Orlando Bloom y Katy Perry se separan tras nueve años juntos y una hija en común

Katy Perry (40 años) y Orlando Bloom (48) se separan. La cantante y el actor han decidido poner fin a su relación tras casi diez años juntos y una hija en común, Daisy Dove.

"Katy y Orlando se han separado, pero son amigos", ha informado una fuente cercana a la revista Us Weekly. Una noticia que llega a pocos días de que su pequeña cumpla cinco años. "No hay conflicto por ahora. Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que fue el peor momento de su vida", recoge dicho medio.

La pareja no estaba atravesando su mejor momento y, según la fuente citada, su relación "ha sido tensa durante meses" y la ruptura "era algo que se veía venir". Esta noticia ha pillado a la cantante de California Girls en un momento en el que está enfocada en su carrera profesional y "manteniéndose ocupada".

Katy Perry y Orlando, el día de los enamorados. Redes

Todos los rumores, al parecer, eran ciertos, ya que esta misma persona apunta que han estado separados desde que la cantante comenzó su gira de conciertos. Además, han puesto en alquiler la casa de Montecito, en California, un alojamiento que tenían planes de convertir en su residencia principal.

El motivo de la ruptura ha sido la distancia. El entorno asegura que pasaban mucho tiempo lejos el uno del otro, y que esto ha acabado por fracturar la relación y hacer que se rompa por completo. "Se han distanciado y ya no viven la misma vida", decía otra fuente cercana a su círculo. Y añadía: "Tienen problemas desde hace tiempo y todos a su alrededor lo sabían".

Orlando Bloom ha intentado mantener el "secreto" de sus problemas con la madre de su hija, pero no ha podido ser. "Katy ha estado muy ocupada trabajando y se separaban a menudo. Eso ha generado tensión", según recoge Us Weekly.

Cabe destacar que los artistas estaban comprometidos desde hace seis años y que el hecho de la separación es bastante llamativo, aunque "nunca fijaron una fecha para la boda ni se pusieron a planificar nada". La tensión en la pareja parece que viene desde hace tiempo, ya que desde hace seis años no hicieron nada para organizar su boda juntos, según explica la fuente.

Katy Perry y Orlando Bloom fueron la pareja sorpresa en los Globos de Oro 2016 Twitter

No serán ni los primeros ni los últimos que acaban con su relación después de tantos años bajo los focos. De hecho, parece que no ha sido una decisión tomada por impulso, ya que incluso Katy Perry ha compartido imágenes en su perfil de redes sociales, en el que decía que se esforzaban por cuidar su relación. Finalmente, ha acabado en ruptura sentimental.

Su historia de amor

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en enero de 2016 durante una fiesta posterior a los Globos de Oro. La conexión entre ellos fue casi inmediata y, aunque su relación tuvo altibajos, lograron reenamorarse más que nunca.

Desde el principio, su amor ha estado marcado por la complicidad, el humor y el respeto mutuo, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de Hollywood.

En el año 2019 se comprometieron el día de San Valentín, con una romántica propuesta que incluyó un helicóptero y un anillo en forma de flor. En agosto de 2020 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Daisy Dove Bloom, quien está a punto de cumplir cinco años, aunque lo hará, por primera vez, con sus padres separados.