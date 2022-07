Will Smith y Jada Pinkett pierden 9.000 seguidores diarios tras el escándalo de los Oscar

Cuando la alfombra roja se extendió a las puertas del majestuoso Dolby Theatre de Los Ángeles horas antes de la entrega de los premios Oscar, nadie era capaz de prever lo que ocurriría en mitad de la gala. La bofetada que Will Smith (53 años) le propinó al comediante Chris Rock (57), que ejercía de maestro de ceremonias, pasará a la historia de los galardones como una de las anécdotas más sorprendentes de su existencia. Aquel 27 de marzo -madrugada del día 28 en España-, quedará grabado en la mente del actor para siempre pues después de su agresión ha sido sancionado con un veto de diez años de duración que le prohíbe asistir a cualquier evento que organice la Academia de Hollywood. Pero no es el único castigo que ha recibido, también sus hasta ahora fans han tomado una decisión que le afecta directamente.

La bofetada, que en un primer momento dejó al público y a los espectadores en shock creyendo que se trataba de una broma pactada, llegó tras un comentario de Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett (50), esposa de Will. Ella hizo una mueca de desaprobación y motivó que su marido se levantara y golpeara al presentador. Este comportamiento del actor ha tenido consecuencias no solo en el mundo del cine, sino también por parte de sus admiradores. Will ha visto cómo estos meses su número de seguidores está disminuyendo de forma continua y evidente. Pese a que posee un poderoso grupo de 64,1 millones de followers en Instagram, cada día observa que 8.537 de ellos le dicen adiós. Así día tras día, hasta perder 256.110 seguidores al mes.

Su mujer tampoco se ha librado de las consecuencias tras mostrar una extraña actitud estos meses después de lo sucedido. Además, puso más aún en el foco la participación de Jada en el asunto porque Chris Rock y ella salieron durante un tiempo en el pasado, por lo que el tema de los celos también sobrevoló el escándalo. Sin embargo, Pinkett no habló de la polémica hasta tres meses después del bullicio.

[Jada Pinkett se pronuncia, al fin, sobre la bofetada de su marido, Will Smith, a Chris Rock: su petición a ambos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith)

Jada habló y no apoyó expresamente la forma de actuar de su marido, advirtió que no necesitaba su ayuda, y pidió la reconciliación de ambos. Sus fans no comprendieron su silencio durante meses y su falta de apoyo a Will, por lo que cada día pierde desde entonces más de 400 seguidores diarios en Instagram. Los 11,8 millones de admiradores de Jada en redes más disminuyendo, al paso de 12.270 followers menos al mes.

Todos estos datos han sido extraídos del estudio realizado por el equipo de I Love Seo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La empresa ha analizado qué celebridades han estado perdiendo seguidores en Instagram debido a su comportamiento y las ha volcado en una lista que deja muy claro quiénes son los nombres reconocidos que han recibido una avalancha de unfollows en los últimos tiempos.

Los vips que más seguidores pierden

Will y Jada no son las únicas celebrities que han sido 'castigadas' por sus seguidores en los últimos meses. Otros famosos han tenido comportamientos que han disgustado a sus fans en las redes sociales y por tanto también aparecen en el listado del estudio realizado por la empresa experta en Seo.

De este modo, se puede encontrar a Cara Delevingne (29) en el podio del ránking, porque pierde casi 2.000 seguidores al día. Esto está ocurriendo por culpa de dos besos de la modelo. Uno de ellos con Amber Heard (36), pues se filtraron fotos de ambas en un ascensor besándose apasionadamente y esto molestó al ejército de fans de Johnny Depp (58) que sería la mayor parte del grupo que ha dejado de seguir a la top model. Pero también está siendo muy criticado su beso con Selena Gomez (29) en la serie Solo asesinatos en el edificio. Los que han visto la ficción aseguran que se ve muy forzado y nada natural, por lo que Cara se encuentra en medio de la polémica.

Tiffany Trump y Michael Boulos, el día de la pedida de mano en la Casa Blanca en enero de 2021. Instagram

[Tiffany Trump anuncia su compromiso con Michael Boulos, horas antes de que su padre deje la Casa Blanca]

Quien también está en la lista como una de las celebrities a la que más seguidores están dando unfollow es Tiffany Trump (28). La hija menor del expresidente de EE. UU. Donald Trump (76), que asistió este miércoles al funeral de Ivana Trump con el resto de sus hermanos, lleva años protagonizando titulares mediáticos. Sus extravagancias y su eterno compromiso con su pareja, Michael Boulos, hacen que esté a menudo en el foco, así como por sus peleas con su madre, Marla Maples.

Actualmente está perdiendo 179 seguidores al día, más de 5.300 al mes. Pero seguro que recuperará muchos de ellos el próximo 12 de noviembre, cuando al fin -tras pedirle matrimonio en enero de 2021 en la Casa Blanca- pronuncie el 'sí, quiero' ante su novio en una espectacular boda que celebrará en Palm Beach.

Oscars 2022

Sigue los temas que te interesan