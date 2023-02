La vida actual de Tommy Lee, el exmarido rebelde de Pamela Anderson con quien protagonizó su vídeo sexual

Su historia de amor fue una de las más mediáticas y también polémicas de los años 90. La protagonista de Los vigilantes de la playa y uno de los rockeros de más éxito del momento acaparaban portadas y vivían rodeados de paparazzi.

Ahora el romance vuelve a ser actualidad gracias a la película biográfica de Pamela Anderson (55 años), que acaba de estrenarse en Netflix y la que la actriz rememora los años vividos junto a Tommy Lee (60) y el escándalo del vídeo sexual en el que ambos se vieron involucrados.

El matrimonio, que se casó en Cancún (México) en 1995, se había grabado en la intimidad teniendo relaciones sexuales o simplemente desnudos en diversos escenarios y ese material fue robado y posteriormente publicado sin su consentimiento en 1996.

Cartel de la película de Pamela Anderson. Netflix

Este episodio centra parte de la atención de la película, donde la actriz habla del efecto devastador que tuvo aquello en su vida y también en su relación. "Sufrimos una presión tremenda. Creo que ninguno de los dos supimos manejar esa situación", reconoce ante las cámaras. Pam y Tommy lo denunciaron ante los tribunales y, aunque enfrentaron esa situación unidos, la relación saltó por los aires tras un episodio de violencia doméstica en el que el músico acabó siendo condenado a seis meses de prisión. Se divorciaron en 1998, quedando sus hijos, Brandon (26) y Dylan (25) al cuidado de su madre. Diez años después, decidieron darse una nueva oportunidad, pero tampoco prosperó y los episodios de agresión se repitieron.

Hoy la vida de la actriz es muy diferente y la de Tommy Lee, también. Cuando se conocieron, él ya era batería del grupo de heavy metal Motley Crüe, uno de los más exitosos de la época, que después de tres décadas sigue en activo. Es más, el próximo mes de junio tocarán en Madrid. Polémico, con una trayectoria llena de excesos, su perfil respondía al lema "sexo, drogas y rock&roll".

Pamela no es la única actriz que ha pasado por su vida, antes estuvo casado con Heather Locklear (61), una de las protagonistas de la mítica serie Melrose Place que arrasó a principios de los 90. Su relación comenzó en 1986 y rompieron en 1993. Actualmente, Tommy comparte su vida con la actriz, comediante e influencer Brittany Furlan (36), mucho más joven que él.

Empezaron a salir juntos en 2017 y celebraron su boda dos años más tarde. Junto a ella, el batería se ha reinventado convirtiéndose en un auténtico fenómeno en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde muestra su día a día con su descaro habitual. Residen en una impresionante mansión de California, rodeados de mascotas (tienen perros, tortugas y peces) y llevando una rutina bastante alejada de las fiestas de antaño.

El músico y su esposa, Brittany Furlan, en una foto de redes sociales. Instagram

Pese a su imagen cañera, lleno de tatuajes de pies a cabeza, Tommy se define como un romántico empedernido y no duda en declara públicamente su amor a su esposa. "Tengo a mi preciosa mujer y es increíble. A menudo, me duele la cara de reír por lo bien que lo pasamos. Tiene un don maravilloso para la risa y creo que esa es una cualidad tremendamente infravalorada en la gente", decía en una entrevista para la revista GQ.

El hecho de que exista una diferencia entre ellos de 24 años no es impedimento para que la relación funcione. Aún así, nadie diría que la estrella del rock tiene ya 60, ni él mismo lo cree. "Mi médico miró los resultados y me dijo: 'Tommy, estás perfectamente sano y físicamente todo es estupendo'. Y yo en plan: '¿En serio? ¿Estás seguro de que no hay otro Tommy Lee y te has equivocado de expediente? Porque es increíble", contaba en 2020.

Su relación con los dos hijos que nacieron de su matrimonio con Pamela es excelente. Brandon y Dylan pasan mucho tiempo con su padre y con Brittany. En cuanto a Pamela, los malos recuerdos ya forman parte del pasado y ambos han cerrado sus heridas.

Tommy, con sus dos hijos. Redes sociales

De hecho, la propia actriz ha revelado que el año pasado cuando se estrenó la serie Pam& Tommy, sobre su tristemente famoso vídeo sexual, Lee le mandó un mensaje de apoyo. "Recuerdo que me escribió diciendo: 'No dejes que esto te haga daño como lo hizo la primera vez', porque había escuchado que lo estaba pasando mal por pensar que todo esto viera la luz de nuevo", confiesa.

