Sean 'Diddy' Combs, en prisión desde hace un año, deberá cumplir condena hasta 2028: le ha pedido a Trump el indulto

El rapero Sean Combs (55 años), conocido como Diddy, cumplirá su sentencia y saldrá de prisión en mayo de 2028, según el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

El BOP ha actualizado este pasado lunes, día 27 de octubre, en su página web la ficha del artista, donde apunta que la fecha exacta en la que podrá salir de la cárcel es el 8 de mayo de 2028.

Combs fue sentenciado a principios de octubre a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, así como a una multa de 500.000 dólares.

También ha sido condenado a cinco años de libertad supervisada. El rapero ya ha cumplido un año en prisión, pues en septiembre de 2024 fue detenido y llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, en inglés), donde aún se encuentra.

No obstante, Combs ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que le indulte, según ha confirmado el propio mandatario, aunque no indica si efectivamente le perdonará o no.

Más allá de esto, sus abogados han comunicado su intención de apelar la sentencia fijada por el juez del caso, Arun Subramanian.

La condena del músico, de 55 años, llega tras un juicio que duró dos meses.

En el mismo, Diddy fue absuelto de los delitos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía llamó a comparecer a 34 testigos, entre ellos dos exnovias del rapero, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane.

Ambas le acusaron de obligarlas a participar en maratones sexuales con prostitutos, denominados por el propio Combs como "freak offs", así como de agredirlas física y sexualmente.

Quién es 'Diddy'

Conocido como uno de los reyes del hip-hop y empresario de éxito, el rapero neoyorquino Sean John Combs pasó de ser un artista de gran popularidad a un convicto por delitos relacionados con la prostitución.

Ha estado rodeado de polémicas desde sus inicios, pero hasta ahora había logrado sortear la mayoría de los problemas en los que se vio envuelto

Su caída en desgracia comenzó al destaparse que forzaba a personas -incluidas menores- para participar en encuentros sexuales que se desarrollaban durante sus famosas 'Fiestas blancas', en las que los asistentes debían vestir de ese color y a las que acudían todo tipo de famosos.

Nació como Sean John Combs el 4 de noviembre de 1969 en el Harlem neoyorquino.

Se crió en Mount Vernon, una ciudad al norte de Nueva York, donde él y su familia se trasladaron tras el asesinato de su padre en 1972, cuando él solo tenía dos años.

En 1987 comenzó el grado de Empresariales en la Universidad de Howard (Washington D.C.), y, aunque lo abandonó dos años después, se ganó notable fama en el centro educativo por organizar cada semana fiestas a las que llegaban a acudir hasta mil personas.