Aaron Carter fue encontrado muerto por su asistenta, quien rechazó la ayuda de una vecina enfermera

Hace justo una semana, el pasado sábado, 5 de noviembre de 2022, la familia del conocido cantante Nick Carter (42 años), componente del grupo Backstreet Boys, vivió, sin lugar a dudas, el peor y más triste día de sus vidas tras hacerse pública la muerte prematura de Aaron Carter, a los 34 años.

Conocido por su faceta de cantante y actor, y por ser hermano de Nick Carter, Aaron fue encontrado muerto en su casa de Lancaster, en California. Tal y como se avanzó en su momento en diversos medios de comunicación, su cuerpo fue hallado en la bañera de la vivienda. Las autoridades lo encontraron poco después de recibir una llamada, sobre las 11 de la mañana hora local, que alertaba que una persona se había ahogado en la ducha.

Ahora, siete días después, el medio TMZ ha informado que fue el ama de llaves de Carter, su asistenta, quien lo encontró sin vida en su bañera. De acuerdo a los datos que maneja el citado medio, se trata de una mujer sin hogar que Aaron y su prometida, Melanie Miller, acogieron. La pareja había contratado a la mujer para que ésta cuidase de su mansión, después de que unos intrusos invadieran la residencia tiempo atrás.

En principio, esta mujer sólo llevaba residiendo en la casa de los Carter Miller "unas tres semanas", hasta que sucedió la tragedia. TMZ, además, desliza que esta persona, a la que no se identifica de momento, rechazó la ayuda de vecinos con formación médica que tenían un desfibrilador.

Este extremo ha sido avanzado por Daily Mail. Este medio ha revelado que antes de que las autoridades llegaran a la escena de la trágica muerte, Anthony y Amanda Cheval, vecinos de Aaron Carter, "corrieron a la casa esa mañana después de escuchar una llamada al 911 en el escáner de la policía". Ella, Amanda, es enfermera de profesión y se prestó a ayudar.

Sin embargo, la asistenta se negó en redondo a dejarlos entrar en la casa. "Déjanos ayudarte, intentémoslo. Mi esposa es una enfermera registrada, déjela ayudar", ha asegurado Anthony que le imploró a la mujer, con nulo éxito.

TMZ apunta que Aaron y Melanie contrataron a esta mujer después de que un amigo les recomendara sus servicios. Rápidamente, tras conocerla en persona, la pareja "sintió que era una buena opción para el trabajo, por lo que negociaron un trato en el que la dejarían quedarse en la casa de forma gratuita a cambio de vigilar el lugar y hacer trabajos ocasionales en la propiedad", apunta el medio.

Las palabras de Nick Carter

Tras el inesperado deceso, el componente de los Backstreet Boys dejó pasar casi veinticuatro horas para pronunciarse, y lo hizo con un emotivo mensaje, cargado de cariño. Pese a los muchos problemas que les enfrentaron en el pasado, Nick quiso dejarlo todo a un lado.

Rompió su silencio en redes sociales, donde además del texto compartió una serie de fotografías en las que aparecen los hermanos juntos. Un emotivo repaso a la vida que compartieron, desde que eran niños hasta adultos.

"Mi corazón se ha roto", comenzó escribiendo el cantante, que no obvió en ningún momento los problemas que tuvo con Aaron. "Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza, de que de alguna manera, algún día querría recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba", añadió.

Consciente de que en estas ocasiones se suele culpar a "alguien o a algo" de la pérdida, Nick no dudó en señalar y poner nombre a los culpables de la pérdida de Aaron. "La verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son las verdaderas villanas aquí", confirmó sin tapujos.

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero, Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener algo de esa paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito", concluyó.

El fallecido rapero arrastraba de sí una larga lista de escándalos, además de serios problemas que no ocultó, pues en diferentes ocasiones confesó públicamente padecer padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, además de adicción al alcohol y a las drogas.

