Acompañamos a Sofía Vergara en el lanzamiento de su marca en Madrid: "Me gusta todo de España, también los hombres"

Se ha hecho de rogar -como una auténtica estrella-. Pero no ha defraudado. A las 13:45 horas de este miércoles, 2 de julio, 30 minutos más tarde de lo previsto, Sofía Vergara (52 años) ha llegado al Salón Sol del Hotel Four Seasons de Madrid, donde se encontraba EL ESPAÑOL.

Al ritmo de Vivir mi vida, de Marc Anthony, ha comenzado una esperada rueda de prensa que tuvo que posponer el pasado 28 de abril, debido al apagón que dejó sin luz a toda España.

Aquella mañana de primavera, Sofía Vergara se encontraba en las instalaciones del mismo hotel en el que este miércoles, 2 de julio, finalmente, ha podido presentar Toty, su firma de belleza en colaboración con el laboratorio español Cantabria Labs.

“Fue estresante, pero no nos lo pasamos tan mal. Nos fuimos a la terraza del hotel y allí estuvimos durante ocho horas”, ha recordado la colombiana, ataviada con un vestido palabra de honor y estampado floral.

Sofía Vergara ha completado su estilismo con unas sandalias altas en color nude y su característica melena suelta y con ondas al agua. Como beauty look, un maquillaje sencillo elaborado con sus propios productos made in Spain.

La actriz, una referente en el mundo de la belleza, ha confiado en un laboratorio español para crear sus productos porque siempre, y así lo ha recordado en la rueda de prensa,ha sido una apasionada de la cosmética de nuestro país. ¿El motivo? "Es mucho más natural" que en Estados Unidos, donde vive desde hace décadas.

Pero la intérprete no solo es una apasionada de la cosmética española. Han sido muchas las ocasiones en las que ha visitado España, enamorándose de sus rincones, su cultura y su gente.

"Me gusta todo lo que es España. Todo. También los hombres de España", ha confesado con su característico sentido del humor. "Me encanta el clima", ha apuntado.

Una de sus inolvidables travesías, de hecho, las ha vivido en nuestro país: "Uno de los viajes más lindos que yo hice fue hace más de 30 años en el Al Ándalus Express, que no sé si esto existe todavía. Pero era buenísimo. Era un tren por el sur de España. Fue espectacular".

Sofía Vergara ha vuelto a España a punto de cumplir 53 años, pues será el próximo 10 de julio cuando celebrará su nueva vuelta al sol. Así, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid, también ha hablado de la edad y de los cuidados que sigue pasados los 50.

"Ahora ya me toca cuidarme, me toca concienciarme", ha confesado con total naturalidad, sin ocultar su edad. "Me duele una rodilla y entonces tengo que hacer fisioterapia... Cosas de vieja", ha comentado entre risas. En esta misma línea, ha expresado: "Trato de dormir bien porque si no.... Además ahora estoy trabajando mucho y me estoy muriendo del jet lag. Antes no me daba tan duro 12 horas de vuelo o si me tomé unos traguitos la noche antes en una fiesta. Ya siento todas estas cosas".

Los años, sin embargo, no pasan para Sofía Vergara. Parece tener el secreto de la eterna juventud. Ella no obstante, le llamaría "protección solar".

Cuando este periódico le ha preguntado por sus secretos de belleza, la actriz colombiana ha respondido: "Siempre trato de robarme secretitos de todo el mundo. Yo creo que el bloqueador de Toty, y no es porque estemos aquí ni nada, es una de las cosas que más me ha ayudado a sentirme bien y mantenerme".

Y ha puntualizado: "Yo nací en Colombia, en Barranquilla, en el sol, en la playa... Después me mudé a Miami, donde todo el mundo está bronceado todo el tiempo, como un pollo frito. ¡Horrible! No sé cómo nadie nos decía que eso era malo, entonces siempre me he protegido la cara. Por eso la tengo mejor que el escote, por ejemplo. No sabía que me tenía que cuidar ni el pecho ni las manos. Entonces el bloqueador, siempre".

El sueño, la buena alimentación y la actividad física también forman parte de su rutina -y de esos secretos de belleza-: "Además, trato de dormir. Pero en estas cosas de la vida, así premenopáusica, me cuesta trabajo. Me obligo a dormir suficiente porque dicen que es de las cosas más importantes. Trato de comer mucha proteína porque a esta edad es muy importante el músculo... Son mil cosas".

Sofía Vergara, eso sí, es consciente de que todo en la vida es un balance: "Trato de comer saludable y hacer ejercicio, pero todo con moderación porque sí me gusta pasármelo bien y disfrutar".

Sobre Toty

Con su marca, a la que ha llamado con el apodo con el que le conoce su entorno más cercano y, sobre todo, como le dicen en Barranquilla, Sofía Vergara ha querido "simplificar la rutina de la mujer". Como consumidora de cosmética, ha asegurado que no es "necesario usar mil productos".

Si la actriz tuviese que elegir uno de ellos, se quedaría con la CC Cream. Tiene efecto unificador y protección solar. Además, es de larga duración. El producto también se ha convertido en uno de los favoritos de su madre. Y es que Toty, tal y como ha asegurado Sofía Vergara, está dirigida a todo tipo de mujeres.