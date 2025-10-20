El difícil 14º cumpleaños de Giulia, hija de Nicolas Sarkozy y Carla Bruni, a escasas horas de que su padre ingrese en prisión

Giulia junto a su padre, Nicolas Sarkozy, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres y Redes Sociales

A escasas horas de que Nicolas Sarkozy (70 años) ingrese en la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años por un caso de financiación ilegal, la familia que forma junto a Carla Bruni (57) atraviesa uno de sus momentos más delicados.

El expresidente francés, que ha sido una figura central en la política gala durante décadas, enfrenta ahora un duro revés judicial que ha sacudido no sólo su entorno político, sino también su núcleo familiar.

Coincidiendo con este trance, la hija que Sarkozy tiene en común con Carla Bruni, Giulia, ha cumplido 14 años este pasado domingo, día 19. Un aniversario aciago, que lógicamente, ha estado marcado por los acontecimientos familiares.

Con motivo de este cumpleaños, la madre de la joven, Carla Bruni, le ha rendido un homenaje en su Instagram con un emotivo mensaje: "No es un cumpleaños fácil, pero tú eres fuerte y valiente".

Claro está, Bruni estaba haciendo alusión al inminente encarcelamiento de su esposo. "Gracias por existir, mi amor, es un placer ser tu madre", añade Carla, acompañando sus palabras con una foto de Giulia junto a un caballo.

La imagen no ha sido casual. Giulia, nacida en 2011, es una apasionada de la equitación y ha demostrado su talento en torneos de prestigio como el Longines Paris Eiffel Jumping.

Su afición por los caballos y su disciplina deportiva han sido fuente de orgullo para sus padres, especialmente en estos momentos en que la familia busca refugio en los vínculos más íntimos.

Nicolas Sarkozy y su mujer, Carla Bruni, en una fotografía tomada el 29 de septiembre. Gtres

Sarkozy ha descrito en entrevistas anteriores el nacimiento de Giulia como "un milagro", reflejando el profundo afecto que siente por su hija menor.

Más allá de su hija en común, lo cierto es que Sarkozy y Bruni son padres de más vástagos.

Por un lado, Louis, de 28 años, es fruto de su matrimonio con Cécilia Attias, mientras que Aurélien, de 24, es hijo de Carla Bruni y el filósofo Raphaël Enthoven.

Aunque cada uno ha seguido su propio camino, el núcleo familiar se ha mostrado unido en estos días de incertidumbre.

Carla Bruni, en particular, ha intentado mantener la serenidad y el ánimo suficiente para apoyar a su esposo, compartiendo incluso momentos íntimos en redes sociales.

En uno de esos gestos, Bruni publicó recientemente un vídeo casero en el que, guitarra en mano, le dedicaba a Sarkozy el clásico Let it be de los Beatles. "¿Puedo tocarte una canción, mi amor?", se le escucha decir.

"Sería un placer”, responde él. La escena, grabada en la intimidad de su hogar, refleja la complicidad y el afecto que aún los une, incluso en medio de la tormenta judicial.

El matrimonio acudiendo a su cita con la justicia. Gtres

Sin embargo, no todo ha sido calma. Carla Bruni no pudo contener la emoción en una reciente comparecencia ante el Tribunal Correccional de París, donde se vivieron momentos de tensión.

La condena a Sarkozy ha generado un fuerte impacto en la opinión pública francesa, reabriendo el debate sobre la ética en la política y el legado del expresidente.

La condena de Sarkozy

Sarkozy, que se convertirá en el primer expresidente en la historia de la República francesa que ingresa en la cárcel, recibirá este martes la visita del ministro de Justicia, Gérald Darmanin (43), para interesarse por su seguridad.

"El ministro de Justicia puede visitar cualquier prisión y a cualquier recluso cuando lo desee", ha dicho Gérald, recordando que Sarkozy es "presunto inocente".

El ministro, que fue un estrecho colaborador del exjefe de Estado, destaca la importancia de "prestar atención a la seguridad de un expresidente en la prisión de La Santé", por el que dice sentir "mucha pena".

Sarkozy fue sentenciado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007.

"No le tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso frente a las puertas de La Santé", aseguró Sarkozy a La Tribune Dimanche.

Según los medios locales, el expresidente de 70 años probablemente será recluido en una de las quince celdas de 9 metros cuadrados de la unidad de aislamiento.

El exjefe del Estado ha decidido recurrir la sentencia condenatoria, pero eso no suspende la ejecución de la pena, ya que la que se dictó contra él establecía una ejecución provisional debido a la "extrema gravedad de los actos".