La emotiva despedida de John Travolta a Olivia Newton-John: "Tuyo desde el momento en que te vi"

Olivia Newton-John fallecía este lunes, 8 de agosto, tras varias décadas luchando contra el cáncer de mama. La mítica Sandy del mundialmente aplaudido musical Grease se ha despedido a los 73 años de edad, dejando a su familia devastada y a toda la industria del cine y a sus fans rotos de dolor. Entre este grupo de afectados muy directamente por la muerte de la actriz se encuentra su eterno compañero John Travolta (68 años).

Sus vidas se unieron en 1078 con la laureada película y desde entonces no se separaron, celebraron juntos sus triunfos y se han apoyado en los peores momentos. Por este motivo Travolta percibe ya la notable ausencia de su gran amiga, y ha querido dedicarle unas bellas palabras desde su perfil de Instagram.

"Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre", ha publicado el actor minutos después de conocerse la muerte de Newton-John. Travolta ha finalizado su mensaje con un "tu Danny, tu John", en referencia a su personaje en Grease.

[Muere la actriz y cantante Olivia Newton-John, protagonista de 'Grease', a los 73 años]

El actor fue fundamental para que el estudio Paramount fichara a Newton-John, conocida entonces por ser una cantante de country y pop, para protagonizar la adaptación al cine del musical de Broadway. "Tenía una voz brillante y no pensé que hubiera ninguna otra persona más adecuada para hacer de Sandy en todo el universo", explicó Travolta a la revista Variety en un reportaje sobre el aniversario del rodaje.

Tras coincidir con ella en una cena, el productor del filme, Alan Carr, tuvo que convencer a Newton-John para que se sumara al reparto porque la cantante ya había debutado en el cine con resultados irregulares y no quería manchar su carrera musical, entonces en pleno auge.

Así, los guionistas tuvieron que reescribir el personaje de Sandy como una estudiante australiana, para acomodar el acento de Newton-John, y utilizaron diferentes técnicas de iluminación para contrarrestar la diferencia de edad entre los protagonistas, pues ella tenía 29 años y él 23. Su propuesta, ambientada en los años 50, no solo conquistó a los jóvenes de finales de los 70 y principios de los 80, sino que se convirtió en un clásico de Hollywood que ha inspirado decenas de series y películas juveniles.

Hollywood llora su muerte

A los pocos minutos de conocer su muerte el director de Grease, Randal Kleiser, envió un comunicado al diario The Hollywood Reporter en el que aseguró estar "desconsolado" y recordó sus 40 años de amistad. "Era única y amable. Durante más de cuatro décadas de amistad ella no exudó nada más que amor por todo el mundo que conoció. Olivia era exactamente tal y como te la imaginabas. La echaré de menos por siempre", añadió.

Viola Davis (56), Antonio Banderas (61), George Takei (85), Mia Farrow (77) y James Gunn (56) fueron algunos de los nombres del espectáculo que se sumaron a las condolencias.

"Mi primer flechazo de un niño. Me encantaron Grease y su música, y casualmente también compré y viví durante un tiempo en la casa que construyó en Malibú. Descansa en paz", dijo el cineasta James Gunn, director de Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad.

La actriz Viola Davis también destacó la influencia de Newton-John en su juventud: "¡Fuiste mi infancia! Tu talento, aplomo y belleza. ¡Que Dios bendiga a tu familia, gracias por crear recuerdos eternos!.

Tampoco faltó George Takei, una de las estrellas de Star Trek, quien calificó a Newton-John de "icono" y lamentó que se haya ido "tan pronto" a los 73 años". "Que sepa que siempre estaremos irremediablemente dedicados a ti, Olivia. Descansa en canto y alegría".

El español Antonio Banderas compartió varias escenas de la actriz en Grease y Xanadu al tiempo que pidió que descansara en paz, algo que también hizo la actriz Jane Lynch, que interpretó uno de los himnos de Newton-John, Physical, en un capítulo de Glee al que la cantante acudió como invitada.

Por su parte, la cantante Melissa Etheridge señaló que Newton-John fue "una de las primeras en llamar" cuando fue diagnosticada de cáncer. "Qué mujer tan bella y qué talento tan especial".

También se pronunció la Academia de Hollywood, que entrega anualmente los Óscar, al subrayar que Grease no solo fue la película más taquillera de 1978, sino que se convirtió "para siempre" en "la palabra", en relación al romance de los protagonistas del musical.

