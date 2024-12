Daddy Yankee se divorcia de su mujer, Mireddys, tras más de 20 años de matrimonio y dos hijos en común

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee (47 años) ha confirmado este pasado lunes, 2 de diciembre de 2024, su separación de Mireddys González, quien fuera su esposa por más de dos décadas y con la que tiene dos hijos en común.

"Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", ha escrito Yankee en un mensaje en sus redes sociales.

"Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias", ha agregado el artista, quien se retiró el año pasado de la música para dedicarse de lleno a profesar su fe cristiana.

Daddy Yankee en una fotografía junto a su hasta ahora esposa y madre de sus hijos. RRSS

La confirmación de la separación llega después de meses de rumores, que se acrecentaron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Además, en las últimas semanas, se ha relacionado a Ramón Ayala, nombre de pila del artista, con la presentadora colombiana Jessica Cediel, aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental.

"Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar. Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construido a lo largo de tantos años", ha manifestado Daddy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daddy Yankee (@daddyyankee)

El matrimonio tiene en común dos hijos: Jeremy Ayala y Jeseaelys Ayala. "Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad", ha concluido su post el cantante de éxitos como Gasolina.

Fue a finales de 2023 cuando arreciaron los rumores que insistían en que la historia de amor entre la dupla comenzaba a naufragar. Ellos siempre se instalaron en la discreción, pero hubo pistas irrefutables: él la dejó de seguir en las redes sociales, además de que el cantante eliminó todas las fotos de amor del exmatrimonio.

A esta situación, ya delicada de entrada, se suma un enigmático mensaje que publicó una de las hijas de la pareja, Jessaelys, en redes: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada". Daddy y Mireddys González se conocieron siendo niños y sellaron su amor a los 17 años.