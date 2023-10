La confesión más dura de Madonna: "Hace cuatro meses estaba en el hospital y pensaban que no sobreviviría"

Madonna (65 años) siempre será conocida por ser una de las cantantes más icónicas de la historia de la música pop. Más allá de su calidad sobre el escenario, la artista de Bay City (Michigan, Estados Unidos) ha conseguido crear un legado alrededor de su imponente figura y de su marca. Ahora se encuentra estudiando cómo retomar su enésima gira a nivel mundial: The Celebration Tour.

La cantante estadounidense tiene mucho que celebrar. En primer lugar, volver a pisar un escenario, donde muchos pensaban que no la volverían a ver y es que hace solo unos meses se encontraba postrada en la cama de un hospital con una grave enfermedad. En aquel momento saltaron todas las alarmas, pero Madonna ha resurgido de sus cenizas como el Ave Fénix.

Tras recuperarse, ha podido volver a hacer disfrutar a todos sus aficionados con dos conciertos, en Londres y en Meksem, Bélgica. Ha sido precisamente en este último donde Madonna se ha roto, sin poder contener las lágrimas, por la emoción que le producía el hecho de verse de nuevo, micrófono en mano y disfrutando de la música, y no encerrada entre las cuatro paredes de la habitación de un hospital.

La confesión más dura de Madonna

Madonna en uno de los números del 'The Celebration Tour'.

Hace menos de cuatro meses, Madonna daba el gran susto de su vida. Era encontrada inconsciente en su domicilio de Nueva York, haciendo saltar todas las alarmas. Rápidamente fue llevada a un hospital donde la atendieron de urgencia y le diagnosticaron una infección bacteriana grave. La artista se ha reencontrado con su público y ha sacado todas sus emociones, dejando algunas confesiones realmente impactantes.

La creadora de Like a virgin ha confesado que el cambio y la recuperación tan rápida que ha tenido le han llevado a vivir una especie de shock: "Hace menos de cuatro meses estaba en el hospital, inconsciente, la gente pensaba que no sobreviviría". Estas fueron las palabras que Madonna le dijo a los miles de fans que estaban asistiendo a uno de sus regresos más especiales.

[Estere, la hija de Madonna de 11 años que ha impactado a todos en el concierto de su madre haciendo 'voguing']

Con el Sportpaleis de Merksem totalmente entregado, Madonna no pudo contener las lágrimas y se derrumbó repasando en su cabeza todos los días que pasó en la UCI, postrada en una cama y sin saber cuánto tiempo iba a tardar en recuperarse de un proceso tan molesto y duro como el que estaba atravesando: "Es un p... milagro que esté aquí ahora mismo".

Durante esta larga e intensa batalla, Madonna ha tenido a muchos referentes en su cabeza. Uno de ellos fue la imagen de su madre, quien falleció cuando ella tenía sólo 5 años de un cáncer de mama. A pesar de que pudieron compartir poco tiempo juntas, para la cantante ha sido un apoyo tener su recuerdo muy vivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

"Estando en la cama, tuve un extraño pensamiento, de repente tuve empatía con mi madre. No por la parte de su muerte, sino por lo sola que se debió sentir en el hospital, sabiendo que no iba a sobrevivir. A mí me dieron otra oportunidad, así que estoy muy agradecida por ello", expresó en pleno show.

Aunque muchos aficionados que han seguido toda su carrera no lo sabían y ni siquiera podían imaginarlo, Madonna ha tenido muy presente la idea de no salir de aquel infierno en el que se había convertido su vida, sobre todo por la incertidumbre que le generaba su enfermedad.

[Las horas más críticas de Madonna: su familia temió "lo peor" y se reunió de urgencia ante la grave situación]

A pesar de que ya ha conseguido volver a cantar, Madonna sabe que no está del todo recuperada. De hecho, no puede hacer frente a toda una gira, ya que tiene dificultades para mantenerse de pie durante un largo tiempo. Tanto en Reino Unido como en Bélgica tuvo que retrasar el inicio de sus conciertos porque todavía le faltan fuerzas para enfrentarse a espectáculos tan grandes. No obstante, cuando reunió todo el valor necesario para salir al escenario, arrasó como lleva haciendo más de cuatro décadas.

"No me siento muy bien ahora mismo, pero me siento muy afortunada y agradecida; no puedo quejarme, porque estoy viva. Gracias a Dios, por mis hijos y por todo su amor y apoyo". Madonna, quien en Londres también rompió su silencio para hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ha tenido un regreso soñado después de escapar del infierno de su enfermedad.

Sigue los temas que te interesan