un nido de serpientes en movimiento sobre su cabeza como tocado. Y un 'invertebrado' cuerpo verde lleno de escamas que ha requerido de una cantidad ingente de prótesis. La alemana, que ha compartido el proceso de preparación de su disfraz en su cuenta de Instagram, ha tardado más de nueve horas en estar lista.

Heidi Klum y su marido, Tom Kaulitz, en la fiesta de Halloween 2025 celebrada en el Hard Rock Hotel de Nueva York. GTRES

Su disfraz, paso a paso

Como viene siendo habitual en las dos últimas décadas, Heidi Klum ha acaparado todas las miradas a su llegada al Hard Rock Hotel de Nueva York.

La ha acompañado su marido, Tom Kaulitz (36), guitarrista de la banda Tokio Hotel, que ha ido vestido de guerrero de piedra.

La modelo ha compartido con sus seguidores cada paso de su transformación desde la una de la tarde (hora local). A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 12,5 millones de followers, ha mostrado las primeras pistas de su disfraz: unos colmillos que anticipaban la espectacular metamorfosis que estaba por venir.

Lentillas, prótesis, peluca...

Poco después, y al ritmo del tema Berghain de Rosalía (33), la modelo ha ido desvelando nuevos detalles del proceso creativo.

En una serie de vídeos y fotografías, se ha podido ver cómo su equipo trabajaba en cada detalle: ocultando su melena bajo una peluca, colocándole lentillas de fantasía, aplicando prótesis faciales o ajustando el corsé que completaría el look.

Una vez más, la estrella ha logrado que el proceso formara parte del espectáculo, demostrando que su preparación para Halloween no es solo una cuestión de estética, sino una auténtica performance de estilo y transformación.

Heidi Klum, disfrazada de Medusa en la noche de Halloween 2025. GTRES

Mike Marino, maestro de su disfraz

El resultado de su magistral disfraz ha sido posible gracias a la ayuda de manos profesionales. Klum ha contado con la colaboración del experto en prótesis Mike Marino, que la ha acompañado todas y cada una de las fases del proceso.

Marino es un experto en prótesis y diseñador de maquillaje conocido por transformar físicamente a actores mediante técnicas hiperrealistas de silicona, látex y prostéticos.

Su transformación

A lo largo de su carrera ha transformado a grandes artistas del celuloide, como Colin Farrell (49) para su papel del Pingüino. También ayudó a Sebastian Stan (43) a meterse en la piel de Edward, un hombre de rostro desfigurado, en el largometraje A Different Man.

Asimismo, ha colaborado en películas como El rey de Zamunda. Ha recibido múltiples nominaciones al Oscar y ha sido fundamental para caracterizaciones como las del cantante The Weeknd (35) y las elaboradas transformaciones de Heidi Klum para Halloween.

Un disfraz "muy feo"

Admiradores de todo el mundo llevaban horas aguardando con la expectación de quien espera un estreno cinematográfico. Klum, que nunca defrauda, ha mostrado cada paso de su obra maestra efímera en sus redes sociales.

El atuendo ha sido uno de los secretos mejor guardados, pero Heidi Klum ya había adelantado antes de Halloween que sería “verdaderamente feo” y "aterrador".

La 'reina' de Halloween

Fue en el año 2000 cuando la alemana empezó a lucir sus legendarios disfraces. A lo largo de dos décadas ha provocado sorpresa y fascinación con todo tipo de atuendos: desde los más estrafalarios a los que parecen sacados de una película de terror.

El de Lady Godiva, en 2001, fue uno de los primeros grandes momentos de su reinado de Halloween.

Klum llegó a su fiesta montada sobre un caballo real, con una melena rubia y una túnica blanca que evocaba la mítica figura medieval. Su atuendo marcó el tono de lo que vendría después, un año tras otro, sin faltar jamás a su cita: teatralidad y sorpresa.

Heidi Klum ha vuelto a coronarse como la reina de Halloween con un original disfraz.

Gusano gigante

Otro de sus disfraces más recordados es el de Jessica Rabbit, que llevó en 2015. Aquel año llevó la metamorfosis al límite con prótesis faciales y corporales que replicaban la anatomía imposible del popular personaje animado.

La transformación fue tan precisa que muchos apenas creyeron que ella se encontrara bajo el disfraz.

El disfraz que se convirtió en fenómeno viral fue el de gusano gigante. En 2022, Klum apareció disfrazada de lombriz gigante, un traje de cuerpo completo que la mantenía casi inmóvil. Su sentido del humor hicieron del outfit uno de los más comentados.

Heidi Klum en una imagen de sus redes sociales.

Novia de ET

"Estoy orgullosa de aquel disfraz, aunque fue muy difícil para mí estar dentro de él, porque no tenía brazos ni piernas y necesitaba ayuda para moverme. Fue un poco claustrofóbico", ha confesado recientemente en el programa Good Morning America.

En los últimos tres años la hemos visto llevar disfraces que han demostrado su capacidad para reinventarse y provocar asombro. En 2023 se vistió de pavo real, con más de 10 bailarines como plumas vivientes en colaboración con el Cirque du Soleil.

El año pasado optó por transformarse en la novia de E.T., con maquillaje prostético y detalles animatrónicos, inspirado en el extraterrestre de la película.​

Este año una vez más, ha tirado de prótesis y kilos de látex para sorprender al mundo entero con su esperadísimo y majestuoso disfraz.