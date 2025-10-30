Johnny Depp dona 65.000 euros a un centro musical de Valencia, afectado por la dana

Johnny Depp (62 años) ha querido tener un bonito gesto con los afectados por la dana de Valencia, cuando se cumple un año de este trágico desastre que dejó cientos de víctimas. El famoso actor de Hollywood ha donado 65.000 euros el Centre Instructiu i Musical de Masanassa (CIMM), afectado por las inundaciones.

Según ha explicado el presidente del centro, Jesús Mateo, la donación viene gestándose desde el pasado verano. Pero ha sido este miércoles, 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la dana, cuando la organización filantrópica que gestiona Depp ha confirmado la noticia.

El gesto del intérprete ha tomado a todos por sorpresa. A día de hoy, el director del centro desconoce por qué el intérprete eligió esta escuela como destino de su donación.

Johnny Depp en el Festival de San Sebastián en septiembre de 2024. Gtres

"Con nosotros se puso en contacto una persona conocida que ha actuado como intermediario y es a través de esta persona con la que hemos hecho todos los trámites", ha comentado el director del centro, según recoge Levante. Desde la escuela, eso sí, les gustaría contactar directamente con Johnny Depp para agradecerle el gesto.

El dinero, según ha informado, será destinado a la creación de una planta baja adquirida por la sociedad musical de Masanassa como nuevo local, ya que la sede anterior quedó completamente destrozada tras la dana. "Nos hace mucha falta porque ese día nos quedamos sin nada, lo perdimos todo: los archivos, los instrumentos, la sede...", ha explicado Jesús Mateo.

Cabe recordar que hace un año, poco después de la tragedia, Johnny Depp ya había mostrado su apoyo a los afectados. Cuando participaba en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el actor destacó "la resiliencia y la fuerza del pueblo español".

Este mismo año, cabe puntualizar, Johnny Depp ha tenido otro emotivo gesto solidario en nuestro país. El pasado junio sorprendió a los niños del Hospital Niño Jesús, caracterizado como uno de sus personajes más famosos, Jack Sparrow, protagonista de la saga de Piratas del Caribe. Una visita que duró más de cinco horas, tal y como reveló el propio actor.

"Apenas se notaba la barrera idiomática, hacía muchos juegos de mímica con ellos", dijo el intérprete.

Johnny Depp pasó por todas las habitaciones conociendo a los niños y a sus familiares, siempre imitando los gestos más reconocidos de Jack Sparrow. Eligió la planta de oncología porque sus pacientes son los que más tiempo pasan allí hospitalizados.

El intérprete insistió en que fuese una visita discreta, sin presencia de los medios de comunicación, pues solo quería poder ver a los niños y adolescentes de forma individualizada. Esta misma línea, si cabe, ha seguido ahora con la donación a la escuela de música de Valencia afectada por la dana. La noticia se ha conocido una vez concretada la transacción.

Funeral de Estado

Este miércoles, 29 de octubre, con motivo del primer aniversario de la dana, se ha celebrado en Valencia un funeral de Estado, donde los reyes Felipe VI (57) y Letizia (53) han vuelto a arropar a las víctimas.

El acto ha tenido lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y ha durado algo menos de una hora. Allí se ha nombrado a todas las personas que fallecieron por aquellas inundaciones (229 en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía).

En su discurso, Felipe VI ha trasladado su dolor y cariño y el de toda España a los familiares de los fallecidos y ha considerado necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia para extraer "con rigor y serenidad" las lecciones necesarias.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a familiares de las 237 víctimas de la dana al término del funeral de Estado celebrado en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. EFE

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", ha animado el Rey a los cerca de los 800 asistentes a este funeral de Estado, la mayoría de ellos familiares de las víctimas.

"Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos", ha destacado Felipe VI.