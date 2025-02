Analizamos los 13 'looks' de Shakira en su nueva gira con dardos a Piqué: "Declara su poder sin perder su esencia"

Siete años después, Shakira (48 años) ha vuelto a los escenarios. El pasado martes, 11 de febrero, comenzó su nueva gira, Las mujeres ya no lloran, en Río Janeiro. El espectáculo, que continúa por otras ciudades de Latinoamérica, incluye un variado repertorio de canciones que la colombiana interpreta en casi dos horas y media de concierto.

Un show en el que no ha escatimado en detalles y que apunta a ser un absoluto éxito. Tiene música, baile, luces, interacción con el público, sus propias leyes y hasta 13 cambios de looks que confirman la versatilidad de la artista.

Shakira interpreta desde sus clásicos de siempre, como Pies descalsos, hasta aquellos temas post ruptura y con dardos Gerard Piqué (38). Diferentes etapas en su historia musical -y también de vida-, que complementa con estilismos elegidos al milímetro. Cada uno de ellos parece representar un determinado momento. Desde la joven colombiana rockera, pasando por el estilo boho y hasta la elección de diamantes y brillos que evocan su lado más sofisticado.

"Rezuman la energía de una diva del pop internacional empoderada. El impacto visual de sus atuendos, que combinan la opulencia con una sensualidad sin igual, subraya el poder y la confianza de la cantante sobre el escenario", explica a EL ESPAÑOL Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista, autor de la guía de estilo Alter Ego y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Para la elección del vestuario, Shakira ha confiado en pestigiosas marcas sobre las que también pone el foco el experto consultado por este periódico. La cantante ha elegido a Versace, Zuhair Murad o Michael Schmidt Studios para acompañar cada etapa del concierto.

Los 13 looks son el fiel reflejo de Shakira. Sobre los más sofisticados, Jesús Reyes explica: "Una mezcla de alta costura y extravagancia que la cantante sabe llevar con naturalidad. Su pasión por los detalles, como los bordados de cristal y las siluetas que acentúan su figura y refuerzan su presencia dominante, dándole un aire de realeza moderna". Y añade: "Estos outfits parecen representar a una mujer en el clímax de su carrera, decidida y empoderada".

Respecto a los más sencillos, de aire hippie y con muchos flecos que dan mayor movimiento al show, el experto comenta: "Son looks boho, con prendas sueltas, estampados vibrantes y materiales naturales". Un contraste que no hace más que confirmar que Shakira es una artista versatil. "Reflejan la dualidad de su personalidad: la estrella internacional que vive bajo los focos y, al mismo tiempo, una mujer conectada con sus orígenes y su esencia auténtica", comenta Reyes.

Shakira durante su 'show' en Río de Janeiro. Gtres

En el tour Las mujeres ya no lloran, Shakira no solo habla a través de sus letras. También lo hace con sus outfits: "Cada uno de los 13 looks tiene una historia que contar, y en conjunto, representan la evolución de una mujer que ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en un ícono global".

Shakira "juega con sus distintas facetas", como apunta el periodista experto en moda, y "lo refleja a golpe de brillos y diamantes". Los 13 estilismos "son una declaración de poder, de dominio sobre el escenario y de la sofisticación que ha alcanzado con los años. Pero también, con esos looks boho, está recordando al público que no ha perdido su esencia y que, aunque se haya convertido en una estrella, sigue siendo fiel a sus raíces y a la mujer libre que siempre fue", analiza Jesús Reyes.

La cantante colombiana pretende reforzar el signifcado de Las mujeres ya no lloran, el nombre de su gira y una de las míticas frases con las que hizo historia tras la Mussic Session con Bizarrap. "Las mujeres celebran, se reinventan y se empoderan", comenta el periodista sobre el simbolismo de los outfits de Shakira. "A través de su vestuario, da voz a todas las mujeres que se han levantado tras momentos difíciles, que han aprendido a superar obstáculos y, sobre todo, que han logrado abrazar su autenticidad", añade.

Gracias a estos constantes cambios de outfit, Shakira no solo hace que el público disfrute de la música, "sino también de una verdadera celebración de la identidad femenina", indica Reyes. "Sus looks son una extensión de su viaje personal y profesional. Transmite que la mujer actual es multifacética, poderosa y libre de ser quien desea ser, en todos sus matices. En una era donde el estilo personal se ha convertido en una forma de autodefinición y una poderosa arma de comunicación, se presenta como un ejemplo brillante de cómo la moda puede ser tanto una herramienta de expresión como una declaración de fuerza", finaliza Jesús Reyes en su análisis.

Los 10 mandamientos

Además de música, bailes, show de luces e impresionantes cambios de vestuarios, el nuevo espectáculo de Shakira también incluye su propia lista de mandamientos, que se proyectan en el escenario. Una suerte de 'leyes', dirigidas a su manda de 'lobas' -con guiño a una de sus canciones- y con dardos a Gerard Piqué y la actual pareja de éste, Clara Chía.

A continuación, los 10 mandamientos:

1. Protegerás y cuidarás de tu manada por encima de todo.

2. No pedirás permiso para ser tú misma.

3. Bailarás y cantarás cuando necesites sanarte.

4. Aullarás, porque nadie podrá silenciarte.

5. Una loba nunca ataca, ella se defiende.

6. Una loba nunca compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas.

7. No reprimirás tu naturaleza salvaje.

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

9. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinas. ¡Claramente!

10. Una loba es una loba para siempre.