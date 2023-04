Desvelamos el contenido del correo electrónico con el que Rupert Murdoch rompió con Jerry Hall

Rupert Murdoch (92 años) anunciaba en junio de 2022 su separación de la modelo Jerry Hall (66), quien era su cuarta mujer. Apenas dos meses después del anuncio, la expareja ya tenía todos los papeles arreglados y se conocía que la exmodelo había logrado un acuerdo beneficioso para ella, recibiendo decenas de millones de dólares y dos grandes mansiones; una ubicada en Inglaterra y otra, en Francia.

Se desvelaba, además, cómo se había enterado Hall de su separación: Murdoch le envió un correo electrónico anunciándole que quería separarse, y lo hizo antes de ponerse en contacto con sus abogados, a los que después remitió todos los detalles. El qué le escribió en ese email era todo un misterio, hasta ahora, pues se ha filtrado el contenido exacto con las que puso punto final a su relación.

"Jerry, sadly I’ve decided to call an end to our marriage (Jerry, lamentablemente he decidido ponerle fin a nuestro matrimonio)", escribió el magnate. 11 palabras con las que sentenció una historia de amor que parecía sólida. "En verdad hemos vivido algunos momentos buenos, pero tengo mucho que hacer… Mi abogado de Nueva York se comunicará con el tuyo de inmediato", proseguía el mensaje que escribió el magnate y que ha sido publicado por Vanity Fair, medio en el que trabajan amigos de las dos partes.

[Jerry Hall consigue decenas de millones y dos grandes mansiones por su divorcio de Rupert Murdoch]

Rupert Murdoch y Jerry Hall el día de su boda.

Como ya declaró Jerry en su momento, el email le pilló totalmente por sorpresa y es que ese mismo día estaba esperando reunirse con él en la mansión que compartían en Oxfordshire, Inglaterra. "Rupert y yo nunca nos peleamos", aseguró a sus más allegados, a quienes aseguró que por nada se imaginaba un desenlace tan abrupto. Si bien tendría mucho que contar, en su acuerdo de separación se vio obligada a firmar una cláusula que la compromete a no dar detalles íntimos.

El mismo medio cuenta también, refiriéndose a fuentes muy allegadas a la ex de Mick Jagger, que su exmarido le dio un plazo de 30 días para abandonar su casa del Bel Air y sacar sus pertenencias. Eso sí, para hacerlo tenía que presentar los recibos que demostraran que esos objetos eran suyos. "Estaba devastada, enojada y humillada", aseguran que se sintió.

Su boda tuvo lugar en marzo de 2016 en Londres, apenas unos meses después de oficializar su relación durante la final del Mundial de Rugby de 2015. Les presentó una hermana de Murdoch, quien además es amiga de la exmodelo y las chispas no tardaron en surgir.

Nueva etapa

Mientras que Jerry Hall se ha mantenido en un segundo plano desde entonces, Rupert Murdoch no ha dejado de protagonizar titulares. Uno de los más sorprendentes salto a los medios el pasado mes de marzo tras conocerse que el empresario vuelve a pasar por el altar. Su quinta mujer es Anna Leslye Smith (66), con quien mantiene una relación desde septiembre de 2022 y con quien parece muy feliz.

[Rupert Murdoch anuncia su quinta boda a los 92 años y nueve meses después de divorciarse de Jerry Hall]

Ruper Murdoch en una imagen de 2016. Gtres

Según contó el propio Murdoch a The New York Post, medio que es de su propiedad, la pedida tuvo lugar el viernes 17 de marzo, Día de San Patricio, cuando le entregó a su ya prometida un solitario de diamantes de talla Asscher que "seleccionó personalmente". "Estamos deseando pasar juntos la segunda mitad de nuestras vidas", aseguraba Rupert al citado digital, desvelando que en el momento de la pedida "estaba muy nervioso" y que para él será su último matrimonio. "Temía enamorarme, pero sabía que esta será la última. Estoy feliz".

Sigue los temas que te interesan