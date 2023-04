Nick Carter, cantante de los Backstreet Boys, acusado de nuevo de agresión sexual: los hechos y la demanda

Nuevo escándalo en la controvertida vida del cantante Nick Carter (43 años), miembro de los Backstreet Boys. El hermano del malogrado Aaron Carter ha sido acusado de nuevo de agresión sexual. En esta ocasión, ha sido la cantante Melissa Schuman, miembro de Dream, quien interpuso este pasado martes, 11 de abril de 2023, una demanda contra Nick, alegando que éste la agredió sexualmente en el año 2003, cuando ella tenía 18 años.

Tal y como avanza la revista Rolling Stones -la cual ha tenido acceso al documento-, Schuman puso de manifiesto en el escrito formal que Carter se valió de su "papel, estatus y poder como cantante conocido para tener acceso a ella, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente".

"Me he enfrentado a una reacción violenta extraordinaria por defenderme. No soy la primera, sin embargo, mi intención es que sea la última", ha asegurado Schuman este pasado martes en un comunicado de prensa. "Es hora de que las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que ya no pueden permitirse permitir y proteger a los depredadores sexuales. Lucho para hacer de la industria de la música un lugar más seguro para trabajar y actuar", ha añadido.

Nick Carter durante un acto público en Nueva York, en septiembre de 2013. Gtres

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Melissa Schuman acusa a Nick de este presunto delito. Tiempo atrás, en noviembre de 2017, ella formalizó otra demanda pretextando que Nick la agredió en su apartamento de Santa Mónica. "Fue implacable, se negó a aceptar mis no por respuesta. (...) Era pesado, demasiado pesado para salir de debajo de él. Entonces lo sentí, puso algo dentro de mí", relató en su momento.

Puntualizar que pese a aquella primera grave acusación contra él, Carter siempre defendió, incansable, su inocencia: "Nunca me había expresado mientras estábamos juntos o en ningún momento desde entonces que todo lo que hicimos no fue consensuado. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar molestias o daño a alguien intencionalmente".

No sólo Nick ha tratado de exculparse de aquel supuesto suceso en 2017, también la que fue su letrada, Liane K. Wakayama: "Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante muchos años, pero su acusación era falsa cuando lo hizo por primera vez en 2017, y todavía lo es". Esta abogada, además, acusó a Melissa de "conspirar para dañar, difamar y extorsionar a Nick, sus asociados, sus amigos y su familia".

Melissa Schuman no es la única mujer que ha llevado a Nick Carter ante los tribunales. En diciembre de 2022, el componente de los Backstreet Boys fue demandado por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto. Los hechos habrían tenido lugar en medio de una gira del grupo durante 2001.

Nick Carter en una imagen de sus redes sociales.

La acusación se presentó en un tribunal de Beverly Hills, California. La demandante, de 39 años, respondía al nombre de Shannon Ruth. Tras formalizar la acusación, concedió una rueda de prensa donde explicó que otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato también denunciaron haber sido violadas por Carter siendo menores de edad.

"Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara", afirmó Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.

Según explicó, los hechos ocurrieron después de que ella asistiera a un espectáculo de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma, Washington, y el artista la invitara a subir al autobús al verla haciendo cola para que le firmara un autógrafo. Después, de acuerdo con el testimonio de la demandante, Nick Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del autocar donde la agredió físicamente y la violó.

"Después de violarme, recuerdo que me llamó 'zorra retrasada' y que me agarró y me dejó moratones en el brazo", detalló Ruth. En su relato, la demandante añadió que entonces era virgen y fue infectada con el virus del papiloma humano. Las otras tres mujeres que presentaron su denuncia contra el cantante, hicieron referencia a la misma situación.

La víctima concluyó sus declaraciones alegando que, aunque es "autista y con parálisis cerebral", el terrible suceso con Nick Carter fue "lo que más ha marcado" su vida.

Durante la rueda de prensa, Ruth estuvo respaldada por su abogado, Mark Boskovich, para quien el objetivo de la demanda es "impedir" que Nick Carter "agreda a más adolescentes y mujeres" y demostrar que la industria de la música "no puede seguir mirando para otro lado". En su discurso, el letrado también hizo la siguiente petición: "Esperamos que cualquier otra persona que haya sido agredida sexualmente por Carter nos llame o nos envíe un correo electrónico".

