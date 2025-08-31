Alejandra Silva desvela el mote cariñoso con el que la llama Richard Gere en una romántica carta por su 76 cumpleaños

Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) están de celebración. Este domingo, 31 de agosto, el actor ha cumplido 76 años. Una edad cada vez más próxima a las ocho décadas que su mujer ha querido conmemorar a través de las redes sociales.

La gallega ha escrito una romántica carta en la que felicita a su marido y destaca las principales cualidades de su compañero de vida.

"Feliz cumpleaños, mi amor", empieza su escrito, en el que desvela también detalles muy personales sobre cómo el protagonista de cintas como Pretty Woman y Oficial y caballero se dirige a ella en la intimidad.

Alejandra Silva ha felicitado a su marido, Richard Gere, en su 76 cumpleaños. Instagram

"La paciencia" y la "fuerza" de Gere

"Este año ha traído cambios y desafíos, pero a través de todo has sido la constante de nuestra roca", recuerda, haciendo alusión a la decisión de ambos de abandonar Estados Unidos, en otoño de 2024, para mudarse a Madrid, donde tienen previsto residir los próximos seis años.

"Los chicos y yo sentimos tu amor en cada momento", subraya, "la forma en que apareces por nosotros, la paciencia que traes, la fuerza que das y el corazón que viertes en esta familia".

"Eres todo para nosotros el mejor esposo y el mejor papá. Siempre dando, siempre ayudando. Incluso en los días más ocupados, eres el centro de nuestro pequeño universo, y estamos muy agradecidos por ti", añade.

En su misiva, que acompaña con una foto de la pareja descalzos y vestidos con ropa informal, concluye: "Te amamos más allá de las palabras, hoy y siempre. Con todo mi corazón, Ale".

Con esta última frase, Alejandra desvela el cariñoso mote (Ale) con el que las personas de su entorno se dirigen a ella, incluido su esposo.

La "gratitud" de Alejandra Silva

Siempre reflexiva, Alejandra Silva ha publicado recientemente un escrito sobre el valor de la gratitud. "Cada mañana, con mi taza de matcha entre las manos, me regalo este instante de calma en el jardín", señalaba.

"Un pequeño ritual que se convierte en gratitud: por el nuevo día, por la vida que me rodea, por las personas que caminan a mi lado. Es mi recordatorio de lo afortunada que soy… y de lo valioso que es detenerse, respirar y simplemente estar", concluía.

Su post, acompañado de un vídeo en el que se ve cómo prepara su infusión favorita, muestra también la preciosa zona exterior de una casa con un jardín lleno de flores de temporada y un pequeño huerto que bien podría formar parte del valioso patrimonio inmobiliario del actor en Estados Unidos.

Alejandra Silva y Richard Gere, con sus hijos en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"La felicidad es aprender a caminar, y a saltar"

Lo cierto es que este verano, el matrimonio se ha trasladado al país natal del intérprete, donde se han reencontrado con viejos amigos. Tal y como ha enseñado Alejandra Silva en su cuenta de Instagram, ambos han compartido días de enorme felicidad con sus hijos en Stamford.

Es en esta ciudad, ubicada en el condado de Fairfield, en Connecticut, donde han protagonizado momentos de relax junto a sus pequeños: desde chapuzones en el agua a paseos en barco.

"(El sol) nos recuerda que la vida tiene su propio ritmo: ilumina, despierta, da calor y vida. Seguirlo es recordar lo esencial: la risa de los hijos, la piel vibrando con la brisa, el horizonte que se abre en cada salto", recordaba recientemente la filántropa.

"La luz del sol no es solo claridad: es sabiduría, despertar, presencia. Nos invita a estar aquí, ahora, en lo más sencillo y verdadero", añadía. "Quizá la felicidad no sea más que esto: aprender a caminar, y a saltar, al compás de su energía infinita".

Ahora, en el 76 cumpleaños de Gere, ha vuelto a recordar lo valiosos que son todos y cada uno de los pasos que da al lado del gran amor de su vida.