Sean 'Diddy' Combs, condenado por dos delitos de prostitución y absuelto de liderar una organización criminal

Este miércoles, 2 de julio, se ha celebrado la última vista que daba lugar a la deliberación oficial sobre el caso 'Combs'. Tras 13 horas, el Jurado ha emitido su fallo y lo consideran culpable de dos de los cinco delitos de los que se le acusaban.

El veredicto de la Justicia ha llegado a la siguiente conclusión: de Conspiración de extorsión se le halla no culpable; de tráfico sexual en el caso de Cassie Ventura (38 años), no culpable; de transporte para prostitución de Ventura y otros, culpable; de tráfico sexual a mujer conocida como 'Jane', no culpable; de transporte para prostitución a esta última mujer y otras, culpable.

Combs, cabe apuntar, estaba acusado de liderar una organización criminal dedicada a cometer múltiples delitos, incluyendo tráfico sexual, secuestro, trabajos forzados, soborno, incendio premeditado, distribución de drogas, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia, entre otros. Este era el cargo más grave y podría haber traído consigo una cadena perpetua de no haber salido inocente.

'Diddy' Combs en una imagen de archivo.

También se encontraba el rapero acusado de dos cargos de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción. En esta línea, se le incriminaba el hecho de obligar a mujeres, incluidas exparejas y otras víctimas identificadas en el juicio, a participar en actos sexuales bajo amenazas, violencia física, chantaje emocional y el uso de drogas. No obstante, de ambos ha resultado inocente.

Dos han sido los delitos en los que Sean Combs ha resultado culpable. En concreto, se le acusa de haber transportado a mujeres a través de fronteras estatales para que ejercieran la prostitución, tanto con él como con terceros, como parte de la estructura criminal que presuntamente dirigía. Por el momento, se desconoce aún la pena que tendrá que cumplir.

Según los medios especializados, estos dos cargos podrían costarle hasta diez años de cárcel (algunos elevan la cifra hasta veinte), pero, en cualquier caso, se considera el veredicto más benévolo. De hecho, al escucharlo, Combs dio las gracias varias veces al Jurado.

'Diddy' Combs en un acto en Nueva York en 2017. Gtres

El juez está considerando aún si Combs puede quedar en libertad bajo fianza. El tribunal se encuentra en receso mientras se evalúa el argumento presentado por la defensa. Sus abogados han solicitado al juez que se le permita quedar en libertad tras la resolución, bajo una fianza de un millón de dólares.

Sin embargo, la fiscalía ha pedido que permanezca encarcelado hasta la audiencia de sentencia. El juez, por el momento, ha solicitado cartas de ambas partes para que expongan su postura, y se estima que este proceso podría tardar varias horas.

Reacción de 'Diddy'

La reacción de Combs al conocer el veredicto ha sido cuanto menos curiosa. Antes de que los agentes de la Policía lo sacaran de la sala, se ha arrodillado frente a su silla e inclinó la cabeza como si estuviera rezando. Una vez de pie, se ha dirigido a la galería y se puso a aplaudir, "lo que hizo que algunos de los asistentes en la sala aplaudieran y lo vitorearan", según destacan los medios internacionales.