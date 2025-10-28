La historia de Matthew Perry, contada por expertos: "Si eres un adicto, cualquier cosa de la que abuses despierta a la bestia"

Dos años atrás, el 28 de octubre de 2023, el mundo de la interpretación se teñía de negro. Matthew Perry, el icónico Chandler Bing de Friends, era encontrado sin vida en el jacuzzi de su vivienda a los 54 años de edad.

En un primer momento, los informes dictaminaron que había fallecido tras realizar una intensa actividad física. No había señales de violencia, pero las circunstancias de su muerte desataron todo tipo de especulaciones.

Es precisamente este el punto de partida de Matthew Perry: La tragedia, el nuevo documental de AMC+ que ve la luz este martes, 28 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario del trágico deceso del actor.

A través de material de archivo, testimonios de expertos y detalles sobre la investigación criminal, el formato audiovisual explora la tragedia del celebérrimo Matthew Perry, quien reconoció en vida su ardua lucha contra las adicciones.

Conocer la infancia de una persona es imprescindible para entender su contexto futuro. Así fue en el caso de Perry. "Resulta interesante cómo los acontecimientos que ocurrieron durante su infancia se intercalaron durante su vida y le acecharon", relata la periodista Deborah Wilker al inicio del documental de AMC+.

Criado en Ottawa, sus padres se divorciaron cuando apenas tenía un año de edad. Una de las etapas más dramáticas de su historia precisamente sucedió siendo tan solo un niño, cuando se subió solo a un avión para visitar a su progenitor. "Ahí se originó gran parte del problema, esa sensación de soledad", añade la comunicadora.

Esta especie de aislamiento, sin saberlo y seguramente sin buscarlo, marcó el rumbo de su vida. Es más, fue el principal detonante de su adicción al alcohol. Aunque también sirvió para impulsar su faceta como actor. Una carrera que no se entendería sin su papel de Chandler Bing en Friends.

Matthew Perry. Gtres

Que la serie fue un éxito y aún a día de hoy sigue dando que hablar no es secreto para nadie. El éxito del formato fue tal que sus protagonistas llegaron a embolsarse más de un millón de dólares por episodio. Sin embargo, y citando uno de los testimonios del propio documental, "el dinero y la fama no pueden curarlo todo".

El filme que ha visto la luz este martes, día 28, relata numerosos aspectos de la trágica vida de Matthew Perry. Uno de esos detalles es el punto exacto en el que se inicia su adicción por los analgésicos. En pleno rodaje de una película con Salma Hayek (59), sufrió un accidente que le obligó a tomar pastillas para el dolor. Aquí comenzó el comienzo de su final.

El empeoramiento de sus adicciones le llevó a ingresar en hasta 12 centros de desintoxicación, aunque fue en una clínica ubicada en Suiza donde su vida cambió por completo al probar la ketamina para paliar su depresión. "Si eres un adicto, cualquier cosa de la que abuses puede despertar a la bestia", comenta la escritora Anna David.

El informe toxicológico, cabe apuntar, acabó determinando que la causa de la muerte de Perry se debía a una alta dosis de ketamina. Pero, ¿quién le suministraba esta sustancia?

El actor Matthew Perry. Reuters

El rol de Esteban Martín Estrada es fundamental a lo largo de todo el documental. El que fuera fiscal de los Estados Unidos en el distrito de California hasta el pasado mes de enero desempeñó un papel clave en la investigación, pues, junto a su equipo logró identificar a los cinco presuntos implicados en el caso.

El primero de los nombres que profundiza el documental es Kenneth Iwamasa, su asistente. Según el político, el asiático le propició numerosas inyecciones de ketamina durante los años que trabajaron juntos.

Ken y Matthew, en palabras de la asistente de famosos Jennifer O'Neill, mantenían además "una relación personal", algo que perjudicaba la situación. Ella misma, no obstante, defiende en parte la figura de Iwamasa. "Le juzgan con cierta facilidad cuando dicen que no debería haberlo hecho", sostiene.

El asistente del malogrado actor comenzó presuntamente a obtener ketamina para satisfacer a Perry gracias a los doctores Chavez y Plasencia. El primero de estos prescribía las recetas y se las distribuía al segundo. "Hay mensajes entre ellos que son repugnantes", afirma Greg Kading, uno de los detectives implicados en el caso.

El actor Matthew Perry. AMC+

Chavez fijaba los precios y llegó a vender 20 viales de ketamina a cambio de 55.000 dólares, mientras él pagaba únicamente 12 dólares por cada unidad. No importaba el delicado estado de salud de Matthew Perry. Únicamente anhelaban cuantiosas cantidades de dinero. Aunque ninguno de ellos proporcionaba las dosis a Perry. Lo hacía su asistente.

El abastecimiento fue tal que la pareja de doctores tuvo que confiar en una cuarta persona. Erik Fleming, un director de televisión y cine vinculado al narcotráfico, entra en el juego. El comunicador, dada la magnitud de la situación, se puso en contacto con Kasveen Shanga, la reina de la ketamina, quien llegó a vender a Matthew Perry 50 viales de esta sustancia por 11.000 dólares a lo largo de dos semanas.

No había fin. Únicamente importaba el dinero. La historia comenzó a ponerse más que perturbadora y el estado de salud de Perry pasó a un segundo plano. "El doctor Plasencia casi lo vio morir y se aprovechó económicamente de él", relata Katy Forrester, periodista del medio The Us Sun. Unas palabras que reafirma Martin Estrada.

Matthew Perry, en una imagen de archivo.

Durante los tres últimos días de su muerte, Matthew Perry recibió 27 inyecciones de ketamina. A día de hoy, los cinco imputados se han acabado declarando culpables. Serán sentenciados en diferentes momentos, entre noviembre y diciembre.