De sufrir abuso por su mánager al accidente en el que casi pierde la vida: todo lo que Karol G cuenta en su documental

Karol G (34 años) es mucho más que una peluca de colores o un estilismo excéntrico. Es verdad, pureza y humanidad. Esto es precisamente lo que Carolina Giraldo Navarro -nombre real de la artista- pretende contar en Mañana fue muy bonito, el documental en el que se abre en canal sobre sus vivencias más íntimas en Netflix y que ha visto la luz este jueves, 8 de mayo.

Un simple click en el filme de la plataforma de streaming sirve para comprender que detrás de una artista de renombre se esconde siempre una persona con miedos e inseguridades. Pero Karol siempre tuvo claro que lo suyo era la música. "Cuando escuchaba una canción en la radio siendo niña me transformaba de inmediato", comienza diciendo la colombiana en el documental de Netflix.

Perseguir los sueños que cada uno tiene está bien. De hecho, debería ser algo a inculcar en todos. Aunque igual o más de importante es contar con el férreo apoyo de una persona que te guíe y muestre ambas caras de la moneda. Esto es justamente lo que Karol encontró en su padre, Juan Guillermo Giraldo, desde bien pequeña.

Juan Guillermo, conocido popularmente como Papá G, se convierte en protagonista indirecto del filme de su hija. Varias son las escenas en las que el patriarca permite sacar a la luz la faceta más humana y sensible de Karol. Especialmente emotiva es la escena en la que el colombiano realiza una llamada telefónica a la celebérrima artista con motivo de los incesantes éxitos que ha cosechado. "Mi papá siempre me ha dicho que hay que estar preparados para no ser siempre los primeros".

El filme de Netflix no sólo permite descubrir el importante vínculo de Karol G con su progenitor. Su hermana, Jessica Giraldo, es un rostro muy visible durante buena parte del documental, pues se encarga del management de la artista desde hace unos años. La empresaria, así, ha sido una pieza fundamental en la gira internacional que la de Colombia ha vivido este pasado 2024.

No fue nada fácil gestionar el stadio tour que Karol protagonizó meses atrás. Una frase pronunciada precisamente por su hermana así lo reafirma: "No da tiempo a preparar todo lo que conlleva una gira de estadios en menos de dos años". Sin embargo, tras meses de esfuerzo y sacrificio -físico y psicológico-, la cantante cumplió su sueño y se coronó como la primera mujer latina en emprender una gira mundial. Un acontecimiento de renombre. Y más aún si se tiene en cuenta que se trata de un género dominado principalmente por hombres.

Centenares de personas luciendo pelucas de colores y camisetas con su rostro se convierten también en protagonistas del nuevo documental de La Bichota. Todo el mundo la adora y los imparables gritos al son de ¡Karol, Karol! son la mejor prueba. "Quiero que mi música sea recordada cuando yo ya no esté", verbaliza la artista en un momento determinado del filme. Y parece que así será.

No todo ha sido un camino de rosas en la carrera profesional de Karol G y así lo relata ella misma. Sus inicios en el mundo de la música estuvieron marcados por una desagradable situación a la que se tienen que enfrentar numerosas mujeres en la industria. En mitad de un viaje a Bogotá, con apenas 16 años, sufrió abuso de poder por parte de su mánager.

"Me subió a su casa y me dijo que estaba empezando a sentir algo especial por mí. Yo tenía 16 años y él cerca de 50. Me dijo que si no pasaba nada entre nosotros, lo de la música no iba a funcionar". Así, emocionada, revela Carolina Giraldo la indeseable escena que vivió siendo tan joven. Una situación que, de hecho, le obliga a parar por unos segundos su testimonio frene a las cámaras.

Si bien el momento en el que Karol revela haberse sentido intimidada con apenas hace al espectador empatizar fuertemente con ella, lo cierto es que no es la única escena en la que consigue poner los pelos como escarpias. Sumergida en un vuelo junto a su hermana y sus padres, la artista colombiana se despide de toda su familia cuando comienza a ver humo de un avión.

"Despegamos y todo iba normal. Miré atrás y había humo y la azafata estaba descompuesta. La situación fue mucho peor porque estaba con toda mi familia. Todos nos llegamos a despedir de alguien en el teléfono", relata Karol G. Inmediatamente, la artista comenzó a acaparar titulares de la crónica social con motivo del aterrizaje de emergencia que tuvo que vivir.

Karol G y Feid, en el estreno del documental de Netflix este mayo de 2025. Gtres

Mañana fue muy bonito es una dosis de vitalidad y vivir el presente. Una lección que Karol G se aplica diariamente. Y es que, tras vivir una relación convulsa marcada por la toxicidad con el cantante Anuel (32), la artista sonríe desde hace años con el también colombiano Feid (32). Así, nada queda ya de aquella sumisa Carolina y La Bichota y su empoderamiento femenino van para largo.