Pedro Pascal responde con contundencia a J.K. Rowling tras sus palabras sobre las mujeres trans: "Es horrible, repugnante"

Pedro Pascal (50 años) ha vuelto a pronunciarse con unas declaraciones que muchos de sus seguidores han calificado de brillantes. El actor ha tachado a la escritora J.K. Rowling (59) de "perdedora atroz", después de que esta celebrara un hito histórico en las Cortes del Reino Unido, donde se estableció que las mujeres transexuales no son legalmente mujeres. Esta noticia ha entristecido al actor, ya que le toca muy de cerca.

Su hermana, Lux Pascal (32), declaró recientemente que se identifica como mujer transgénero. Por este motivo, Pedro compartió un contundente comentario en una publicación de Instagram del activista Tariq Ra'ouf, quien animaba a boicotear cualquier proyecto futuro de Rowling, salvando únicamente el legado de Harry Potter.

El actor hizo esta declaración poco después de aparecer en Londres, durante la presentación de la película Thunderbolts el pasado martes, 22 de abril, luciendo una camiseta con el lema Protect The Dolls, en apoyo a la comunidad trans.

Muchas veces se piensa que hay leyes que nunca pueden retroceder, sin embargo, esto contrasta con la reciente decisión judicial en Reino Unido. Los jueces dictaminaron que, en el marco de la Ley de Igualdad de 2010, cuando se habla legalmente de 'mujeres', se refiere exclusivamente a mujeres biológicas.

J.K. Rowling, quien según varios medios habría contribuido económicamente a un grupo que impulsó este caso ante la Corte Suprema, celebró el fallo compartiendo en redes una foto a bordo de un yate de lujo valorado en 150 millones de dólares, fumando un cigarro en señal de victoria.

En un vídeo relacionado, el activista Tariq Ra'ouf aseguraba que "todo lo relacionado con Harry Potter fracasará", antes de calificar el vídeo de Rowling como "horrible" y "repugnante". "Se ha convertido en nuestra misión como público en general asegurarnos de que todo lo relacionado con Harry Potter fracase... porque esa mierda horrible y repugnante tiene consecuencias", escribió.

Sin embargo, el comentario que más ha sacudido a los fans ha sido el de Pedro Pascal, quien no dudó en desafiar a la novelista tras su polémico vídeo: "Es horrible, repugnante y de mierda. Un comportamiento atroz y perdedor", escribió el actor, ganándose el aplauso de sus seguidores.

"No puedo pensar en nada más vil, pequeño y patético que aterrorizar a la comunidad más pequeña y vulnerable, que no quiere nada de ti excepto el derecho a existir", añadió, visiblemente molesto por las palabras de la creadora de Harry Potter.

De hecho, no es la primera vez que Pedro Pascal expresa su apoyo a la comunidad trans. A principios de este año, publicó en su perfil de Instagram una cita que decía: "Un mundo sin personas trans nunca ha existido y nunca existirá".

La razón de Pascal

El actor ha sido claro en su postura contra los comentarios de Rowling, y tiene un motivo poderoso: su hermana Lux, de 32 años, es transgénero. Lux hizo pública su transición en 2021, y desde entonces Pedro se ha mostrado como un fiel defensor suyo, lo que le ha valido el reconocimiento de muchos en la comunidad LGTBIQ+.

Sin embargo, Pascal ha reconocido en múltiples ocasiones que su hermana tiene una personalidad "poderosa" y que no depende de su protección para estar bien. En una entrevista con la revista Esquire afirmó: "No quisiera hablar en su nombre, pero es, y siempre ha sido, una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más yo a ella que ella a mí".