La vida actual de Sophie Grégoire, la exmujer "infiel" de Justin Trudeau que sigue usando su apellido de casada

Justin Trudeau (53 años) y Katy Perry (40) se han convertido en una de las parejas sorpresa de este 2025. Ya es un hecho que el ex primer ministro de Canadá y la cantante protagonizan una historia sentimental.

En los últimos días se les ha visto derrochar pasión y complicidad a bordo del yate de ella. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y confirman un rumor que surgió el pasado julio, solo un mes después de que Katy Perry pusiera fin a su historia de amor con Orlando Bloom (48), tras casi 10 años juntos y una hija en común, Daisy Dove (5).

Trudeau, por su parte, llevaba casi dos años separado de la que fuera su mujer, Sophie Grégoire (50). La relación terminó después de 18 años de matrimonio y tres hijos en común, Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11).

Justin Trudeau y Sophie Grégoire, en una imagen de archivo. EFE

El 2 de agosto de 2023, la Oficina del Primer Ministro de Canadá emitió un comunicado que señalaban que los dos firmaban "un acuerdo de separación" con "todas las medidas legales y éticas con respecto a su decisión".

Si bien los motivos no llegaron a trascender, varios medios canadienses aseguraron que la decisión habría estado marcada por la relación extramatrimonial de Sophie con un atractivo cirujano pediátrico argentino afincado en Ottawa, el doctor Marcos Bettolli.

La prensa local explicó que antes de que se hiciera pública la separación del ex primer ministro y la que fuera su esposa, ella ya convivía con el médico.

Desde su divorcio ya han pasado dos años y Sophie, en cierta forma, sigue ligada al político. Y no solo por los tres hijos que tienen en común. Ella, originaria de Montreal, mantiene su apellido de casada. Tanto en sus redes sociales como en sus proyectos profesionales, se hace llamar Sophie Grégoire Trudeau.

Cabe puntualizar que en Canadá una persona divorciada puede seguir usando su apellido de casada si así lo desea. Las leyes no imponen el regreso automático al apellido de soltera ni obliga a un cambio de nombre salvo petición expresa de la persona interesada.

En Canadá, mantener el apellido de casada es una decisión personal, y la expareja no puede exigir legalmente que se deje de usar ese apellido después del divorcio.​

Así, bajo el nombre de Sophie Grégoire Trudeau, la exmujer del ex primer ministro de Canadá, encamina su actual vida profesional.

Sophie es licenciada en Comunicación. Ha trabajado en publicidad, relaciones públicas, ventas y como presentadora de televisión. Pero a día de hoy, fuera de la primera línea de la política, se dedica, principalmente, a dar conferencias entre Canadá y Estados Unidos. Esta misma semana, de hecho, participará como panelista de una charla sobre los mitos y la desinformación en torno a la menopausia.

La exmujer de Justin Trudeau también se certificó como profesora de yoga para niños y adultos. "Practico y guío sesiones de meditación y yoga nidra para restablecer el sistema nervioso y encontrar la calma", comenta en su página web.

Por otro lado, en 2024, publicó su primer libro, Closer Together, con el objetivo de animar a sus lectores a "comprender mejor los mecanismos de nuestra propia personalidad y la calidad de todas nuestras relaciones, incluyendo la que tenemos con nosotros mismos".

Respecto a su vida sentimental, se mantiene discreta. En sus redes, al menos, no comparte temas relacionados con su historial amoroso. Cuando no habla de sus proyectos profesionales, Sophie Grégoire presume de sus hijos, fruto de su extinto matrimonio con Justin Trudeau.

La expareja

Justin y Sophie se conocían desde niños debido a la amistad del político con el hermano de ella. Sin embargo, no fue hasta el año 2003 cuando consolidaron su romance durante una gala benéfica.

La expareja junto a Joe y Jill Biden, en marzo de 2023. Gtres

Ella llegó a contar que cuando sus miradas se cruzaron fue un auténtico flechazo. Más tarde, Sophie le mandó un correo electrónico a Trudeau que dio inicio a su historia de amor: 18 años de matrimonio y tres hijos en común. La expareja se comprometió en octubre de 2004 y se casaron en mayo de 2005.

Hasta el momento de su ruptura, en agosto de 2023, se les considerada una de las parejas más estables en el mundo de la política internacional. "Nosotros estamos profundamente enamorados y comprometidos el uno con el otro", confesó el ex primer ministro canadiense en una entrevista, negando cualquier relación extramatrimonial.

Trudeau y Katy Perry

Dos años después del divorcio, Justin Trudeau le vuelve a dar una oportunidad al amor. Una sorpresiva relación, pues nada hacía presagiar que su nueva ilusión sería Katy Perry.

El pasado julio, tras su ruptura con Orlando Bloom, la intérprete de I Kissed a Girl fue inmortalizada en público junto al que fuera primer ministro de Canadá hasta el pasado mes de enero. Se encontraban en una íntima cena en el restaurante Le Violon, en la ciudad de Montreal. Tiempo después, él acudió a un concierto de ella.

💋 El Daily Mail muestra imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau besándose pic.twitter.com/HHl8eGbbEI — Alba Medina (@albammmedina) October 12, 2025

Desde entonces, los rumores sobre una posible historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron a crecer. Ahora, tres meses después de aquellas fotografías, el político y la artista han vuelto a ser captados juntos y en público.

Según el Daily Mail, Katy Perry y Justin Trudeau han disfrutado de un día a bordo del yate de 24 metros que posee la cantante, cuyo precio ronda los cuatro millones de dólares. Así, frente a la costa de Santa Bárbara, en California, de donde es originaria la cantante, ambos han sido fotografiados en una actitud cómplice.