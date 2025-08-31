El chef británico Gordon Ramsay revela que ha sido operado de un cáncer de piel

El chef británico Gordon Ramsay (58 años) ha sido intervenido quirúrgicamente del cáncer de piel que padece.

Ha sido el propio cocinero quien ha publicado la noticia a través de sus redes sociales. "Estoy muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para eliminar este carcinoma basocelular", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Haciendo gala de su sentido del humor, ha compartido las imágenes de su cicatriz en el cuello y ha recordado la importancia de protegerse de los rayos del sol: "Por favor, no olvidéis el protector solar este fin de semana".

"No es un lifting facial"

Fiel a su estilo, Ramsay ha matizado que la cicatriz visible debajo de su oreja no se debe a un retoque estético: "¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso".

La publicación, ilustrada con dos fotografías tras su operación, ha generado una avalancha de mensajes de apoyo de sus seguidores, familiares y amigos.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 19,3 millones de followers, muchos de sus simpatizantes han valorado su advertencia sobre la prevención y han recordado la importancia de protegerse del sol.

Chef de éxito en televisión

"Es muy importante compartir cosas como esta. Ponte un sombrero, protector solar y busca la sombra. Feliz recuperación", escribía uno de sus seguidores, en alusión al llamado "movimiento antiprotector solar".

El carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de piel no melanoma. Se desarrolla en la capa superior de la piel y suele aparecer en zonas expuestas al sol, como cara, cuello y orejas. Aunque suele ser tratable, la radiación ultravioleta es la principal causa de su aparición.

Cabe recordar que Gordon Ramsay es uno de los chefs más exitosos y mediáticos del mundo. A lo largo de su carrera en los fogones ha acumulado 17 estrellas Michelin.

También es un rostro bien conocido de los programas de televisión especializados en cocina. Entre ellos: la edición británica de MasterChef, Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares y The F Word. En todos ellos ha ganado una enorme fama debido a su alto nivel de exigencia y su fuerte carácter.