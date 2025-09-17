Calvin Harris acusa a su exasesor financiero de robarle 22,5 millones de dólares para una inversión inmobiliaria

El Dj Calvin Harris (41 años) ha presentado una demanda contra Thomas St. John, quien fuera su asesor financiero desde 2012 hasta el pasado mes de abril.

El artista, así, le acusa de robarle 22,5 millones de dólares para financiar un proyecto inmobiliario "despilfarrador" en Hollywood.

La demanda fue interpuesta por Harris en el Tribunal Superior de California este pasado viernes, 12 de septiembre. Harris, de acuerdo a la información que maneja la revista People, señala que Thomas y sus asociados se aprovecharon "sistemáticamente".

Calvin Harris, en un a fotografía de sus redes sociales. Instagram

Los abogados de Calvin Harris, en esta línea, acusan a su asesor financiero de haberlo obligado durante 13 años a desprenderse de su dinero para financiar CNMTY Culture Campus, un desarrollo de California que incluye estudios de grabación, salones para artistas y espacio de oficinas.

Sostiene el equipo judicial del intérprete de Summer que St. John comenzó a buscar inversiones para este proyecto a principios de 2021, aunque se quedó sin efectivo en el año 2023. Fue entonces cuando recurrió a Harris, con el fin de obtener un efectivo de emergencia.

Según lo presentado en la demanda, quien fuera el asesor financiero de Calvin Harris no habría revelado sus verdaderas intenciones con respecto a ese proyecto. El Dj únicamente recibió varios formularios para firmar que eran "materialmente engañosos".

Calvin Harris, en esta línea, habría invertido un total de 22,5 millones de dólares en el proyecto, dividido en dos partes: un préstamo de 10 millones y una inversión de capital de otros 12,5 millones.

Calvin Harris, en una fotografía realizada en el año 2016. Gtres

Uno de los aspectos en los que más hincapié ha hecho Calvin en su demanda ha sido el hecho de que, poco después de realizar esta inversión, Thomas St. John hizo que la compañía distribuyera cerca de 12 millones a una entidad que él mismo controla.

De acuerdo al interior de la sentencia, los abogados de Harris alegan que la inversión inmobiliaria ha sido, en el mejor de los casos, un completo "despilfarro", y en el peor, "un completo fraude". Así, prosiguieron: "Hasta el día de hoy, los demandantes no saben a dónde ha ido su inversión ni para qué se ha utilizado".

En medio de este revuelo mediático, el equipo judicial de Thomas St. John ha ofrecido unas declaraciones a la revista Variety. Sus abogados afirman que Calvin Harris es uno de los varios inversores de este proyecto, que incluye cerca de 750 apartamentos en dos torres.

Sasha Frid, abogada de St. John, ha verbalizado que el exitoso artista "buscó activamente esta oportunidad de desarrollo". Por el momento, no han ofrecido más detalles.

Este delicado trance judicial que atraviesa Calvin Harris sucede poco menos de dos meses después de convertirse en padre primerizo. El intérprete, cabe recordar, dio la bienvenida al pequeño Micah, fruto de su matrimonio con Vick Hope (35), el pasado 20 de julio.

Fue el propio Harris quien comunicó la mejor de las noticias a través de un post de Instagram. "¡Micah ya está aquí! Mi esposa es una superheroína y estoy maravillado por su sabiduría ancestral. Estoy muy agradecido. Te queremos muchísimo, Micah", apuntó Calvin junto a una tierna foto de su esposa acostada en la piscina de parto.