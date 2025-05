Damson Idris, el actor que ha llegado en coche de Fórmula 1 a la Gala MET: fútbol con David Beckham y una relación fallida

No hay nadie que no esté hablando este martes, 6 de mayo, de la Gala MET. Ya sea en España o en cualquier parte del mundo, el debate en torno a los mejores y peores looks del evento está ya servido. No obstante, si algo ha demostrado el acto que acoge cada primer lunes de mayo el Museo Metropolitano de Nueva York es que es mucho más que moda.

Dakota Johnson (35 años) fumando en el baño o Rihanna (37) cantando subida a una mesa son algunas de las mejores anécdotas que ha dejado la MET con el paso de los años. Esta última, cabe mencionar, se ha convertido este 2025 de nuevo en protagonista con motivo del anuncio de su tercer embarazo. Aunque no ha sido la cantante de Diamonds la única que ha acaparado miradas en la alfombra roja por su innegable tripita de embarazada.

El actor británico Damson Idris (33) se ha convertido en el foco de todos los allí presentes al llegar a la flamante cita en un coche de carreras y enfundado en un traje de Fórmula 1. En concreto, el actor de Outside the Wire ha apostado por un mono completo de Tommy Hilfiger que ha combinado con un llamativo y deslumbrante casco.

Como no podía ser de otra forma, Idris se ha convertido en el más absoluto centro de atención con motivo de su estilismo. Aunque ha sido minutos más tarde cuando se ha consagrado como uno de los protagonistas de la Gala MET 2025. Y es que, una vez inmortalizado por los fotógrafos allí presentes, dos miembros del equipo han agarrado a Damson por los laterales y han dejado vislumbrar el traje rojo de tres piezas de Hilfiger que portaba debajo.

La presentación de su estilismo se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales este día 6 de mayo. Su atuendo, cabe apuntar, ha sido una apuesta acertada, teniendo en cuenta que Lewis Hamilton (40), uno de los grandes del automovilismo, ha copresentado la gala.

No es baladí mencionar que la elección del vestuario de Damson Idris no ha sido gratuita. El británico está a punto de estrenar la película F1, una cinta de acción deportiva producida por Apple Studios y protagonizada por Brad Pitt (61). Así, el intérprete ha rendido homenaje simultáneamente a su próximo proyecto profesional y a uno de los deportes más destacados de la historia.

Damson Idris, en un evento en California en 2024. Gtres

A pesar de que se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la Gala MET 2025, lo cierto es que Damson Idris es un desconocido para el gran público en España. Sin embargo, en Reino Unido y Estados Unidos se ha posicionado en los últimos tiempos como una gran estrella. Especialmente conocida es su participación en la serie Snowfall.

Su nombre real es Adamson Alade-Bo Idris y nació en septiembre de 1991 en Peckham, una localidad ubicada al sur de Londres. Sus padres, de origen nigeriano, fueron padres previamente de otros cinco niños, lo que convierte a Damson Idris en el benjamín de la familia.

La humildad marcó fuertemente la infancia de Idris y del resto de miembros de su familia. No obstante, todos ellos han conseguido prosperar y a día de hoy están enfocados en trabajos relacionados con la banca, la informática y el derecho. Damson, por su parte, siempre sintió un vínculo especial con la interpretación, por lo que decidió matricularse en Teatro, Cine y Televisión en la Universidad Brunel. No obstante, el fútbol había sido su verdadero sueño tiempo atrás.

Tal fue la pasión que Damson Idris sentía por este deporte que hizo una prueba en el Charlton Athletic. Sin embargo, lo reclutaron entre miles de personas para el programa de la CBBC Beckham's Hot Shots, donde 20 jóvenes compitieron por el premio de entrenar con David Beckham (50) en Madrid. Idris no llegó a la final, pero hace un par de años se encontró en los Premios de la Moda Británica con el editor de Vogue, Enninful, y Beckham.

Lori Harvey y Damson Idris en la premiere de 'Snowfall' en Los Ángeles en 2023. Gtres

El ámbito de la interpretación ocupa buena parte de la vida de Damson Idris. Sin embargo, el intérprete británico también ha copado titulares a causa de su faceta más íntima. Fue a finales de 2023 cuando el actor de Snowfall puso término a su historia de amor con Lori Harvey (28) tras un año de relación. Ambos, cabe mencionar, declararon sentir amor y respeto mutuo. "Estamos en un punto de nuestras vidas en donde nuestros caminos individuales requieren nuestra plena atención y dedicación", confesaron en The Hollywood Reporter entonces. A día de hoy, no se conoce nueva pareja a Damson Idris.