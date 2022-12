El difícil momento de Céline Dion: anuncia la cancelación de su gira debido a una enfermedad neurológica

La salud de la celebérrima cantante canadiense Céline Dion (54 años) no atraviesa por su mejor momento. Si bien es cierto que su extrema delgadez se convirtió en noticia en 2021 -su hermana, Claudette, desveló que padecía fuertes "espasmos musculares" que ya la obligaron a cancelar entonces algunos conciertos-, este jueves, 8 de diciembre de 2022, Dion ha hecho su confesión más dura y complicada.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Céline Dion ha confesado que cancela su gira musical de 2023 a causa de la enfermedad neurológica que padece. La artista sufre el llamado síndrome de la persona rígida, que le causa espasmos musculares que le impiden actuar.

"Siento haber tardado tanto en comunicarme con vosotros, os echo de menos y no puedo esperar a estar en el escenario hablando con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba preparada para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ellos y hablar sobre lo que está pasando", ha comenzado su explicación la magnánima intérprete de My Heart Will Go On.

[La enfermedad de Céline Dion que le provoca fuertes dolores y que la ha obligado a cancelar sus conciertos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion)

"Recientemente, me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado 'síndrome de la persona rígida' que afecta a una persona de cada millón. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", asegura.

Para añadir: "Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que solía. Me duele decir hoy que eso significa que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero".

En un momento dado del vídeo, Céline se acuerda de su equipo médico y, sobre todo, de su familia, su gran apoyo: "Tengo un gran equipo de médicos que trabajan a mi lado para ayudarme a mejorar y mis preciosos hijos, que me apoyan y me brindan ayuda. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva a diario para recuperar mi fuerza y mi capacidad para volver a rendir, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer. Os echo mucho de menos. Echo de menos estar en el escenario actuando para vosotros. Siempre doy el 100 por 100 en mis espectáculos, pero mi situación en este momento me permite darlo".

Termina la artista su explicación tal y como sigue: "Para volver a hacerlo, no tengo más remedio que concentrarme en mi salud y tengo la esperanza de que estoy en el camino de la recuperación. Este es mi enfoque y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Quiero agradecerles mucho sus deseos, amor y apoyo en mis redes sociales. Esto significa mucho para mí. Cuidaos y que estéis bien. Los amo mucho y de verdad espero poder veros de nuevo muy pronto".

La cantante Céline Dion en Nueva York, en marzo de 2020. Gtres

No es la primera vez que Céline Dion se ve obligada a cancelar algunos conciertos. Su extrema delgadez también se ha convertido en noticia en los últimos años. Incluso algunas fuentes apuntaron a un problema de anorexia, algo que ella misma desmintió con rotundidad: "¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más delgada, pero todo está bien, nada va mal", zanjó.

Cuando canceló sus conciertos a finales de 2021, su hermana Claudette enfatizó en una entrevista que no se trató de "ningún capricho", sino que respondía a "unos espasmos musculares", un problema "doloroso", pero que afortunadamente no revestía mayor gravedad.

Tragedia familiar

A sus propios problemas de salud, se unen las desgracias familiares. El marido de Dion, René Angélil, empeoró en los últimos meses de 2015, falleciendo el 14 de enero de 2016, el mismo fin de semana en el que también perdía la vida el hermano de Céline Dion a causa de un cáncer.

Este doble golpe anímico lo trató de asimilar la canadiense apoyándose en la música, motivo por el cual lanzó, apenas pocos meses después de esas tristes pérdidas, Encore un sois, un álbum cantado en una de las lenguas que domina: el francés.

Sigue los temas que te interesan