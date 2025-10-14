La actriz Diane Keaton dejó un patrimonio de 100 millones de dólares que heredarán sus hijos: de su carrera en cine a sus casas

La muerte de Diane Keaton el pasado 11 de octubre, a los 79 años, ha dejado un vacío profundo en Hollywood. Más allá de su legado cinematográfico, que incluye títulos como Annie Hall, El Padrino y Rojos, la actriz deja tras de sí una fortuna estimada en 100 millones de dólares.

Un impresionante montante, avanza por Daily Mail, que es fruto de una vida marcada por el trabajo constante y una vasta visión empresarial. Su patrimonio no sólo proviene de su carrera en el cine, sino también de su pasión por la arquitectura y el diseño.

En marzo de 2025, Keaton sorprendió a sus allegados al poner en venta su mansión de Sullivan Valley, ubicada entre Brentwood y Pacific Palisades, por 29 millones de dólares. La propiedad, de más de 750 metros cuadrados, era el resultado de ocho años de trabajo personal.

Diane Keaton en un acto público. Gtres

Una obra que ella misma documentó en su libro The House That Pinterest Built. Con un estilo rústico e industrial, revestida con 75.000 ladrillos, la casa era un reflejo de su gusto por la estética colonial española y el renacimiento de mediados de siglo.

La decisión de venderla fue interpretada por algunos como un giro inesperado, aunque nadie imaginaba que sería uno de sus últimos movimientos antes de fallecer.

Keaton no fue una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, pero supo rentabilizar cada etapa de su carrera. Su primer gran salario llegó con El Padrino en 1972, por el que recibió 35.000 dólares.

Cinco años después, con Annie Hall, esa cifra ascendió a 250.000, y en 1981, con Rojos, alcanzó los 2 millones.

Diane Keaton junto a su hija Dexter, en una imagen de archivo. Gtres

Sin embargo, su verdadera habilidad financiera se manifestó en el mercado inmobiliario. A lo largo de los años, compró, restauró y vendió propiedades con beneficios notables.

En Tucson, adquirió una casa por 1,5 millones y la vendió por 2,6; en Pacific Palisades, compró por 5,6 millones y obtuvo 1,3 millones de ganancia; y en Laguna Beach, transformó una inversión de 7,5 millones en una venta de 12.500.

Su ojo para el diseño y su sensibilidad estética la posicionaron como una figura destacada en el mundo de las reformas de lujo, al nivel de otras celebridades como Ellen DeGeneres y Portia de Rossi.

La fortuna que deja será heredada por sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, a quienes Keaton protegió celosamente de la exposición pública. Los adoptó cuando tenía más de 50 años, y siempre defendió su decisión de ser madre soltera como una elección consciente y profundamente personal.

Dexter, que cumplirá 30 años en diciembre, está casada desde 2021 con Jordan White, mientras que Duke, de 25, ha mantenido un perfil discreto. Ambos fueron criados lejos del foco mediático, en un entorno que Keaton cuidó con esmero.

En sus últimos meses, la actriz se volvió más reservada. Tras los incendios que afectaron su casa en California en enero, se trasladó temporalmente a Palm Springs.

Al regresar, amigos como la compositora Carole Bayer Sager notaron un cambio físico evidente: "Había perdido mucho peso", confesó. Su salud se deterioró rápidamente, y ni siquiera sus amistades más cercanas estaban al tanto de la gravedad de la situación.

Algunos vecinos también notaron su ausencia en los paseos habituales con su perro Reggie, quien protagonizó su última publicación en Instagram.