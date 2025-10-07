El primer posado de Jennifer Lopez y Ben Affleck tras su divorcio: complicidad y gestos de cariño en un acto importante

Jennifer Lopez y Ben Affleck, en la première de 'Kiss of the Spider Woman' en Nueva York este pasado lunes, 6 de octubre de 2025. Gtres

Poco más de un año atrás, en agosto de 2024, Jennifer Lopez (56 años) y Ben Affleck (53) anunciaron públicamente su separación tras varios años juntos. Unos meses después, el pasado enero, llegaron a un acuerdo de divorcio.

Lejos de haber dado paso en este tiempo a una guerra mediática de acusaciones, la dupla ha demostrado en todo momento mutuo respeto y admiración. Una realidad que ha quedado latente este pasado lunes, 6 de octubre, en la première de Kiss of the Spider Woman -El beso de la Mujer Araña-, la nueva película que dirige Affleck y protagoniza Lopez.

El estado de Nueva York ha sido testigo en la noche de este pasado día 6 del primer posado público conjunto de Jennifer y Ben desde la firma de su divorcio. Así, todos los focos han estado puestos sobre sus personas.

Las miradas de orgullo y admiración además de gestos de cariño han compuesto la primera aparición pública conjunta de la expareja. De hecho, en un momento determinado del posado, Ben Affleck no ha dudado en poner su mano sobre la cintura de La diva de El Bronx. Una tierna estampa con la que reflejan la buena sintonía que existe entre ellos.

La estrella internacional, que ha acudido enfundada en un espectacular vestido floral marrón con capa negra, no ha tenido inconveniente alguno en atender a las preguntas de los medios de comunicación allí presentes.

"Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho", ha comentado Lopez. Además, ha añadido: "Siempre le daré ese crédito".

No ha sido la intérprete de On the floor la única en deshacerse en elogios públicos hacia su expareja. También ha hecho lo propio Affleck. "Al principio de su participación en el proyecto, Jennifer simplemente iba a darlo todo y lo ha hecho", ha verbalizado. "Ha trabajado muchísimo. Se puede apreciar su gran talento", ha aseverado.

Cabe puntualizar que la película Kiss of the Spider Woman es el primer proyecto profesional de la expareja después de firmar el divorcio más de ocho meses atrás. De ahí que se trate de un acto importante a la par que especial tanto para Jennifer Lopez como para el propio Ben Affleck. No obstante, no todo ha sido un camino de rosas en este proceso.

"Fue un momento realmente difícil. Cada momento en el set, cada minuto interpretando este rol, era tan feliz, y luego, volvía a casa y no se sentía nada bien. Yo me preguntaba: '¿Cómo lidio con esto?'", relató la artista en conversaciones con el programa CBS News Sunday Morning unas semanas atrás.

La exitosa cantante y el actor de Batman no han estado solos en el estreno del nuevo filme. También han acudido los hijos de Jennifer Lopez, los mellizos Max y Emme (17), quienes han posado con ella en el photocall, algo que no suele ser muy habitual en las citas con la estrella.

El hermetismo y la discreción han sido llevados por bandera en la ruptura sentimental de Jennifer y Ben. De ahí que escasas hayan sido las ocasiones en las que alguno de ellos se ha pronunciado al respecto de la separación. No obstante, siempre que han concedido declaraciones lo han hecho desde el máximo respeto.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Venecia 2021.

"No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga", comentó el actor el pasado mes de marzo en declaraciones para la revista GQ. Lopez, por su parte, ha seguido la misma estela a lo largo de este tiempo. "Ahora soy más consciente de mí misma", relató en una entrevista con el programa CBS News Sunday Morning unas semanas atrás.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron en 2002 y protagonizaron un romance muy mediático que llegó a su fin en 2004. Con el paso del tiempo, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. Jennifer Lopez se casó con Marc Anthony (57), quien fue su apoyo en los momentos difíciles, y juntos tuvieron a los mellizos Max y Emme. Por su parte, Ben Affleck inició una relación con Jennifer Garner (53), con quien tuvo tres hijos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en una imagen de archivo. Gtres

En 2021 renació el amor entre JLo y Affleck. Un año después, en abril de 2022, se comprometieron nuevamente y celebraron dos bodas, una en Las Vegas y otra en Georgia.