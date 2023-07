Kim Kardashian vende su espectacular casa en Londres por 20 millones de euros: spa privado, ascensor y jardines

737 metros cuadrados, seis dormitorios y una piscina de 18 metros. Las cifras se corresponden a la villa londinense de Kim Kardashian (42 años), que acaba de salir al mercado por casi 20 millones de euros -19.863.892,50 para ser exactos-. La estrella de realities quiere deshacerse de una de las joyas de sus bienes inmobiliarios, situada en una prestigiosa zona de la capital británica, Hampstead, en la que viven académicos, artistas y figuras mediáticas.

La propiedad de Kim Kardashian guarda un estilismo minimalista y contemporáneo. Fue construida en 2016 y diseñada con materiales sostenibles por el prestigioso arquitecto Claudio Silvestrin, que también es el responsable de las casas de reconocidas figuras como Giorgio Armani (89). Además, fue el quien diseñó el loft que la socialité su exmarido, Kanye West (46), compartían en Nueva York.

La vivienda guarda muchas similitudes con la mansión que tiene Kim Kardashian en Los Ángeles y llama la atención por sus impresionantes espacios amplios, con una exquisita decoración en la que se evita sobrecargar y combinar elementos. La casa londinense de la socialité, de hecho, destaca por su estética minimalista y su buen gusto. Los detalles se aprecian con claridad gracias a la luz que entra en cada ambiente por sus múltiples ventanales de suelo a techo.

En la mayoría de las estancias no se mezclan demasiados colores y la tonalidad de cada mueble se sitúa en la gama de marrones y beige. Las lámparas en plateado, los jarrones de cristal y alguna escultura moderna completan la decoración.

Las estancias se distribuyen en cinco plantas, en las que el entretenimiento desempeña un rol fundamental. Tres de ellas, de hecho, están destinadas a la diversión. En la planta baja se encuentra un enorme salón con ventanales que se abre a una impresionante terraza y jardín. En el resto de pisos, a los que accede por una escalera de caracol o ascensor, se encuentra una sala de cine y un sinfín de balcones para disfrutar del aire libre. El sótano está dedicado al relax y cuenta con un spa privado con piscina cubierta, gimnasio, sauna, sala de vapor y área para hacerse tratamientos.

La cocina está completamente equipada y cuenta con una espectacular isla de desayuno con cuatro asientos y vista a una de las terrazas, permitiendo que confluya la naturaleza con la construcción. Además, hay un espacio destinado al comedor con capacidad para un mayor número de comensales, en caso de se lleve a cabo alguna celebración.

La casa que vende Kim Kardashian en Londres incluye cinco dormitorios con balcón o terraza y amplios ventanales de suelo a techo, siguiendo la misma estética del resto de la villa. La habitación principal ocupa casi toda la primera planta y tiene vestidor y un impresionante baño principal con bañera.

Sus jardines internos son su mayor atractivo y fueron diseñados por el ganador del Chelsea Gold RHS Chris Beardshaw, quien los concibió como un espacio de relajación y entretenimiento al aire libre.

Antes de ponerse en venta, la casa había sido alquilada por reconocidas estrellas de Hollywood que buscan un ambiente americano en el corazón de Londres. No resulta extraño que la protagonista de Keeping up with the Kardashians se hiciera con ella ni que tantas celebrities se mostraran interesadas en sus espacios, ya que al margen de su comodidad y máximo lujo, la villa se sitúa un área de Hampstead a la que apenas se puede acceder y de la que poco se puede entrever. Así, se garantiza la privacidad de los vip sin que se sientan aislados, gracias a la impresionante naturaleza que la rodea y la gran cantidad de luz natural que entra en ella.

