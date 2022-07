Lila Limon, la creadora del bolso más comentado de Jill Biden: "Está hecho por adolescentes de Guatemala"

Cuando Jill Biden (71 años) aterrizó en Madrid en mitad de la noche del último domingo de junio, la joven emprendedora mexicana Lila Limon aún era incapaz de ni siquiera imaginar la exposición mundial que adquiriría su marca unos días más tarde. La esposa de Joe Biden (79) lució en España uno de sus bolso artesanales y dio a la humilde firma una visibilidad sin precedentes: "Todavía estamos soñando. Es el verdadero sueño americano", cuenta la fundadora de Squeeze De Citron, la marca del accesorio más comentado que la primera dama estadounidense lució en su viaje a la capital española por la Cumbre de la OTAN.

Tras una jornada de compras por la Milla de Oro madrileña en su primer día, y después de acudir a la cena de gala en el Palacio Real, Jill Biden mantuvo varios encuentros con la reina Letizia (49), puesto que la monarca consorte ejercía de anfitriona para los acompañantes de los líderes de la Alianza Atlántica. En la última de sus citas, la mujer más poderosa de la Casa Blanca lució un estilismo muy floral que combinó con un llamativo bolso que protagonizó la anécdota del día porque no paró de cambiárselo de mano mientras conversaba con la esposa del rey Felipe VI (54). Ese complemento fue ideado una vez en la mente creativa de Lila Limon, una mujer de Ciudad de México que voló a Estado Unidos para seguir estudiando y crear una empresa de moda "repleta de alegría y que impulsara las comunidades de artesanos".

Hace siete años que puso los cimientos de su sueño, un negocio que bautizó aprovechando el significado de su cítrico apellido. Tras mucho tiempo ligada a la filantropía, no quiso olvidar esa línea, y Lila centró su labor en confeccionar productos de moda pero con un trasfondo solidario y de ayuda continua a los trabajadores más vulnerables de Centroamérica.

Jill Biden, visitando el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso con su bolso mexicano.

Por este motivo, el hecho de que Jill Biden apostara por su bolso de mano confeccionado en plástico reciclado con el detalle de un pompón rosa ha sido una muy grata sorpresa para Lila. La diseñadora ha atendido a EL ESPAÑOL tras la gran repercusión que ha tenido el llamativo accesorio que ya está cuidadosamente guardado en uno de los imponentes vestidores de la Casa Blanca.

Enhorabuena por conquistar el armario de la primera dama de Estados Unidos, ya que supone un escaparate mundial muy importante. ¿Cómo le llegó la noticia?

Muchas gracias, la noticia nos llegó por sorpresa por el perfil de Instagram @drjllbidenfashion, que nos etiquetó en el post sobre el estilismo de la primera dama. Así fue como nos enteramos.

¿Conocía que Jill Biden tuviera su pieza? ¿Sabe si la compró su equipo de estilistas o ella misma o alguien de la Casa Blanca?

No, nosotros no sabíamos que Jill Biden tuviera una pieza nuestra. No sabemos cómo llegó a ella, solo sabemos que fue de manera orgánica, ya que no trabajamos con ninguna agencia que haga esto. Esperamos algún día conocer la historia detrás de cómo llegó a ella.

¿Sabe si posee algún bolso más suyo?

No lo sabemos.

¿Qué ha significado para usted, como fundadora y creativa de la marca Squeeze De Citron, que Jill Biden tenga en su armario un diseño que un día ideó en su cabeza?

Es un honor, no solo para mí, sino para toda nuestra historia y ocho comunidades de artesanos que representa nuestra marca. Cada uno de nuestros productos son 100% artesanales y tienes un full circle impact.

Lo estrenó, además, en Madrid, junto a la Reina Letizia y en plena Cumbre de la OTAN, algo que multiplica su exposición, ¿le emocionó que lo estrenara justo para esta fecha y lugar?

Sí, fue un momento muy especial en el que usó nuestra pieza, la primera vez que se conocen la reina Letizia y la primera dama Jill Biden, qué honor que fuera usando nuestra Leche Lemon Drop.

¿Cuáles son los atributos esenciales de este bolso para que Jill Biden se haya decantado por él y no por otro de su amplio catálogo?

La esencia y alma de nuestra marca es vivir la vida al máximo hasta exprimir la última gota de un limón, inspirado en la alegría y al mismo tiempo impulsando a nuestros artesanos. La pieza que tiene Jill Biden es un bolso Leche Lemon Drop Grande. Esta pieza está hecha por adolescentes artesanas en Guatemala. Gracias a este proyecto las artesanas pueden tener ingresos para volver a estudiar. Jill Biden usando nuestra pieza representó tanto para tantos...

Tengo entendido que no es la primera vez que la primera dama estadounidense opta por diseños de diseñadores latinoamericanos, ¿verdad?

Es lo que se comenta. Me parece una forma muy padre de expresar el apoyo de ella hacia los diseñadores latinoamericanos.

Es usted mexicana, ¿verdad? ¿Cuál es su historia de llegada a EE.UU.?

Sí, soy de la Ciudad de México. Después de terminar mi carrera de Administración de Empresas en México me fui a vivir a Estados Unidos a estudiar mi segunda carrera. En el 2011 me gradué en el Fashion Institute of Technology en Nueva York de Fashion Merchandise Management. De ahí comencé mi beca en una empresa de Relaciones Públicas muy reconocida, Krupp Group, donde estuve por dos años. Después conocí a mi marido, nos casamos y tuvimos a nuestros dos hijos. Nos movimos a Florida por unos años donde la marca nació.

El bolso de Jill Biden esconde una creación totalmente artesanal por jóvenes mexicanas. Imágenes cedidas

Uno de los puntos más reivindicativos sobre la compra del bolso es que, tal y como apuntan en su tienda online: "Brinda a los artesanos guatemaltecos un propósito de esperanza y una mejor calidad de vida. Construir un ingreso sostenible para continuar sus estudios y mantener a su familia". ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Es correcto, yo en verdad creo que el sol sale para todos, la única manera de que esto funcionara era creando una cadena donde todos ganaran, sumando entre todos. Creando un impacto y honrando el trabajo de nuestros artesanos, trabajando con tratados justos y ofreciéndoles una estabilidad financiera al saber que tendrán trabajo por todo el año.

También apuntan que se tarda entre 5 y 10 horas en confeccionar la pieza que lució la primera dama. ¿Cómo es ese proceso?

Sí, las artesanas de Guatemala crean primero un marco de madera con nuestras dimensiones, ellas siguen las instrucciones del diseño y comienzan a entrelazar el plástico el cual es 100% reciclado. Cuando cambian de color ellas queman la punta para sellar el final y comenzar con uno nuevo. Hay modelos que tienen hasta tres colores, uno en cada renglón y esto puede crear una labor más intensa.

Cuando terminan la parte de fuera continúan cosiendo el forro negro que lleva por dentro. Luego añaden la cremallera y al finar el logo. Hay más de 20 estilos diferentes y cada una tiene un pompón diferente hecho por artesanas en Chiapas. Trabajamos con más de 400 diferentes colores de pompones, cada uno mezclado con una razón de ser. La magia del producto es su historia, su impacto y a la vez la explosión de colores y texturas que hacen vibrar de alegría el alma.

¿Han notado ya la repercusión después de que Jill luciera su bolso? Imagino que no cesan las llamadas y el interés de la gente por saber de ustedes, ¿también se nota en las ventas?

Sí, hemos tenido una alta en ventas y muchos clientes nuevos están descubriendo otros de nuestros productos. Las Lemon Drops son solo una rama de todo lo que ofrecemos. Trabajamos con tres tejidos diferentes de plástico reciclado y diferentes estilos de bolsas de playa o para eventos íntimos como nuestra colección Citron de Palma.

El Leche Lemon Drop Citron™ Bag, a la venta por 78 dólares el pequeño, y por 95 dólares la versión grande. Squeeze De Citron

¿Cuándo y cómo decidió crear su propia firma?

Cuando nos movimos a Florida, aplicamos para nuestra green card, yo no tenía permiso de trabajar. Me dediqué a la filantropía, creando eventos con proveedores artesanales. Comencé a presentar mis diseños ahí. El 15% de las ventas era donado. Después de 5 años, dos galas creadas y varios eventos en casa, recaudamos más de 100.000 euros para ayudar a niños. Después de vender más de 500 bolsas decidí abrir la compañía. Mi apellido es Limon, y de ahí viene Squeeze De Citron. Hoy en día vivimos en Connecticut y seguimos con nuestra tradición de hacer eventos para recaudar fondos y apoyar diferentes causas. Squeeze De Citron comenzó en 2015, han sido ya siete años de nuestra historia. Hoy en día estamos en más de 350 boutiques en Estados Unidos, Cayman Islands, Bermuda, Bahamas y Nordstrom. ¡Ha sido un increíble sueño recorrido!

¿Qué personalidades famosas han lucido sus diseños? ¿Y quién le gustaría que los luciera?

Realmente nadie famoso, hoy en día para que eso suceda uno debe estar con una agencia de comunicación que les mande a las celebrities productos para que lo usen. Yo siempre he estado muy en contra de eso, ya que no hay nada más valioso que lo orgánico. Todo nuestro crecimiento ha sido 100% orgánico. Que Jill Biden usara una de nuestras piezas surgió también de manera orgánica, ya sea porque haya sido un regalo para ella o su estilista lo haya escogido. Eso para nosotros tiene muchísimo más valor.

Me encantaría que siguiera esta idea de Jill, y que gente afluyente apoye a los diseñadores emergentes, que la palabra luxury de un producto esté ligada a que el producto tenga una influencia de impacto y sostenibilidad, más que por un estatus monetario.

