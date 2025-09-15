La desgarradora carta de Juanes tras la muerte de su madre: "Se llevó con ella gran parte de mi existencia"

Alicia Vásquez, la madre del cantante Juanes (53 años), perdió la vida el pasado 8 de septiembre, a los 95 años. Ha sido ahora, una semana después, cuando su vástago se ha querido despedir de ella a nivel público con una desgarradora carta.

Aunque desde el equipo del artista advertían, días atrás, que el colombiano deseaba vivir su luto en la más estricta intimidad, ha sido este pasado domingo, 14 de septiembre, cuando Juanes le ha rendido homenaje con unas conmovedoras palabras.

"A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de ellas", ha comenzado Juanes en una carta que refleja uno de sus mayores miedos. La ha compartido en su perfil de X (antes Twitter), donde ha abierto su corazón ante sus más de once millones de seguidores.

A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas…



El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia,… pic.twitter.com/C2S0MFMX09 — JUANES (@JUANES) September 14, 2025

En esta emotiva carta el cantante recuerda que fue el pasado lunes, 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, cuando su madre emprendió "el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia".

En su mensaje, Juanes describe a Vásquez como una mujer sabia, generosa y optimista, y resalta su papel como madre, abuela, esposa y consejera.

La define como "la indispensable, la irreverente, la insustituible", y destaca cómo su sonrisa y sus consejos lo acompañaban en los momentos más difíciles por los que ha atravesado y donde ahora no encuentra un lugar.

En sus palabras, el artista confiesa que a veces siente que su madre se llevó consigo todo, pero que su esencia será eterna. "Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí", ha escrito Juanes, dejando entrever la profunda conexión que mantenía con ella y el vacío que deja su partida.

En este mensaje el cantante también menciona a los familiares más cercanos de Alicia. Juanes recuerda que su hermana Luz, la hermana de su madre, Adíela, y su padre Javier ahora pueden abrazarla, y destaca que ella descansa en paz.

Sobre el duelo, el cantante lo describe como "un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida", reflejando la complejidad de afrontar una pérdida tan cercana.

El cantante Juanes en un acto público. Gtres

En medio de la tristeza, Juanes agradece a quienes le han enviado mensajes de apoyo. "Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes", ha señalado, subrayando cómo el cariño de sus seguidores y amigos ha sido un sostén emocional para él y su familia en estos días tan difíciles.

El emotivo homenaje ha concluido con una frase que refleja la personalidad y el amor de su madre: "Y como decía mi mamá… los adoro". Con estas palabras, Juanes rinde tributo a la mujer que lo formó, inspiró y acompañó a lo largo de su vida, dejando un legado de amor, fe y alegría que seguirá guiando su camino allá donde esté.

La publicación ha generado una oleada de reacciones en los comentarios del post. La cantante Laura Pausini (51) ha sido una de las primeras en escribirle: "Te abrazo con todo mi corazón, amigo mío, a ti y a tu familia".

También Carlos 'El Pibe' Valderrama (64), Mariana Pajón (33) o Dante Spinetta (48), entre otros, han dejado mensajes de apoyo al colombiano tras el momento tan doloroso que está atravesando.