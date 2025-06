Carlos III y David Beckham afianzan su relación: el importante título que podría otorgarle el rey de Inglaterra

La estupenda relación existente entre David Beckham (50 años) y la Familia Real británica no es secreto para nadie. Varios han sido los acontecimientos que han permitido demostrar a lo largo de los años que el deportista y los Windsor mantienen un vínculo cercano.

Una suerte de lazo que ha vuelto a estar en boca de todos recientemente. Según información publicada por el portal The Sun este pasado jueves, 5 de junio, David ha sido incluido en el listado de honores de la Orden del Imperio Británico. Así, el marido de Victoria Beckham (51) recibiría finalmente el título de caballero y comenzaría a llamarse Sir David Beckham.

Un importante reconocimiento que premia su labor deportiva así como su trayectoria y lealtad, especialmente en aquellas contribuciones relacionadas con causas impulsadas por el rey Carlos III de Inglaterra (76) o el príncipe Guillermo (42).

El rey Carlos III de Inglaterra y David Beckham, en Londres este pasado 19 de mayo. Gtres

Cabe puntualizar que el hecho de conceder a David Beckham el título de caballero ha sido objeto de debate desde hace años. Se trata de un debate que ha estado encima de la mesa en un sinfín de ocasiones, aunque no ha sido hasta ahora cuando, tras la información publicada por el citado medio, podría convertirse en una incipiente realidad.

El rey de los británicos habría tomado la decisión coincidiendo con el 50 cumpleaños de David Beckham. Un gesto que cobra ahora sentido tras la conversación que ambos mantuvieron unas semanas atrás en el Chelsea Flower Show.

En el momento del encuentro, el rey Carlos III le preguntó a Beckham si había recibido su regalo de cumpleaños. "¿Lo entendiste?", verbalizó el soberano. "Ha sido increíble, gracias. Fue muy amable", respondió, visiblemente feliz, el que fuera jugador del Real Madrid.

David y Victoria Beckham en su visita al Palacio de Buckingham. Gtres

Fue en el año 2011 cuando los rumores en cuanto a la concesión del título a David Beckham comenzaron a resonar fuertemente tras su participación en los Juegos Olímpicos de Londres. No obstante, el Comité de Honores le impidió obtener el reconocimiento después de verse involucrado en un esquema de evasión fiscal.

Este reconocimiento no implica nobleza en el sentido tradicional, pues se otorga por contribuciones importantes a la sociedad en ámbitos como las artes, las ciencias y el servicio público. Además, cabe apuntar que no es un título hereditario, por lo que no permanecerá en las próximas generaciones de los Beckham.

David Beckham y la Familia Real británica han dado paso a cómplices momentos a lo largo de sus años de relación. El deportista ha apoyado con fondos propios el proyecto de ambulancias aéreas del príncipe Guillermo de Gales y ha estado presente en citas de los Premios Earthshot. Es más, el rey Carlos III ha invitado en alguna que otra ocasión a Beckham a importantes actos institucionales de la agenda real.

La noticia del título de caballero que podría recibir Beckham en cuestión de días sucede en un contexto familiar complicado para el futbolista. El marido de Victoria, cabe recordar, se ha convertido en protagonista de la crónica social internacional en los últimos tiempos por una posible mala relación con sus hijo mayor, Brooklyn (26).

David Beckham junto a parte de miembros de su familia Instagram

Tras meses de especulaciones en torno a un posible conflicto con su progenitor, los rumores se disparaban a comienzos del presente mes de mayo con motivo de la celebración del 50 cumpleaños del exdeportista. Ni Brooklyn ni Nicola Peltz -su mujer- acudieron a la fiesta. Un revuelo al que se han sumado de forma inesperada recientemente el príncipe Harry (40) y Meghan Markle (43).

Según reveló la revista People hace unos días, los duques de Sussex organizaron una cena privada en su casa de Montecito, California, a la que acudieron, entre otros, Brooklyn Beckham y su esposa. Una información que dio la vuelta al mundo, pues ambos se encuentran actualmente en medio de sonados problemas familiares