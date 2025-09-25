La vida de lujo de Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya: encuentros con la realeza y un acto histórico

Ocho meses atrás, en enero, Adriana Abascal (54 años) y Manuel Filiberto de Saboya (53) debutaban en su primer acto como pareja. Lo hacían en el desfile de Rocío Peralta en Sevilla. Aunque ya habían acudido previamente al Baile Ducal de Venecia, era en la ciudad andaluza donde confirmaban finalmente su historia de amor.

En un primer momento, la discreción fue absolutamente premiada en la pareja. De hecho, la modelo y el jefe de la extinta Casa Real italiana optaron por llevar su relación en la más estricta intimidad al comienzo. Una realidad que fue transformándose paulatinamente.

Abascal y Filiberto de Saboya han dado paso ahora a una historia de amor más que consolidada. Prueba de ello son los acontecimientos de renombre que han protagonizado en los últimos meses. Así, la dupla se encuentra inmersa en una vida en la que no escatiman en lujo y ni exclusividad.

México, Los Ángeles, Londres y París componen la variopinta lista de lugares en los que ha vivido Adriana Abascal a lo largo de su vida. Es en esta última ciudad, de hecho, posee un lujoso apartamento, ubicado en la famosa Avenida Foch, con vistas a la afamada Torre Eiffel.

Ahora, la brillante modelo ha encontrado en Italia una especie de nuevo hogar. Tal y como ella misma deja entrever por sus posts en redes sociales, es en el país de la pasta donde pasa buena parte de sus días. De hecho, aquí ha protagonizado recientemente un acto histórico junto a Manuel Filiberto de Saboya.

Unas semanas atrás, la mexicana acompañaba por primera vez a su razón de amor al Giro Automobilistico d’Italia. Se trata de una histórica carrera de coches fundada en 1901 que, tras varios años sin celebrarse, regresaba a Turín. Un evento en el que se da cita buena parte de la jet set del país. De ahí que la presencia de Manuel Filiberto y Adriana fuera casi obligatoria.

La dupla no ha dudado en compartir algunos detalles de su participación en el acto histórico en sus redes. Algunas de las instantáneas, así, muestran las carreteras del norte de Italia por las que se ha desarrollado la competición. También así a la modelo ataviada con el uniforme de la Scuderia Savoia Cavalleria, el equipo que preside el Príncipe.

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal en el bautizo de Kira Leónida, en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Instagram

Su asistencia al Giro Automobilistico d’Italia no es -ni mucho menos- asunto baladí. Y es que el mundo del motor es un aspecto que el jefe de la Casa de Saboya ha heredado de su familia. Su bisabuelo, Victor Manuel III, fue uno de los primeros Reyes en sentarse al volante y figura en los anales de la velocidad. Así, en 1924, se convirtió en el primero en conducir por una autopista del mundo.

No queda aquí el lujo y la exclusividad a la que han dado paso Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya desde que comenzaron su historia de amor. Pese a que apenas llevan ocho meses de relación sentimental, la expareja de Juan Villalonga (72) ya ha debutado en un acto royal.

El pasado 13 de julio, los grandes duques de Rusia, Jorge Mijáilovich y Victoria Romanovna, bautizaron a su segunda hija, Kira Leónida, en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. La pequeña, segunda hija de los grandes duques, tiene como padrinos al príncipe Manuel Filiberto de Saboya y al archiduque Maximiliano de Habsburgo.

Un evento importantísimo en el que el heredero de la extinta Corona italiana no estuvo solo. De hecho, la presencia de Adriana Abascal se llevó todas y cada una de las miradas.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

En definitiva, podría decirse que 2025 está siendo uno de los años más intensos en la vida de la mexicana. Además, a todo esto hay que añadir el impacto Maison Skorpios, su firma de zapatos. Una marca en la que han confiado rostros reconocidos como la modelo Nieves Álvarez (51) o la actriz Lily Collins (36).

Figura Adriana como fundadora y directora creativa de su firma de moda. No obstante, cuenta con el férreo apoyo de Jimena (18), su hija pequeña fruto de su relación con el empresario Juan Villalonga.

"Desde el principio, siempre le pedí a mi mamá si podía ir, acompañarla y estar con ella. He aprendido un montón, he conocido a las personas que trabajan en la marca", apuntó cuatro años atrás Villalonga Abascal en una entrevista para la revista ¡HOLA!

La joven, cabe apuntar, acaba de alcanzar la mayoría de edad y se posiciona como digna sucesora de su madre en esto de la moda. No obstante, acaba de mudarse a Escocia para comenzar sus estudios en la Universidad de Saint Andrews.

La muerte de su madre

Recordará Adriana Abascal este 2025 como el año en el que dio comienzo su historia de amor con Manuel Filiberto de Saboya. Sin embargo, el pasado mes de junio, la modelo tuvo que hacer frente a una de las noticias más trágicas de su vida.

Más de tres meses atrás, Nieves, la madre de la mexicana, perdía la vida. "Mamá, hoy nos dejas, y yo te digo adiós. Tú seguirás viviendo en mí, en tus nietos, en todos los que amaste y que te amaron", relató Abascal en su perfil de Instagram, confirmando así la desgarradora pérdida.