Vera Wang y el secreto de su eterna juventud a sus 74 años: una dieta a base de donuts, McDonald's y vodka

Hay personas que parecen haber hecho un pacto con el diablo para no envejecer. Aunque pasen los años, el transcurso del tiempo y las experiencias de la vida no hacen mella en sus rostros ni en sus cuidados físicos. Es el caso de algunas celebrities propias del mundo del cine y de la moda como Vera Wang (74 años), quienes parecen gozar del privilegio de mantenerse jóvenes eternamente.

La conocida diseñadora luce un aspecto totalmente rompedor y lleno de vida a pesar de sus 74 años. Un número que para ella solo supone un acumulador de experiencias, ya que su rostro casi no muestra arrugas y su cuerpo se mantiene delgado y saludable, como en plena juventud.

Buena parte de este resultado se deben a su actitud y a su enorme vitalidad. La diseñadora no ha dejado nunca de trabajar y se mantiene siempre activa, con una agenda repleta de obligaciones, de viajes, de actos y de muchos eventos que le hacen no tener ni un segundo para pensar en su envejecimiento. Sin embargo, su juventud no solo se debe a sus cuidados, si no también a una serie de curiosos secretos, muchos de los cuales residen en los particulares complementos de su dieta.

McDonald's y vodka para mantenerse joven a los 74 años

Los famosos son protagonistas habituales de historias muy peculiares cuando se trata de conservar su físico en buen estado. Algunos quieren permanecer jóvenes eternamente mientras que otros hacen auténticas locuras para estar lo más delgados posibles, especialmente cuando vienen etapas en las que toca lucir tipo en la playa.

Sin embargo, hay personas con un don especial y con un físico privilegiado que aunque lleven a cabo conductas poco recomendadas por los nutricionistas, consiguen estar siempre estupendos. Es el caso de la diseñadora neoyorquina Vera Wang, quien lleva a cabo una curiosa dieta que no le impide lucir un aspecto lleno de vitalidad a pesar de sus 74 años.

La estrella de la moda en Estados Unidos ha confesado recientemente al medio Page Six que todas las semanas cumple con una tradición poco saludable, pero que a ella le sienta de maravilla. Se trata de no saltarse su cita con la comida rápida: "Por supuesto que como McDonald's. Lo pido una vez a la semana durante dos semanas seguidas, después lo cambio".

La diseñadora no esconde que los domingos para ella suelen ser día de disfrutar de una buena hamburguesa y que eso no le impide seguir luciendo un aspecto envidiable. Quizás la liberación mental que le produce este capricho sea la explicación para su eterna juventud.

Sin embargo, este tipo de 'comida basura' no son los únicos vicios a los que se entrega Vera Wang. Ya que después de una buena hamburguesa, lo que más le apetece es darse el gusto de un buen postre. Y ahí su elección está clara. Se decanta por la empresa Dunkin' Donuts, conocida por sus apetecibles, y a la vez prohibitivos, bollos. La diseñadora tiene varios dulces de esta marca entre sus favoritos.

"El donut relleno de crema y cubierto con azúcar. Es como un donut gelatinoso, pero es cremoso en el interior, con crema de vainilla. Me gusta también el rosa con virutas". Vera Wang no esconde sus excesos, pero lo cierto es que a juzgar por su envidiable imagen, se lo puede permitir. Sin embargo, el secreto de su inmejorable apariencia física no está solo detrás de las hamburguesas y los donuts. También es gran amante del vodka.

Esta confesión la realizó ella misma hace un tiempo, cuando una foto suya se viralizó precisamente por lo espectacular y juvenil de su aspecto. En aquel momento, muchas personas se preguntaron qué hacía para mantenerse tan eternamente joven e incluso qué comía y qué bebía. Ella, sin dudarlo, confesó que su secreto estaba en el vodka.

De hecho, una persona le preguntó directamente cómo hacía para mantenerse tan bien físicamente y con un vientre tan plano. Y ella dijo: "Trabajar, dormir, un cóctel de vodka y evitar el sol". En la entrevista anteriormente citada, Vera Wang confiesa que una de sus grandes claves es trabajar tanto porque así se mantiene siempre estimulada.

"Básicamente, he trabajado toda mi vida, así que todo se basa en ello. Creo que trabajar te mantiene joven y estimulada. Trabajo jornadas muy largas. He criado a dos niñas. Creo que mantenerse ocupada es el mejor antídoto para mantenerse sana".

