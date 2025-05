Comienza el juicio por agresión sexual contra P. Diddy: el rapero conoce al jurado y la línea de defensa contra su exnovia

El rapero estadounidense Sean Combs (55 años), conocido como P. Diddy, ha conocido este viernes, 9 de mayo, a los doce miembros del jurado y seis suplentes que decidirán su destino en el juicio federal que afrontará el músico en Nueva York por tráfico sexual.

El pasado viernes a las 9:00 hora local (13:00 GMT), los abogados del artista y la Fiscalía se han reunido con el juez del caso, Arun Subramanian, para descartar a varios de los 45 candidatos a jurado. Ya con el jurado completo, este lunes, 12 de mayo, han dado comienzo los alegatos de ambas partes en el caso, que se espera que dure unas ocho semanas.

Combs, que fue detenido el pasado septiembre y permanece en una prisión de Brooklyn sin posibilidad de fianza, está imputado de cinco cargos: uno de conspiración con fines de extorsión; dos de tráfico sexual mediante la fuerza, el fraude o la coerción; y otros dos de transporte para ejercer la prostitución.

Los fiscales lo acusan de llevar a cabo "espectáculos sexuales elaborados", conocidos como 'freak offs', en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos.

Según la acusación, en estos 'freak offs', que tenían lugar con frecuencia y a veces duraban "múltiples días", Combs distribuía drogas a las víctimas para que obedecieran sus órdenes y además grababa los encuentros sexuales.

Uno de los detalles que más ha trascendido del caso es que cuando las autoridades allanaron sus viviendas en Los Ángeles y Miami encontraron 1.000 botellas de lubricante y aceite para bebés que presuntamente se usaban en estos 'freak offs'.

La defensa del rapero estadounidense, argumentará durante el juicio en su contra por delitos sexuales que su relación con la principal víctima que testificará en el proceso fue violenta "en ambas direcciones".

Aunque los documentos legales y el tribunal no identifican a las víctimas, todo apunta a que esta persona en cuestión es su expareja, la cantante Cassie Ventura (38), a la que se vio en un vídeo siendo golpeada brutalmente por Combs en el pasillo de un hotel de Los Ángeles.



"Había una violencia mutua en la relación. Diddy no la obligó a hacer nada", ha alegado este lunes uno de sus abogados, Marc Agnifilo, en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde hoy se congregaron una treintena de periodistas.



A lo que el juez federal, Arun Subramanian, preguntó: “¿Tu argumento será que había violencia mutua?”, y Agnifilo contestó "correcto". "El gobierno argumentará que (Combs) la presionó para llevar a cabo actividades sexuales, pero eso no es correcto. Ella ha sido violenta y agresiva", ha reiterado la defensa.



En la audiencia de este 11 de mayo, los fiscales han informado al juez de que mostrarán dos vídeos grabados por guardias de seguridad del momento de la presunta agresión de Combs a Ventura, además de otros tres vídeos editados de CNN que serán analizados por un experto ante el tribunal.

Famosos nombrados en el juicio

Encontrar a un panel de jurados que no conozca a Diddy y que no haya leído sobre estas acusaciones es un proceso difícil, ya que él es uno de los raperos estadounidenses más reconocidos del país y ha producido trabajos de artistas como Mariah Carey (56), Beyoncé (43), Britney Spears (43) o Jay-Z (55).

De los preseleccionados, muchos han reconocido haber leído titulares sobre el caso o haber visto el vídeo en el que Combs golpea brutalmente a su exnovia, la cantante Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles.

Además de por su música, Diddy era famoso por sus White Parties, unas fiestas que organizaba frecuentemente en su casa de East Hamptons (Nueva York) y a las que acudían personalidades de alto perfil como Leonardo Dicaprio (50), Justin Bieber (31), Jennifer López (55) o Paris Hilton (44).

Durante la selección del jurado, el juez dio una lista a los candidatos con los nombres de múltiples celebridades que podrán nombrarse durante el proceso judicial, entre los que se encuentran los actores Michael B.Jordan (38), Michelle Williams (44) y Mike Myers (61), y los artistas Kanye West (47)y Kid Cudi (41).