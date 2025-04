Ben Affleck, sincero como nunca sobre su relación con Jennifer Lopez: "Es una persona espectacular. Amo a sus hijos"

Ben Affleck (52 años) ha vivido una de las semanas más especiales. El pasado miércoles, 16 de marzo, el afamado actor acudió al estreno de The Accountant 2, su última película. Un acontecimiento de renombre en el que estuvo acompañado de compañeros de rodaje como Jon Bernthal (48) y Daniella Pineda.

Los miembros del cast de la película -que se estrenará en España el próximo 25 de abril- pasaron a un discreto segundo plano cuando los medios allí presentes se percataron de la presencia de Max y Emme (17), los dos hijos mellizos que Jennifer Lopez (55) tuvo con Marc Anthony (56). Ambos mantienen una estrecha relación con Ben Affleck, quien fuera pareja de su madre durante más de dos años, y no quisieron perderse tal importante acontecimiento.

Llegado el momento de posar en la prestigiosa alfombra roja, Affleck, emocionado, se sinceró ante los medios presentes sobre la asistencia de los vástagos de su expareja en el estreno de su nueva película. "Es una noche fantástica. Los niños están aquí, los hijos de Jen también. Estoy muy, muy emocionado", expresó Ben a Entertainment Tonight. Violet (19), Seraphina (16) y Samuel (13), sus hijos fruto de su matrimonio con Jennifer Garner (52), tampoco faltaron al evento.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Gtres

A pesar de que Ben Affleck suele ser cauteloso con respecto a su vida privada, lo cierto es que la premuere de The Accountant 2 consiguió romper esa barrera de la discreción. Así, el actor que dio vida a Batman respondió ante los medios acerca de la dinámica familiar, pronunciando unas palabras llenas de cariño, respeto y admiración hacia La Diva de El Bronx.

"Que conste, Jennifer Lopez es espectacular, es maravillosa con mis hijos y tiene una relación excelente y duradera con ellos", comenzó diciendo."Amo a sus hijos. Son maravillosos. Es una persona importantísima y de gran integridad, a quien adoro y le estoy muy agradecido", apuntó Ben Affleck el pasado día 16 de abril en conversaciones con los medios internacionales.

La asistencia de Emme Maribel y Maximilian David Muñoz al esperado estreno de Ben Affleck sorprendió a todos aquellos que han especulado sobre una posible mala relación en el actor y JLo. "Yo estoy encantado de que los niños estén aquí conmigo. Las relaciones que se pueden establecer con niños así son la alegría de mi vida. Y esos niños son increíbles, y me alegra que quieran venir a ver esta película", respondió, pletórico de alegría, Affleck.

Si bien es cierto que el intérprete de la película The Flash suele ser de lo más reservado, unos días atrás del estreno de su último en trabajo ya disipó todos los rumores en torno a su relación actual con Jennifer Lopez. "No hay ningún escándalo, ninguna telenovela, ninguna intriga. La verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o resulta interesante", relató Ben Affleck en una entrevista para GQ.

Jennifer Lopez y sus hijos, Emme y Max, en una imagen de sus redes sociales.

El estreno del nuevo filme de Affleck tuvo lugar el mismo día que su exmujer vivía en España uno de los días más importantes. Este pasado día 16, las entradas de Up All Night Live In, la gira de Jennifer Lopez, en el Movistar Arena de Madrid salieron finalmente a la venta para el gran público. Será el próximo 13 de julio cuando La Diva de El Bronx se suba al mítico escenario después de más de seis años sin pisar suelo español.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron a comienzos de 2002. Ambos comenzaron una sólida historia de amor a la que quisieron poner el broche final en septiembre de 2003. Sin embargo, días antes de contraer matrimonio, pospusieron la boda y culparon por ello a la "excesiva atención de los medios". Unos meses más tarde, en enero de 2004, cancelaron el compromiso y se separaron.

Dos décadas después, a principios de 2021, la dupla se reencontró y contrajeron matrimonio en julio de 2022. Así, ambos vivieron una segunda oportunidad marcada por el apoyo de sus respectivos hijos. No obstante, el pasado mes de agosto, Jennifer Lopez y Ben Affleck emprendieron de nuevo caminos por separado.