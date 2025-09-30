Así ha sido la emotiva despedida a la estrella del cine Claudia Cardinale en la iglesia de Saint-Roch en París

El funeral de la actriz Claudia Cardinale, fallecida el pasado lunes a los 87 años, se ha celebrado este martes en París a las 14.30 horas (12.30 horas GMT) en la iglesia de Saint-Roch, en pleno corazón de la capital francesa y muy cerca del Louvre.

Ha sido una ceremonia religiosa de carácter privado, a la que solo han podido asistir familiares y amigos más cercanos, como era la última voluntad de la artista. Sin embargo, en las inmediaciones del templo religioso se han agolpado miles de admiradores que querían rendir homenaje a la bella ragazza.

Su hija Claudia ha sido una de las primeras en llegar y ha atendido amablemente a la prensa que esperaba a las puertas. La actriz Catherine Jacob (68), el periodista Nikos Aliagas (56) y el actor Patrick Prejean (81) y su mujer Viviane han sido algunos de los rostros conocidos que han querido acompañar a la familia en este triste adiós.

Claudia, hija de Claudia Cardinale, en el funeral de su madre. GTRES

La ceremonia ha tenido un marcado tono emotivo. Ha comenzado con las primeras notas de la banda sonora de de Ennio Morricone, Jill, de la película Érase una vez en el Oeste. Después su hija ha tomado la palabra para ensalzar la figura de su madre.

Según publica Le Fígaro, la familia de Claudia Cardinale no pidió flores ni recuerdos para la ceremonia, e invitó a quienes desearan rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fundación Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un espacio para acoger y promover a jóvenes artistas.

Tras este primer acto de despedida oficial, la actriz será incinerada, como confirmó su agencia de representación. El destino final de sus cenizas no se ha hecho público.

Su carrera

Claudia Cardinale fue una de las grandes estrellas europeas del cine de los años 60 y fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como 8½ (Fellini, ocho y medio), Il Gattopardo (El gatopardo), Rocco e i suoi fratelli (Rocco y sus hermanos) o C'era una volta il West (Hasta que llegó su hora en España y Érase una vez en el Oeste en Latinoamérica).

El féretro con los restos mortales entrando a la iglesia. GTRES

También apareció en producciones de Hollywood como The Pink Panther (La pantera rosa), de 1963.

La actriz, que fue un icono del cine italiano y tenía también la nacionalidad francesa, tendrá también otra despedida religiosa íntima en la localidad de Nemours (al sur de París, donde había fijado su residencia familiar) este miércoles, 1 de octubre.