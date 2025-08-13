Chris Hemsworth celebra su 42 cumpleaños sin Elsa Pataky y junto a Rita Ora: su gran fiesta en Ibiza separado de la actriz

Ibiza se ha convertido este verano en el punto de encuentro de numerosas celebrities internacionales. Desde Naomi Campbell (55 años) o Sofía Vergara (53) a Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55), quienes han recalado en la isla con motivo de su prolongada y exuberante luna de miel, a Chris Hemsworth (41). El actor ha elegido el archipiélago balear como destino ideal para celebrar por todo lo alto su fiesta de 42 cumpleaños.

Acompañado de un nutrido grupo de amigos, entre ellos rostros tan conocidos como Matt Damon (54), la cantante Rita Ora (34), Taika Waititi (49) o su hermano Liam Hemsworth (35), el australiano se ha dejado ver en las costas insulares rodeado de un séquito de superestrellas del cine y de la música. Relajado y ataviado con ropa informal, ha sido el anfitrión de una celebración VIP que ha tenido lugar a bordo de un yate de lujo.

En su fiesta, abarrotada de invitados, ha llamado la atención una destacada ausencia. A pesar de tratarse de una fecha tan señalada, a su lado no se encontraba su pareja, Elsa Pataky (48).

Chris Hemsworth, en Ibiza. GTRES

Hace apenas dos días, la actriz felicitaba al padre de sus hijos con un mensaje a través de sus redes sociales. "Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores", comentó la intérprete en una publicación de lo más divertida. Un vídeo que mostraba el lado más cómico del actor.

El actor, que actualmente se está preparando para su regreso a Los Vengadores, ha querido festejar su aniversario en una isla con carácter español. Sin embargo, su compañera sentimental no ha estado a su lado.



Un verano separados

Lo cierto es que este verano, la pareja ha pasado gran parte del periodo estival separados. A finales del pasado mes de julio, esta pasó varios días en Madrid en compañía de India Rose, Tristán y Sasha, los tres hijos que tiene con el artista.

Liam Hemsworth y Rita Ora, en la fiesta de cumpleaños de Chris Hemsworth. GTRES

A Pataky y a sus tres niños se les vio visitando Honna Surf Hub, un parque acuático especializado en experiencias relacionadas con el surf, uno de los deportes favoritos de toda la familia, y que suelen practicar con frecuencia cerca de la mansión que comparten en Byron Bay, Australia.

Días después de visitar la capital con sus pequeños, Elsa Pataky y sus vástagos se trasladaron a París para disfrutar de un viaje cultural, lleno de visitas a lugares de interés, como la torre Eiffel, el río Sena, el barrio de Montmartre, la basílica del Sagrado Corazón y el museo del Louvre.

Tanto en su estancia en Madrid como en París no pasó desapercibida la ausencia de Chris Hemsworth. Ahora es la falta de Elsa Pataky en la fiesta de cumpleaños de su marido la que resulta imposible pasar por alto.

Chris Hemsworth ha celebrado su 42 cumpleaños con una fiesta a bordo de un yate privado. GTRES

La separación física es un hecho, aunque ninguno de los dos ha dado señales públicas, hasta la fecha, sobre un posible distanciamiento entre ellos.

Lo cierto es que los dos han estado volcados en sus respectivas carreras. El pasado mes de junio se estrenó Matices, un thriller psicológico de ocho episodios en el que Elsa Pataky interpreta a Eviana Marlow, una psiquiatra misteriosa. En la serie trabaja junto a Maxi Iglesias (34) y Juana Acosta (48), entre otros actores destacados.

El rodaje tuvo lugar entre Zamora, Madrid y las Islas Canarias, y marcó el inicio de una nueva etapa profesional para ella, que en los últimos 15 años ha reducido de manera significativa sus incursiones en cine y televisión.

Chris Hemsworth, en su fiesta de cumpleaños en Ibiza. GTRES

Hemsworth, por su parte, ha estado inmerso en varios proyectos en el cine. Uno de ellos es Limitless: Live Better Now, una serie documental en la que explora sus límites físicos y asume desafíos extremos para explorar la salud, el bienestar y la longevidad. Incluye experiencias como cantar con Ed Sheeran (34) ante 70.000 personas, entrenar con fuerzas especiales surcoreanas o escalar una presa de 200 metros en los Alpes suizos.

Asimismo, ha estado trabajando en el desarrollo de Extraction 3, de Netflix, donde encarna a Tyler Rake, un exsoldado australiano. La cinta, de momento, no tiene fijada fecha de estreno.

El actor también ha protagonizado la película de acción Crimen 101, de Amazon Prime Video, un thriller estrenado este año basado en una novela de Don Winslow, ambientado en California y centrado en robos a joyerías.

Ahora se prepara para ser protagonista de Subversion, otro thriller que lleva el suspenso al fondo del océano. Aún en producción, promete un enfoque diferente para su carrera.

Quizás el motivo por el que no han podido estar juntos en la isla pitiusa haya sido la cantidad ingente de trabajo a la que han tenido que hacer frente. Ahora, su tiempo de ocio también lo han disfrutado por separado.