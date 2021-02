Dazharia Shaffer, la primera estrella de TikTok, se suicida a los 18 años

Dazharia Shaffer, conocida en el mundo digital como Dee, era considerada la primera gran estrella de TikTok, la plataforma china que, a pesar de ser lanzada en septiembre de 2018, experimentó un boom a nivel mundial durante el confinamiento por la pandemia. Hay que hablar de ella en pasado porque ha fallecido con tan solo 18 años. Es más, se ha suicidado.

Tras las primeras informaciones sobre su muerte, era la revista People quien hablaba, por primera vez, de que la joven se había quitado la vida en Baton Rouge, la localidad de Lousiana de donde era natural. Sus padres, no han confirmado ni desmentido ese extremo, pero sí han mostrado su dolor ante la pérdida prematura de su hija. Su progenitor, Raheem Alla, utilizaba esa red social que lanzó a la fama a Dee para confirmar la noticia y agradecer los mensajes de cariño que está recibiendo la familia. "Solo quiero agradeceros a todos vuestro amor a mi hija. Desafortunadamente, ella ya no está con nosotros y se ha ido a un lugar mejor", eran las escuetas palabras lanzadas a los 1,4 millones de followers de Dazharia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dee🥺🖤 (@dazhariaa)

Su madre utilizaba su cuenta de Facebook personal para lanzar un mensaje de desgarro e incredulidad: "Estoy tan desconsolada, que realmente no puedo creer que te hayas ido. Ojalá tan solo estuviera esperando a que me dijeran que era una broma, pero no lo es. Desearía haber muerto en tu lugar... DEP. mi ángel. Todo el mundo habla de nuestros malos momentos, pero nunca hablan sobre los buenos". Unas líneas de las que se desprende que la relación entre ellas no era tan fluida como con su padre.

Raheem, además, ha concedido unas declaraciones en la web GoFundMe, en las que se lamenta de que su hija no tratase con él los demonios que le atormentaban para que el desenlace no hubiese sido este: "Ojalá me hubiera hablado de su estrés y sus pensamientos suicidas. Podríamos haberlo solucionado". Y añade que nunca advirtió nada extraño en ella: "Siempre estaba muy contenta y se alegraba mucho cada vez que yo volvía a casa de una de mis giras".

Un día antes de suicidarse, Dazharia compartió tres vídeos en su cuenta de Instagram etiquetados con el título Última publicación. Junto a esas grabaciones, un selfie sobre el que escribía un mensaje que hablaba mucho del estado de ánimo por el que estaba pasando (y del que hablaba su padre en la mencionada entrevista): "Soy fea en la vida real. No dejes que el maquillaje te engañe".

'Story' publicado por Dee antes de suicidarse. Instagram.

