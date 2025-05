Emmanuel y Brigitte Macron, el matrimonio que vive en el escándalo: de darle clase ella en el instituto a la sonada bofetada

Las redes sociales no hablan de otra cosa este lunes, 26 de mayo. El vídeo en el que Emmanuel Macron (47 años) es abofeteado por su esposa, Brigitte (72), en el interior de un avión a su llegada a Vietnam ha dado la vuelta al mundo, y se ha convertido en la auténtica comidilla de todos los usuarios de las plataformas online.

También de medios de comunicación a nivel internacional. Si bien en un primer instante la escena ha sido catalogada como IA por parte del Elíseo, lo cierto es que tiempo después, Emmanuel ha acabado tildando como "broma" el momento. Un suceso que sigue dando pie a un sinfín de especulaciones. Brigitte, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

Sea como fuere, lo cierto es que la palabra escándalo podría definir a la perfección la pareja que forman Emmanuel y Brigitte Macron. Un matrimonio que ya sabe lo que es acaparar titulares de todo el mundo por su controvertida relación.

Hay que remontarse hasta la década de los 90 para comprender por qué el presidente de Francia y su mujer forman una curiosa pareja. Todo comenzó cuando una joven de 15 años llamada Laurence le contó a su madre que había un chico en clase que estaba "loco y sabía de todo".

La adolescente no era otra que la hija de Brigitte Trogneux, actual esposa de Macron. Y es que así es, Laurence y Emmanuel compartieron clase en 1993 en el colegio jesuita privado La Providence.

Maestra por vocación, Brigitte impartía clases en el emplazamiento educativo y disfrutaba de una tranquila vida con su marido, André-Louis Auzière. Una historia de amor que se vería tambaleada después de que un joven Emmanuel la sedujera con su inteligencia y lectura de poemas en voz alta.

Una serie de recitales que culminaron en una suerte de boda allá por 2007.Cerca de 18 años han transcurrido desde que el presidente francés y la primera dama se juraran amor eterno ante los ojos de Dios.

Emmanuel y Brigitte Macron. EFE EFE

Una historia de amor que ha estado en boca de todos con motivo de la diferencia de edad existente entre ellos; Brigitte es 25 años mayor que Emmanuel. Algo que se ha convertido en una auténtica comidilla pública durante estas dos décadas.

La pareja hizo frente a uno de los momentos más gloriosos de su vida cuando en 2017 Emmanuel Macron fue escogido presidente de Francia. Así, Brigitte se convirtió en primera dama del país.

En su caso, no siguió los pasos de Melania Trump (55) y se ha decantado fuertemente por un hermetismo absoluto. No obstante, las únicas ocasiones en las que se ha convertido en protagonista han estado relacionadas con variopintas polémicas.

A finales del año 2023, la discreción que había guiado el rumbo de Brigitte Macron como primera dama se vio completamente rota con motivo de una entrevista concedida al medio Paris Match. Entre otras cosas, la esposa del actual presidente de Francia desveló que había tenido que posponer su boda diez años por el bien de sus tres hijos.

"Me tomé el tiempo necesario para no arruinarles la vida. Aquello duró 10 años. Puedes imaginar lo que estaban escuchando. Pero, por otro lado, no quería perderme mi vida", apostilló la exprofesora en aquella charla.

Reveló Brigitte, además, cómo vivió el comienzo de su intensa y peculiar historia de amor. "Nunca había visto semejante capacidad intelectual. Tuve muchos alumnos brillantes y ninguno tenía sus capacidades. Siempre lo he admirado", confesó la primera dama de Francia en 2023 en conversaciones con Paris Match.

Brigitte Macron. EFE.

Brigitte Macron y escándalo son términos que podrían ir perfectamente de la mano. Menos de un año después de aquellas declaraciones que dieron la vuelta al mundo, la que fuera profesora volvió a acaparar el foco mediático al salir a la luz la condena de dos mujeres que habían difundido que era transexual.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la justicia francesa condenó al dúo de mujeres a pagar 8.000 euros a Brigitte Macron y otros 5.000 a su hermano por divulgar en una red social bulos tránsfobos sobre la esposa del Presidente.

El Tribunal Correccional de París también las sancionó a una multa de 500 euros exenta de pago de forma condicionada.

Sus compromisos institucionales son la prueba palpable de que los Macron han encontrado la fórmula perfecta para estar juntos sin molestarse. Ella le acompaña en los actos públicos y él le hace partícipe de sus ideas, pero sin tener que informarla de todas las decisiones que él lleva a cabo en beneficio del país.

No hay apenas muestras de cariño y complicidad pública entre Emmanuel y Brigitte Macron. Y llevan cerca de una década en el Palacio del Elíseo. Precisamente por este motivo, la prensa francesa -e internacional- se revolucionó completamente con motivo de un beso en el que el presidente de Francia era el protagonista.

Sin embargo, la otra persona no era su esposa, sino Amélie Oudéa-Castéra (47), su ministra de Deportes en los Juegos Olímpicos.

Cerca de un año atrás, en julio de 2024, ambos políticos se convirtieron en objeto de debate por una escena en la que se fundían en un "apasionado" beso mejilla con mejilla. Unas imágenes que traspasaron las barreras internacionales y que pusieron de nuevo en boca de todo el planeta la peculiar relación que mantienen Emmanuel y Brigitte Macron.